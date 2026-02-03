Angels lidera una ronda de medio millón en Biotasmart, la startup que interpreta la microbiota intestinal

Las claves nuevo Generado con IA Biotasmart, startup valenciana especializada en interpretación clínica de la microbiota, ha cerrado una ronda de inversión de 500.000 euros liderada por Angels. La ronda también cuenta con la participación de Dacsa Group, business angels como Hortensia Roig y Julia Barroso, y la entidad pública ENISA. La inversión permitirá a Biotasmart consolidarse como socio estratégico de clínicas de longevidad, centros de salud integrativa y clubes deportivos de alto rendimiento. Biotasmart ayuda a profesionales sanitarios a personalizar la nutrición y el bienestar de sus pacientes mediante el análisis detallado de la microbiota.

Biotasmart, startup valenciana especializada en la interpretación clínica de la microbiota, ha cerrado una ronda de inversión de 500.000 euros liderada por Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig y perteneciente a Marina de Empresas.

Esta ronda cuenta también con la participación de Dacsa Group y de otros business angels entre los que se encuentran Hortensia Roig, Julia Barroso, Ángel López, Roberto Urbez y la entidad pública ENISA.

Biotasmart es una startup acelerada por Lanzadera que se ha posicionado como un referente en la traducción de la complejidad científica de la microbiota en recomendaciones clínicas personalizadas y aplicables en la práctica diaria, facilitando a los profesionales de la salud la toma de decisiones más informadas y consistentes en consulta.

La microbiota se comporta de manera única en cada persona, dependiendo de factores como la alimentación, el estilo de vida y el entorno. Por ello, comprender su estado resulta clave para optimizar la salud y el bienestar de forma individualizada.

La inversión permitirá a Biotasmart consolidarse como partner estratégico de clínicas de longevidad, centros de salud integrativa y clubes deportivos de alto rendimiento a nivel nacional, así como impulsar la ampliación de su equipo para seguir fortaleciendo su crecimiento y desarrollo.

"Ayudamos a profesionales de la salud y centros de longevidad, salud femenina y rendimiento deportivo a personalizar nutrición y bienestar a partir de cientos de parámetros de microbiota" Olga Carbonell, CEO y fundadora de Biotasmart

"Queremos que la microbiota sea realmente útil en consulta. Por eso ayudamos a profesionales de la salud y centros de longevidad, salud femenina y rendimiento deportivo a personalizar nutrición y bienestar a partir de cientos de parámetros de microbiota, con un enfoque práctico y siempre con el paciente en el centro", ha afirmado Olga Carbonell, CEO y fundadora de Biotasmart.

En esta línea, Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado: "Olga es una Nº1 especialista con experiencia en el sector, que ha detectado una tendencia cada vez más demandada, y quiere diferenciarse por la calidad del servicio al cliente, añadiendo más valor en el detalle del análisis".

Fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM (presidida por Hortensia Roig), la aceleradora Lanzadera y la firma de inversión Angels.

Marina de Empresas impulsa el talento individual para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la sociedad. Por su parte, Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones de euros en 70 empresas.