Samaipata, primer fondo español en aliarse con Anthropic para impulsar la IA generativa de sus participadas

Las claves nuevo Generado con IA Samaipata se convierte en el primer fondo español en aliarse con Anthropic para potenciar la adopción de IA generativa en sus startups. La alianza permitirá a las participadas de Samaipata acceder a la API de Claude y herramientas avanzadas de IA, valoradas en medio millón de euros. Las startups del portfolio recibirán soporte técnico, formación y acceso a eventos exclusivos, facilitando la integración temprana de IA generativa en sus productos. El acuerdo refuerza la estrategia de Samaipata de consolidar alianzas tecnológicas, sumándose a colaboraciones con Nvidia, Google, Microsoft, AWS y Perplexity.

La inteligencia artificial va a seguir marcando el pulso en el ecosistema emprendedor español este 2026 y seguirá siendo un poderoso elemento para captar la atención del capital. Aunque no todo vale. Cada vez más se está primando una IA aplicada, con sentido, verdadero valor añadido e impacto en el negocio donde es importante saber por dónde empezar desde el minuto uno.

En el caso de la IA generativa y su enorme potencial en múltiples campos es todavía más acuciante esta necesidad. Samaipata ha sido consciente de ello y ha volcado su experiencia y su amplia red en convertirse en un aliado de las startups a la hora de encauzar bien desde la génesis este tipo de proyectos tan disruptivos y transformadores.

Según anuncia este 29 de enero el fondo paneuropeo, la empresa fundada por José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner ha sellado una alianza con Anthropic, la compañía detrás de Claude y líder global en IA, valorada en 350 mil millones de dólares..

Samaipata se convierte de esta forma en el primer fondo español en ofrecer a su portfolio acceso preferencial a los servicios de este gigante tecnológico. Este movimiento se enmarca en la estrategia del fondo de consolidar una red de alianzas con proveedores tecnológicos de referencia, tras el acuerdo cerrado recientemente con Nvidia y en línea con colaboraciones ya existentes con Google (Cloud y Gemini), Microsoft (Azure), AWS o Perplexity.

El acuerdo se enmarca dentro del Programa de Anthropic dirigido a fondos de venture capital y reforzará los recursos tecnológicos a disposición de las compañías del portfolio de Samaipata, facilitando el acceso a modelos avanzados de IA generativa y a soporte técnico especializado.

En su conjunto, esta alianza representa aproximadamente medio millón de euros en beneficios y servicios técnicos para el conjunto de participadas del fondo. El objetivo es acelerar la adopción de estas tecnologías desde las primeras etapas de crecimiento y apoyar el desarrollo de producto y la escalabilidad de las startups.

Desde el fondo destacan que la integración de la IA generativa como capa transversal en el desarrollo de producto se ha convertido en un factor clave de competitividad, especialmente en mercados donde la rapidez de ejecución y la capacidad de escalar con eficiencia resultan determinantes.

Beneficios para las participadas de Samaipata

En concreto, el medio millón de euros en beneficios y servicios técnicos para las startups de Samaipata permitirá acceder a la integración de los modelos de IA generativa de Anthropic, a través de la API de Claude, incorporando funcionalidades inteligentes en productos nuevos y existentes

También facilitará el acceso a herramientas de desarrollo basadas en Claude Code, orientadas a acelerar los procesos de programación y mejorar la productividad de los equipos técnicos, y, por último, a las capacidades para el desarrollo de agentes inteligentes mediante Claude Agent SDK, apoyadas en sistemas avanzados de orquestación para la creación de soluciones de IA más complejas.

Además, las startups del portfolio contarán con soporte técnico especializado y acompañamiento desde fases tempranas de desarrollo, así como acceso a eventos exclusivos, sesiones formativas y lanzamientos de producto dentro del ecosistema de Anthropic.

Alberto Cuevas, socio de Samaipata, ha explicado que este tipo de colaboraciones responden a una visión de largo plazo sobre cómo el venture capital puede reforzar el desarrollo tecnológico de las compañías desde fases tempranas.

"Nuestro enfoque pasa por acompañar a los equipos fundadores en decisiones clave de producto y tecnología, facilitando el acceso a herramientas que ya están marcando el estándar en la industria. Programas como el de Anthropic permiten a las startups integrar IA generativa de primer nivel de forma temprana y con una base sólida", ha señalado.

En la misma línea, Cuevas ha subrayado que la red de alianzas del fondo busca potenciar el talento existente en el ecosistema europeo y acelerar su proyección internacional.

"En Europa y en España hay equipos con una enorme capacidad de innovación. Nuestra función es ayudarles a construir productos competitivos desde el inicio con tecnología de referencia, conectándolos con plataformas tecnológicas líderes como Anthropic, junto a acuerdos con Nvidia, Google, Microsoft, AWS o Perplexity", ha concluido.

Con esta iniciativa, Samaipata continúa ampliando un ecosistema diseñado para acompañar a sus startups más allá del capital, en un entorno cada vez más condicionado por la adopción acelerada de la IA.