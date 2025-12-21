La coinversión de 'business angels', ante la encrucijada: el sector en España pide activarla para no descolgarse de Europa
La European Business Angel Network (EBAN) acuerda impulsar un nuevo marco de coinversión europeo que mejore la competitividad frente a EEUU y Asia en financiación en fases iniciales y refuerce la soberanía tecnológica.
El sector en España advierte: "Sería conveniente que contáramos con un sistema de coinversión previo a la llegada del marco europeo. Llegamos tarde".
El nuevo tablero geopolítico tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca donde la tecnología se convierte en una herramienta más de los países para defender su competitividad y su independencia ha llevado a los business angels europeos a mover ficha.
La European Business Angel Network (EBAN), entidad paneuropea que representa a más de 100 organizaciones dedicadas a la inversión en etapas iniciales -entre ellas la española AEBAN-, ha presentado a la Comisión Europea y al Grupo BEI (Grupo del Banco Europeo de Inversiones) una propuesta para establecer un marco paneuropeo de coinversión público-privada destinado a incrementar la disponibilidad de capital para startups en etapas iniciales.
El acuerdo de los business angels es una muestra más de la necesidad de Europa de reforzar su soberanía tecnológica e industrial, justo en un momento en que el tablero de la geopolítica tecnológica afronta su partida más decisiva.
Tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial y los diferentes modelos de creación de innovación a escala global obligan a posicionarse y definir qué hoja de ruta quiere seguir en los próximos años.
Europa, todavía con muchas voces a nivel interno sobre las consecuencias de una posible pasada de frenada con la regulación, sabe que no puede prescindir de ninguno de los actores del ecosistema innovador para defender su modelo de crecimiento e impulsar más campeones tecnológicos. Hay que actuar ya y hacerlo sin perder sus señas de identidad en una etapa cambiante e incierta.
De ahí que la propuesta de la European Business Angel Network (EBAN) busque precisamente empoderar al business angel pieza clave en las primeras etapas de las startups, no sólo por la aportación de capital a estos proyectos, sino también por su labor de mentoría, asesoramiento y acompañamiento de los equipos.
Pero ¿está preparado nuestro país para que los business angels españoles aprovechen un hipotético futuro marco normativo europeo de coinversión público-privada? La respuesta apunta a que llegamos sin haber hecho los deberes.
La presidenta de AEBAN, Marta Huidobro, conversa con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL sobre esta encrucijada: España aplaude -de hecho se ha sumado- a la propuesta europea, pero llega tarde a este punto de inflexión; sin vehículos de coinversión efectivos que nos pongan en una posición de partida aventajada para aprovechar la nueva coyuntura que podría surgir a corto y medio plazo.
“Los business angels aumentan las probabilidades de éxito de los emprendedores al aportarles experiencia empresarial y contactos. Los fondos suplementarios del sistema de coinversión multiplicarían esas probabilidades al permitir al emprendedor transitar con más rapidez el valle de la muerte. Estamos solicitando un sistema de coinversión paneuropeo y transfronterizo, si bien sería conveniente que España contara con un sistema nacional de coinversión con business angels previo a la llegada de éste".
"Sería conveniente crear un sistema de coinversión nacional antes de que se imponga el europeo, para que los grupos locales ya estén homologados y preparados para competir"
Desde AEBAN se incide en que España se encuentra en una posición de desventaja respecto al sector europeo donde ya existen vehículos de coinversión público-privada que están funcionando y donde el papel activo de los business angel es mucho mayor.
En concreto, Huidobro explica que "mientras que en Europa los business angels representan el 33% de la inversión, en España esa cifra (incluyendo ahorros propios y familiares) es de apenas el 17%".
El contexto en cuanto a la inversión en España en startups en fases tempranas no ayuda a superar estos hándicaps. A pesar de que la inversión general creció un 23% en el primer semestre de 2025, según datos del Observatorio de la Fundación Bankinter, "las fases más tempranas han caído entre un 10% y un 20%", destaca la presidenta de AEBAN.
Llegados a este punto, la presidenta de AEBAN urge a crear un sistema de coinversión nacional antes de que se imponga el europeo, “para que los grupos locales ya estén homologados y preparados para competir”, insiste.
Impulsar el mercado europeo de capital early-stage
Este paso previo sería determinante para poder adherirse e implementar el marco europeo cuando se ponga en marcha.
La propuesta de EBAN pasa por un modelo que combina coordinación europea con despliegue descentralizado a través de los Bancos Nacionales de Desarrollo (NDBs), y que incorpora mecanismos de incentivo diseñados para mejorar la relación riesgo-retorno del inversor privado y optimizar el uso de recursos públicos.
Entre ellos destacan exits asimétricos: menor retorno público, mayor retorno privado y cobertura parcial ante pérdidas; ratios de coinversión flexibles: estándar 50/50, ampliable a 70/30 en sectores estratégicos (deeptech, green, healthtech); bonificaciones transfronterizas: ratios más favorables, cash-back para inversores internacionales e incentivos fiscales compatibles entre países, y una acreditación apoyada por redes de business angels y ejecutada por NDBs para reducir tiempos y duplicidades.
La propuesta está diseñada para crear masa crítica de inversión, atraer talento inversor internacional y mejorar la competitividad de Europa frente a EEUU y Asia en financiación en fases iniciales. Los beneficios que se aspiran a alcanzar pasan por una mayor movilidad del capital privado dentro de la UE, la reducción del riesgo percibido por inversores individuales, mayor capacidad para financiar proyectos deeptech, intensivos en capital y de largo recorrido, y la homogeneización de estándares y reducción de diferencias regulatorias entre Estados miembros.
Inversión agrupada: el otro gran desafío en España
Por otro lado, los business angels en España vienen reclamando desde hace años medidas y un marco fiscal que favorezca la inversión agrupada, una demanda que se ha convertido en determinante en los últimos años tras la caída de las valoraciones de las startups por la coyuntura y la entrada en las fases más iniciales de los proyectos de otros agentes protagonistas como los fondos de venture capital.
Como ha reflejado DISRUPTORES-EL ESPAÑOL en este, tiempo la inversión agrupada de business angels sigue siendo en estos últimos coletazos de 2025 una de las asignaturas del sector que, desgraciadamente, continúa encallada.
"Los business angels aportan 'materia gris', contactos y mentoría, lo que aumenta las probabilidades de éxito de una startup. Los fondos de venture capital, al tener ritmos y necesidades de rentabilidad más estrictos, pueden forzar un crecimiento para el que la empresa aún no está preparada", relata Huidobro en nuestra conversación.
Sin duda, 2026 arrancará en unos días con grandes temas sobre la mesa para el sector del capital y, en especial, para los business angels, un talento del que Europa no puede prescindir para afrontar los grandes retos que tocan a la puerta en materia de soberanía tecnológica.