La coinversión de 'business angels', ante la encrucijada: el sector en España pide activarla para no descolgarse de Europa

El nuevo tablero geopolítico tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca donde la tecnología se convierte en una herramienta más de los países para defender su competitividad y su independencia ha llevado a los business angels europeos a mover ficha.

La European Business Angel Network (EBAN), entidad paneuropea que representa a más de 100 organizaciones dedicadas a la inversión en etapas iniciales -entre ellas la española AEBAN-, ha presentado a la Comisión Europea y al Grupo BEI (Grupo del Banco Europeo de Inversiones) una propuesta para establecer un marco paneuropeo de coinversión público-privada destinado a incrementar la disponibilidad de capital para startups en etapas iniciales.

El acuerdo de los business angels es una muestra más de la necesidad de Europa de reforzar su soberanía tecnológica e industrial, justo en un momento en que el tablero de la geopolítica tecnológica afronta su partida más decisiva.

Tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial y los diferentes modelos de creación de innovación a escala global obligan a posicionarse y definir qué hoja de ruta quiere seguir en los próximos años.

Europa, todavía con muchas voces a nivel interno sobre las consecuencias de una posible pasada de frenada con la regulación, sabe que no puede prescindir de ninguno de los actores del ecosistema innovador para defender su modelo de crecimiento e impulsar más campeones tecnológicos. Hay que actuar ya y hacerlo sin perder sus señas de identidad en una etapa cambiante e incierta.

De ahí que la propuesta de la European Business Angel Network (EBAN) busque precisamente empoderar al business angel pieza clave en las primeras etapas de las startups, no sólo por la aportación de capital a estos proyectos, sino también por su labor de mentoría, asesoramiento y acompañamiento de los equipos.

Pero ¿está preparado nuestro país para que los business angels españoles aprovechen un hipotético futuro marco normativo europeo de coinversión público-privada? La respuesta apunta a que llegamos sin haber hecho los deberes.

La presidenta de AEBAN, Marta Huidobro, conversa con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL sobre esta encrucijada: España aplaude -de hecho se ha sumado- a la propuesta europea, pero llega tarde a este punto de inflexión; sin vehículos de coinversión efectivos que nos pongan en una posición de partida aventajada para aprovechar la nueva coyuntura que podría surgir a corto y medio plazo.

“Los business angels aumentan las probabilidades de éxito de los emprendedores al aportarles experiencia empresarial y contactos. Los fondos suplementarios del sistema de coinversión multiplicarían esas probabilidades al permitir al emprendedor transitar con más rapidez el valle de la muerte. Estamos solicitando un sistema de coinversión paneuropeo y transfronterizo, si bien sería conveniente que España contara con un sistema nacional de coinversión con business angels previo a la llegada de éste".

"Sería conveniente crear un sistema de coinversión nacional antes de que se imponga el europeo, para que los grupos locales ya estén homologados y preparados para competir" Marta Huidobro, presidenta de AEBAN

Desde AEBAN se incide en que España se encuentra en una posición de desventaja respecto al sector europeo donde ya existen vehículos de coinversión público-privada que están funcionando y donde el papel activo de los business angel es mucho mayor.

En concreto, Huidobro explica que "mientras que en Europa los business angels representan el 33% de la inversión, en España esa cifra (incluyendo ahorros propios y familiares) es de apenas el 17%".

El contexto en cuanto a la inversión en España en startups en fases tempranas no ayuda a superar estos hándicaps. A pesar de que la inversión general creció un 23% en el primer semestre de 2025, según datos del Observatorio de la Fundación Bankinter, "las fases más tempranas han caído entre un 10% y un 20%", destaca la presidenta de AEBAN.

Llegados a este punto, la presidenta de AEBAN urge a crear un sistema de coinversión nacional antes de que se imponga el europeo, “para que los grupos locales ya estén homologados y preparados para competir”, insiste.

Este paso previo sería determinante para poder adherirse e implementar el marco europeo cuando se ponga en marcha.