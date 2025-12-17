Wodan AI traslada a España su sede global y cierra una ronda de dos millones liderada por Entrecanales, Swanlaab y Adara

Las claves nuevo Generado con IA Wodan AI traslada su sede global a Madrid y concentra en España su equipo de I+D especializado en criptografía avanzada y aprendizaje automático. La startup hispano-belga cierra una ronda de financiación de dos millones de euros liderada por JME, Swanlaab, Adara y ScaleFund. Su tecnología basada en cifrado homomórfico permite ejecutar modelos de IA sin descifrar los datos, ofreciendo soluciones para banca, defensa y administraciones públicas. La inversión permitirá a Wodan AI ampliar equipo, acelerar su desarrollo técnico y posicionarse como referente europeo en IA segura y privada para Europa y Latinoamérica.

El sector tecnológico atraviesa un momento crítico a escala global por el nuevo tablero geopolítico donde la tecnología se ha convertido en un pilar estratégico.

Los desafíos que presenta la inteligencia artificial obligan a cada región a desarrollar punteras soluciones que ayuden a apuntalar su soberanía tecnológica.

Europa, y en concreto, España, avanza en este campo con el último paso dado por la startup hispano-belga Wodan AI. Su tecnología está basada en cifrado homomórfico que permite a grandes organizaciones ejecutar modelos de machine learning, computer vision o LLMs sin descifrar los datos en ningún momento.

Banca, defensa y administraciones públicas son los sectores prioritarios para la compañía que acaba de anunciar el traslado de su sede global a España al tiempo que ha cerrado una ronda de dos millones de euros liderada por JME, Swanlaab, Adara, y ScaleFund para impulsar la próxima generación de IA soberana en Europa.

Esta inversión le permitirá consolidar su infraestructura tecnológica y posicionarse como un referente europeo en IA segura y privada, un ámbito estratégico para la autonomía digital de la UE, según explican fuentes de la startup en un comunicado.

Operará desde Madrid para Europa y Latam

España desempeñará un papel relevante en la estrategia europea de la compañía: Wodan AI trasladará su sede global a Madrid y concentrará en el país todo su equipo de I+D, con un núcleo técnico especializado en criptografía avanzada, aprendizaje automático y privacidad aplicada.

La elección de España no ha sido casual. Según ha explicado Manuel Pérez Yllan, cofundador de la compañía, en conversación con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, "el talento más especializado y enfocado en la resolución de problemas que hemos encontrado de todo el mundo está aquí, en España".

"Necesitamos gente que, evidentemente, tenga un gran conocimiento científico-técnico en física, matemáticas y otras disciplinas, pero sobre todo, queremos personas que sepan resolver problemas", explica a esta redacción.

O dicho de otra manera, "más que gente que sepa manejar pinceles, buscamos personas que sepan pintar; ya luego decidirán qué pincel quieren usar".

Esos perfiles serán cruciales para ayudar a las empresas a las que se dirige su puntera tecnología a resolver los desafíos que plantea el escenario actual, cambiante e incierto, y marcado por la actual ola de la inteligencia artificial en la que estamos inmersos.

La empresa ya desarrolla pilotos "con una entidad financiera española" -cuyo nombre no ha sido facilitado-, y mantiene conversaciones con varios bancos de diversa envergadura.

El objetivo es contribuir a que España se sitúe "entre los primeros países en validar IA totalmente cifrada en sectores críticos, y operará desde esta base para toda Europa y Latinoamérica, consolidándose como un actor clave en el nuevo escenario".

Así, Latinoamérica está en su punto de mira. La compañía está en conversaciones con partners locales, en concreto con uno español con foco en la ciberseguridad, para avanzar a medio plazo en la implementación de su tecnología en casos de uso en la región, indica Pérez Yllan.

Modelos avanzados sin comprometer información

Fundada por Bob Dubois y Manuel Pérez Yllan, Wodan AI resuelve uno de los mayores desafíos de la IA moderna: cómo aplicar modelos avanzados sin comprometer información sensible. Su plataforma habilita el cumplimiento de los requisitos europeos más estrictos en materia de privacidad, regulación y soberanía digital, especialmente relevantes en sectores como el financiero, defensa, salud o infraestructuras críticas.

Los fondos obtenidos se destinarán a ampliar el equipo de I+D, acelerar la hoja de ruta técnica y extender la plataforma a modelos avanzados de computer vision y LLMs cifrados con el objetivo de convertirse en la primera empresa europea capaz de aplicar estas tecnologías a escala real.

"Somos cinco personas, pero en dos semanas incorporaremos a dos personas más y, en uno o dos meses, a otras dos" Manuel Pérez Yllan, cofundador de Wodan AI

Según explica a esta redacción Pérez Yllan, el traslado efectivo se producirá en unos tres meses, aunque desde la sede en Madrid ya se está trabajando en el desarrollo de producto.

El equipo es, por tanto, una pieza esencial del éxito de esta startup, compuesto en la actualidad por cinco personas que crecerá en breve. "En dos semanas incorporaremos a dos personas, y en uno o dos meses, a otras dos. Es la meta que perseguíamos con esta ronda de financiación", indica el cofundador.

Wodan AI también utilizará la inversión para reforzar su capacidad comercial y avanzar en la firma de contratos con organizaciones de toda Europa en sectores estratégicos.

“En Swanlaab invertimos en equipos capaces de marcar la próxima ola tecnológica. Wodan AI está construyendo una capa de infraestructura esencial para que la adopción de IA en empresas sea segura, fiable y escalable. Su tecnología aporta valor inmediato y tiene el potencial de convertirse en estándar”, añade Juan Revuelta, Partner en Swanlaab.

Sin lugar a dudas, un prometedor proyecto español que mira al futuro con vocación de abrirse un hueco en la necesaria construcción de infraestructuras de IA soberana.