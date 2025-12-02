Draper B1 acelera para romper las fronteras de la tecnología: supera los 20 millones de euros en el cierre de su nuevo fondo

Las claves nuevo Generado con IA Draper B1 ha cerrado su nuevo fondo Frontier Tech con más de 20 millones de euros, enfocado en tecnologías transformadoras como IA, computación cuántica y ciberseguridad. El fondo busca potenciar compañías capaces de transformar sectores y generar nuevas categorías de mercado, con especial énfasis en la conexión entre Europa y Estados Unidos. Draper B1 ya ha realizado nueve inversiones iniciales en startups deeptech y cuenta con el apoyo institucional de FondICO Global e IVF, así como inversores privados. El socio fundador, Enrique Penichet, destaca la necesidad de un marco jurídico europeo estable para crear grandes campeones tecnológicos y evitar la fuga de empresas a EE.UU. o Reino Unido.

Tecnologías muy transformadoras están construyendo desde el presente un futuro donde la economía será más competitiva de la mano de la inteligencia artificial, la computación cuántica o la ciberseguridad, entre otras.

Draper B1 ha sabido identificar las necesidades del ecosistema emprendedor y acelera en su estrategia de ser uno de los agentes protagonistas en el mundo del capital de este profundo proceso de cambio.

La gestora de capital riesgo ha anunciado este 2 de diciembre el cierre de su nuevo fondo Draper B1 Frontier Tech, dotado con más de 20 millones de euros y con un claro foco en tecnologías con tracción que están redefiniendo el futuro.

Se trata del fondo de referencia en España y Europa de Tim Draper, uno de los inversores semilla más destacados a nivel mundial, que ha sido inversor temprano en empresas como Hotmail, Skype, Tesla (invirtió antes que Elon Musk), Coinbase, Twitch y otros tantos unicornios.

Desde la gestora explican que el futuro pasa por apostar por "la frontera tecnológica y por compañías capaces de transformar sectores completos". Frontier Tech nace para "acompañar y potenciar a los fundadores que están empujando esos límites" y que pueden generar nuevas categorías de mercado

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa en este punto crítico del ecosistema innovador y emprendedor a escala global con Enrique Penichet, socio fundador de Draper B1.

"Estamos ante una nueva ola de innovación, como ya fue con las .com, luego con ecommerce, blockchain o software cloud. La IA permite ahora desarrollos muy rápidos y baja los costes de lanzamiento. Todo ello propicia un boom de nuevos emprendimientos. Es más fácil emprender y hay mucho dinero entrando en IA", explica a esta redacción.

"La ola de la IA está calentando el ecosistema y las valoraciones, pero no se justifica en muchas de las propuestas de casos de uso, pues el cliente final, precio y 'upside' es el mismo que había antes" Enrique Penichet, socio fundador de Draper B1

No obstante, reconoce que "no todas las propuestas son iguales" y ante la pregunta de si hay una burbuja de la IA en marcha, Penichet sostiene: "La ola de la IA está calentando el ecosistema y las valoraciones, pero no se justifica en muchas de las propuestas de casos de uso, pues el cliente final, precio y upside es el mismo que había antes. Por lo que hay que distinguir y evaluar bien las oportunidades para separar polvo de paja. Como en toda ola, habrá algún gran ganador y muchas decepciones".

En este nuevo fondo se quiere poner aún más énfasis en "la conexión entre Europa y Estados Unidos, y en la capacidad de las compañías para dar el salto internacional", destaca Draper B1. "Estados Unidos concentra más del 60% del mercado global de software y, si las empresas tecnológicas españolas y europeas aspiran a ser relevantes, necesitan vender allí", puntualizan.

El fondo cuenta con el apoyo institucional de FondICO Global e IVF, que renuevan su confianza en la gestora. A ello se suma la presencia de inversores privados con una tasa de repetición superior al 70%.

“El venture capital en España está en un momento de crecimiento, y en nuestro caso, nuestra trayectoria y resultados nos avalan. Nos estamos enfocando en tecnologías que serán transformadoras del futuro y tenemos el foco puesto en ser pioneros en demostrar que la inversión en startups es un valor seguro, rentable y de responsabilidad con la sociedad", ha indicado el socio fundador.

"Sin el apoyo de las corporaciones y los planes de pensiones no habrá grandes 'winner' digitales europeos. Cuando las empresas llegan a cierto tamaño son los fondos americanos o las corporaciones americanas las que las compran" Enrique Penichet, socio fundador de Draper B1

Respecto a la capacidad de España y Europa de movilizar a las corporaciones y los planes de pensiones para apalancar los fondos que llegan desde Europa y construir un sector más competitivo -una de las asignaturas pendientes del ecosistema-, Penichet afirma: "A nivel europeo ya se está preparando, y sin ese apoyo no habrá grandes winner digitales europeos. Cuando las empresas llegan a cierto tamaño son los fondos americanos o las corporaciones americanas las que las compran".

Para lograr esos ansiados "campeones europeos tecnológicos" haría falta algún aspecto más: "Para mantenerlos en Europa sería necesario una legislación tipo standard que dé confort a todo el mundo. Como es Delaware en Estados Unidos. Un marco jurídico estándar y estable para las empresas europeas que permita la entrada de los inversores de cualquier lado, teniendo seguridad jurídica, y que no demanden movilizar la empresa a Delaware o Londres. Solo así canalizaremos inversión global a winners europeos.

Tras el primer cierre realizado en 2024, Draper B1 Frontier Tech ya ha realizado 9 inversiones iniciales en startups disruptivas, como Sycai Medical, Açai Travel, Collimate Space, Stowlog o 8layers, entre otras. Todas se enmarcan en el ámbito de la deeptech y reflejan la orientación estratégica del fondo hacia tecnologías con un potencial elevado de disrupción, con una clara ambición de escala global. Este fondo es continuista con la estrategia del fondo anterior de Draper B1, de tamaño similar, el cual está alcanzando el 100% de rentabilidad en menos de cinco años.

Con este nuevo vehículo Draper B1 consolida una trayectoria de más de diez años en el ecosistema inversor. Ha gestionado tres fondos con más de 100 startups invertidas y un historial de desinversiones que evidencia su capacidad para generar valor, materializarlo y devolverlo a sus inversores.