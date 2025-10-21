Angels acelera: se fija el reto de alcanzar los 50 millones de euros invertidos y 100 startups en cartera para 2027

Los representantes de las startups que han participado en el Investor's Day de Angel este 21 de octubre posan con el director general de la sociedad de inversión, Pepe Peris.

Las claves nuevo Generado con IA Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, planea alcanzar 50 millones de euros invertidos y tener 100 startups en cartera para 2027. En el Investor's Day de Angels, 12 startups defendieron sus proyectos ante 300 inversores, destacando la importancia de los fundadores más allá de la tecnología. Angels ha invertido 40 millones de euros en 70 compañías emergentes, apoyando su crecimiento con un modelo basado en Calidad Total y una red de contactos. Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain, resaltó la necesidad de más inversión y proyectos liderados por mujeres para alcanzar valoraciones superiores a 100 millones de euros.

Defender tu proyecto emprendedor delante de los inversores es siempre uno de los retos a los que se enfrentan los fundadores de startups. Contar con el apoyo del capital en el momento adecuado puede ser clave para el futuro de la startup y las doce startups que este 21 de octubre han participado en el Investor's Day de Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, eran conocedoras de lo que se jugaban.

Sin embargo, pertenecer a la red que supone formar parte de la 'familia' de Angels es un aval y un pilar sobre el que apoyarse para afrontar lo que venga con mayores garantías de éxito. Las startups llegaban a este día, el más importante de la entidad, con la tranquilidad que aporta haber sido ya invertidas por Angels -"el año pasado se dio también esta circunstancia", según ha informado Pepe Peris, director de Angels.

Es el compromiso de la sociedad de inversión de Juan Roig con la creación de riqueza y empleo a través de la reinversión en startups, lo que le ha permitido convertirse en un referente dentro del sector del capital en España en startups en etapa temprana.

Las cifras de los objetivos fijados para los próximos años denotan un acelerón en la trayectoria de la entidad. Según ha confirmado Pepe Peris, Angels está trabajando para llegar en 2027 a los 50 millones de euros invertidos desde sus comienzos en un portfolio que se prevé se incremente hasta las 100 startups. Y todo ello en sólo dos años.

En la actualidad, la sociedad de inversión ha invertido 40 millones de euros desde su nacimiento y cuenta con una cartera de 70 compañías emergentes. ¿La clave para lograrlo? Peris se muestra tajante al identificarla: "El modelo de gestión basado en el Modelo de Calidad Total, su red de contactos, así como toda la infraestructura necesaria para acompañar al emprendedor, comenzando por las instalaciones situadas en Marina de Empresas".

"Es la magia de Juan Roig y de Angels, todas las desinversiones y dividendos se reinvierten en nuevas startups", indica el director general de la entidad ante los medios de comunicación congregados en Marina de Empresas, en la Marina de Valencia.

En un momento en que la inteligencia artificial copa todas las miradas, especialmente las del mundo capital por el potencial de esta tecnología, Pepe Peris, reconoce que la IA está presente de forma directa o indirecta en las startups que se han presentado -una cuarta parte la incorpora directamente y el 60-70 por ciento de los proyectos, de forma indirecta-, pero matiza: "Para nosotros lo más importante no es la tecnología o el sector, son las personas". Y sentencia: "Angels en lo que se fija es en los fundadores".

"La IA está presente de forma directa en la cuarta parte de los proyectos que hoy presentamos a los inversores, pero lo más importante para nosotros no es la tecnología o el sector, son los fundadores" Pepe Peris, director general de Angels

Así pues, el Investor's Day de Angel no es un día más en el día a día de la sociedad de inversión de Juan Roig ni, mucho menos, en la trayectoria de los emprendedores que se juegan miles -o millones- de euros críticos en ocasiones para llevar las empresas al siguiente nivel.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con algunos de ellos momentos antes de medir su músculo ante 300 inversores, desde business angels, a fondos de capital riesgo o family offiices.

Ponencia de Clara Pombo Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain, y ponente en el evento, por su parte ha señalado: "En España tiene que haber más proyectos emprendedores con una valoración superior a 100 millones de euros. Y eso solo ocurre si hay un caldo de cultivo como el que se da en Marina de Empresas, donde nacen proyectos que pueden crecer dentro del ecosistema. Para ello, hace falta más inversión y más proyectos liderados por mujeres".

Los nervios se notan, pero se templan con la experiencia que da el recorrido ya cubierto y el asesoramiento recibido desde el equipo de Angels, siempre a su lado hasta casi el momento de salir al escenario.

Álvaro Hernández es CEO y fundador de OnGres, una startup con un foco muy especializado en Postgres, la base de datos software libre favorita a nivel mundial. Junto a César Calvo, socio, financiero y cofundador de la empresa, nos explica que llegan a este momento -en la que es su primera ronda- con un camino ya recorrido -arrancaron en 2017-; usuarios en más de 50 países, clientes en EEUU, Arabia Saudí, Malasio o Reino Unido y una propuesta muy disruptiva que les ha permitido lanzar un nuevo proyecto, Starkgres, también en el ámbito del software libre.

"Hemos madurado mucho desde que empezamos pero, en este momento, vemos necesaria esta ronda para seguir creciendo. Buscamos 4,5 millones de euros", afirma en nuestra entrevista previa al pitch.

Guillermo Lobón y Pablo Giménez, cofundadores de Voicefinder, también sienten esa sensación de salto al vació previo a verse enfrente de sus potenciales socios.

Su plataforma que conecta artistas de voz con empresas para spots, campañas publicitarias y otros contenidos donde la voz es el protagonista también necesita 'gasolina' para crecer dentro, pero sobre todo, fuera de nuestras fronteras.

No es su primera ronda, pero estando en Angels y ante 300 inversores, casi sienten como si lo fuera. "Tuvimos una pequeñita ronda al principio del proyecto, pero lo de hoy es especial. Sabemos lo que está en juego y vamos a por ello"; indica Guillermo Lobón.

No todos los perfiles son similares. Fernando Martín, director de operaciones y cofundador de Dost, reconoce que su startup acaba de cerrar una serie A y que la cita en Angels "la consideramos necesaria para mantener relaciones con el sector del capital; puede que necesitemos una ronda B más adelante o no, pero tenemos que estar en este ecosistema, y Angels es el sitio propio para ello", explica.

En definitiva, doce historias de emprendimiento y superación que, a buen seguro, guardan en la memoria -y en la recámara de las experiencias- lo vivido este 21 de octubre en Angels.