VICO Ahorro impulsa su recorte de gastos inteligente en el hogar con una ronda de medio millón en la que participa Angels

VICO Ahorro, la startup que ayuda a los hogares a ahorrar en sus gastos recurrentes mediante soluciones digitales automatizadas, ha cerrado una ronda de financiación de 500.000 euros, liderada por RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) y con la participación de NotBoring, y Angels, la sociedad inversora de Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

Apoyada por la aceleradora Lanzadera, VICO Ahorro ha desarrollado una plataforma que analiza los principales servicios del hogar —como telefonía, energía o seguros— y ofrece al usuario la posibilidad de optimizar automáticamente sus gastos sin esfuerzo, encontrando y gestionando por él las mejores ofertas del mercado, según han explicado fuentes de Marina de Empresas este 17 de octubre en un comunicado.

El objetivo de la compañía es democratizar el ahorro inteligente, ofreciendo una herramienta fácil y fiable para que cualquier persona pueda reducir sus gastos fijos y mejorar su bienestar financiero.

"Los Fundadores de VICO Ahorro tienen muy clara su misión, han puesto al cliente en primer lugar y han incorporado tecnología para simplificar y tener impacto real en su ahorro del día a día, es el enfoque que encaja con nuestro compromiso de inversión", destaca el director general de Angels, Pepe Peris.

"Esta inversión nos permitirá seguir desarrollando tecnología que automatice las decisiones de ahorro y refuerce la transparencia en los servicios del hogar", afirma Javier Pérez Pereira, CEO y cofundador de VICO Ahorro.

Con esta ronda, VICO Ahorro reforzará su desarrollo tecnológico, ampliará su equipo y acelerará su crecimiento en el mercado nacional, consolidándose como un referente en la optimización de gastos del hogar.

VICO Ahorro es una startup española que permite a los usuarios ahorrar en gastos corrientes como telefonía, energía o seguros, mediante un sistema digital que analiza, compara y gestiona automáticamente las mejores ofertas del mercado.

Fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM, la aceleradora Lanzadera y la firma de inversión Angels. Su objetivo es impulsar el talento y fortalecer el tejido empresarial. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones en más de 70 empresas.