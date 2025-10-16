Samaipata suma a Roberto Cruz para ayudar a las startups a tomar mejores decisiones y aprovechar el potencial de la IA

Las claves nuevo Generado con IA Samaipata incorpora a Roberto Cruz como Operating Partner, centrado en inteligencia artificial, para apoyar a startups a tomar mejores decisiones. Roberto Cruz, con más de 30 años de experiencia en empresas como IBM y Havas Group, ayudará a escalar compañías desde el concepto hasta el producto. La inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de startups, más rápidas y eficientes, lo que refuerza la estrategia de Samaipata. Roberto también liderará iniciativas de aprendizaje y una newsletter para maximizar el impacto de la IA en el portfolio de Samaipata.

La inteligencia artificial es la tecnología del momento y obliga a todos los agentes del ecosistema emprendedor e innovador a centrar sus esfuerzos en cómo generar valor gracias a su gran potencial. El sector del capital es uno de los más interesados en poder exprimir el amplio abanico de posibilidades que la IA ofrece a través del impulso de prometedoras startups que están cambiando los parámetros de todo lo conocido hasta la fecha.

Este jueves Samaipata, el fondo de venture capital early-stage que invierte en empresas tecnológicas con efectos de red, ha anunciado la incorporación de Roberto Cruz como nuevo Operating Partner, con un enfoque estratégico en inteligencia artificial.

Con más de 30 años de trayectoria en entornos corporativos y startups, Roberto ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas como IBM, Grupo Villar Mir o Havas Group, así como en scaleups como IDOVEN (donde fue reconocido con el premio al Mejor Proyecto de Analítica Avanzada en España), Ontruck y TietAI. Su carrera se ha centrado en ayudar a compañías a escalar desde la fase de concepto hasta el producto, combinando profundidad técnica, visión de producto y un enfoque fundacional, según explica el fondo en un comunicado.

La figura del Operating Partner es clave en el modelo de apoyo operativo del fondo de venture capital Samaipata. Los fundadores de las compañías del portfolio tienen acceso a una red exclusiva de expertos con experiencia en empresas como Google, N26, Airbnb, Spotify o Dropbox, que les asesoran en áreas como internacionalización, ventas, talento o, en el caso de Roberto, tecnología e inteligencia artificial.

Con la incorporación de Roberto, "Samaipata refuerza su compromiso de poner el mejor conocimiento operativo al servicio de los fundadores", indican las mismas fuentes corporativas. En un momento en el que la inteligencia artificial está redefiniendo cómo se construyen compañías, contar con un experto como Roberto "permitirá a los fundadores del portfolio tomar mejores decisiones y construir ventajas sostenibles en sus mercados".

Nueva generación de startups

"Estamos siendo testigos de un cambio de plataforma sin precedentes, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial. Está naciendo una nueva generación de startups: más rápidas, más eficientes y más ambiciosas. Contar con Roberto en este contexto nos permite acompañar a nuestras participadas en un momento clave para construir ventajas competitivas a través de la tecnología", ha comentado Alberto Cuevas, socio de Samaipata.

Además del asesoramiento individual a los fundadores, Roberto participa en varias iniciativas dentro de Samaipata que buscan maximizar el impacto colectivo de la inteligencia artificial en el conjunto del portfolio.

Forma parte de una comunidad interna de aprendizaje en la que las compañías comparten avances, retos y buenas prácticas en la integración de la IA en sus productos y procesos de forma diaria. Asimismo, es el autor de una newsletter que ofrece un análisis curado de los desarrollos más relevantes del ecosistema IA con el objetivo de mantener a las participadas a la vanguardia.

"En un momento en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de construir compañías, me ilusiona poder contribuir desde Samaipata a que los fundadores tomen mejores decisiones tecnológicas desde el principio. Mi objetivo es ayudarles a traducir el potencial técnico de la IA en valor de negocio real y sostenible", afirma Roberto Cruz.