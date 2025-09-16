Álex Márquez impulsará la expansión internacional de Momoven con Latinoamérica en el punto de mira

La tecnología sin más no tiene razón de ser. Es, precisamente, en el valor que aporta a un proyecto y que consigue transformar la vida de las personas donde reside todo su potencial. Esta máxima ha sido entendida desde el primer día por el equipo fundador de Momoven, la startup detrás de la plataforma líder en España de alquiler de motos premium entre particulares.

La compañía acaba de anunciar una ronda de financiación de 855.000 euros liderada por Álex Márquez, piloto de MotoGP y socio estratégico de la compañía.

Junto a él, han participado inversores de perfil estratégico como Juan Medina (fundador de Dokify), Malco Rent a Car, el club de inversión Innoventures Capital (liderado por Bruno Dureux), Alfredo Cebrián (fundador de Cuatroochenta) y otros business angels. Un 60% de los participantes ya formaban parte del accionariado, lo que demuestra la confianza renovada en el proyecto.

"La tecnología siempre ha sido el eje de Momoven. Desde el primer día nos hemos visto más como una empresa tecnológica que como una de alquiler de motos. Al final, lo que hacemos es resolver problemas de confianza, eficiencia y experiencia de usuario a través de la tecnología", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, David Berbel, CEO y cofundador de Momoven.

Con esta premisa, el impacto de la actual ola de la inteligencia artificial no iba a pasar desapercibido para el equipo de Momoven.

"La inteligencia artificial nos permite dar un salto en confianza, en eficiencia y en experiencia de usuario" David Berbel, CEO y cofundador de Momoven

"La IA nos permite dar un salto en confianza (verificación de identidad y prevención de fraudes), en eficiencia (automatización de reservas y gestión de flota) y en experiencia de usuario (recomendaciones y procesos cada vez más personalizados). Para nosotros no se trata solo de digitalizar, sino de repensar la experiencia del alquiler de motos premium con un valor diferencial para el usuario", añade el responsable de la startup.

“Nuestro objetivo es ambicioso, queremos cambiar la industria de la moto. Apostamos por tecnología que marque la diferencia y por un modelo de negocio escalable a nivel internacional. Estamos muy orgullosos de que nuestra comunidad, tanto de riders como de pequeños y grandes propietarios, que aumenta cada día, también de que Momoven conecte de verdad con el estilo de vida motero", explica Berbel.

"Esta ronda nos permite multiplicar ingresos, mejorar la experiencia del propietario y posicionarnos como una alternativa real al renting tradicional y a la propiedad", añade Jordi Royo, COO y cofundador de Momoven.

De este modo, Momoven prevé doblar su facturación en los próximos 12 meses respecto a 2024, consolidar su red de hubs de movilidad, contando ya con tres centros donde explota su propia flota, y activar su expansión en mercados como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica o Australia, donde ya han detectado una demanda creciente y un modelo aún sin consolidar.

Latinoamérica, proyección de futuro

"Latinoamérica es sin duda una región con muchísimo potencial para un proyecto como Momoven. El clima, la cultura motociclista, la afinidad con plataformas digitales similares y el idioma común hacen que tengamos un terreno muy fértil para explorar", argumenta en esta línea en CEO.

"Nuestra idea es realizar primeros test internacionales que nos permitan identificar en qué mercados concretos podemos aportar más valor al usuario y escalar con solidez. Por ahora, lo que tenemos claro es que la región reúne muchos de los ingredientes adecuados para convertirse en uno de los ejes naturales de nuestra expansión".

"Latam es una región con muchísimo potencial. El clima, la cultura motociclista, la afinidad con plataformas digitales similares y el idioma hacen que tengamos un terreno muy fértil para explorar" David Berbel, CEO y cofundador de Momoven

También se reforzará el equipo con la incorporación de talento en áreas clave como producto, operaciones, crecimiento y servicio al cliente, con foco en escalar manteniendo la calidad. En marketing, Momoven activará campañas de marca lideradas por Álex Márquez, aprovechando su imagen como embajador para ganar notoriedad, conectar con nuevas audiencias y consolidar su posicionamiento como marca referente del nuevo motociclismo.

Un modelo rentable, flexible y aspiracional

Momoven se ha consolidado como un marketplace flexible que da cabida tanto a propietarios con una sola moto como a quienes gestionan flotas completas. La compañía también opera activamente en la plataforma con su propia oferta de motos premium. Este equilibrio permite combinar la diversidad y cercanía del peer-to-peer con la garantía de disponibilidad, calidad y experiencia que aporta la flota gestionada directamente por Momoven.

La compañía cuenta con cerca de 100.000 usuarios registrados, más de 3.500 motos activas y ha superado los 10.000 alquileres acumulados. Los ingresos generados desde su lanzamiento en 2019 rondan los 3 millones de euros, con un crecimiento superior al 100 % en el último año.

Además de explotar su flota propia en la plataforma, Momoven ha lanzado nuevas líneas como el renting flexible sin permanencia, ideal para usuarios habituales y turistas de larga estancia, y la venta de motos seminuevas de su propia flota, ya revisadas, con trazabilidad y garantía.

"Nuestro objetivo no es solo alquilar motos. Queremos inspirar, entretener y ofrecer experiencias únicas sobre dos ruedas. Estamos sentando las bases de algo mucho más grande que una plataforma: una marca que vibre con la pasión por las motos y conecte con ella en cada kilómetro", concluye Pablo Carceller y Jordi Royo de Momoven.