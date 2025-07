Saeed Amidi elige Valencia para el primer centro de excelencia de IA en Europa de Plug and Play: "Será antes del 1 de enero"

"Es el mejor momento para emprender y montar una startup tecnológica". El mensaje recobra más fuerza todavía si quien lo profiere es un emprendedor con más de tres décadas a sus espaldas en el sector, que ha vivido el 'sueño americano' en primera persona y que, desde la experiencia que otorga haber crecido como empresario en Silicon Valley -ecosistema que vio gestarse y eclosionar-, vislumbra un futuro prometedor para el ecosistema startup a escala global, a pesar de las incertidumbres geopolíticas.

La inteligencia artificial lo cambia todo y brinda oportunidades hasta ahora inalcanzables para aflorar el talento y construir negocios rentables y de impacto en todo el mundo. Es la idea recurrente que defiende Saeed Amidi, CEO de Plug and Play, durante la entrevista concedida a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en su reciente visita a Valencia y que sitúa a la IA en piedra angular de lo que está por venir.

Y no, la elección de la ciudad para su estancia de nuevo en España no es casual y tiene mucho que ver con la estrategia de la plataforma global de innovación que lidera y que aspira a desempeñar un papel crucial en el desarrollo de esta tecnología tan disruptiva donde los emprendendedores de todo el mundo tienen mucho que decir.

"Si puedes definir el problema que se ha de resolver, la IA puede escribir el código; en ocasiones, diría que incluso, diez veces más rápido y diez veces más barato. Ahora es el mejor momento para crear soluciones tecnológicas y resolver cualquier problema técnico con software", explica Saeed Amidi en nuestra conversación minutos antes de una reunión con empresarios organizada por la FundaciónLab Mediterráneo en un céntrico hotel de la capital valenciana.

"Antes, se necesitaban muchos ingenieros y mucho tiempo para desarrollar el software. Sinceramente, en la primera era del .com en el año 2000, incluso había que comprar el hardware de los servidores, después el sistema operativo, y luego escribir tu propio código", ahonda en su argumentación.

El CEO de Plug and Play durante la entrevista de este 28 de julio en Valencia.

Y pone un ejemplo clarificador del salto cualitativo que la tecnología concede en la actualidad a los emprendedores. "Cuando empecé mi primera startup tecnológica, ePlastics -una plataforma para vender plástico online que evolucionó como Chemtex-, tardé un año en preparar el centro de datos, los servidores y empezar a programar. Pero ahora, con la nube, Google Cloud, AWS, Oracle, ya tienes el hardware, no lo necesitas comprar". "Y ahora, con la llegada de la IA, puedes decirle 'por favor, escríbeme el código para la ciberseguridad de los datos personales de esta entidad financiera u organización'".

En este momento tan determinante para lo que será en el futuro el sector tecnológico, Plug and Play está decidido a aportar valor al ecosistema con una red de centros de excelencia en inteligencia artificial que pronto comenzarán a ser una realidad también en Europa y que tienen a España y, en concreto, a Valencia, como punta de lanza en la región.

"En doce meses me gustaría abrir diez centros de excelencia en IA en Europa, y el primero, aquí en Valencia, y antes del 1 de enero", anuncia el emprendedor.

Estas iniciativas seguirían la estela de los cinco centros de excelencia de IA centrados en el sector salud que la plataforma de innovación abierta ya tiene en EEUU. "Uno de ellos está en Orlando, Florida, y abre el próximo 4 de agosto, la próxima semana. Está desarrollado con la Universidad de Florida Central, la mayor aseguradora de salud de Florida y, además, trabajamos con los dos hospitales más grandes: Orlando Health y Advent Health".

Así que, cuando tienes proveedores de servicios sanitarios —médicos, hospitales, laboratorios— y una aseguradora como Guidewell, y pones la IA en esa estructura, creemos que se pueden reducir los costes un 30% y mejorar los resultados en salud", puntualiza Amidi.

¿Tiene Valencia pues el talento, infraestructuras y apoyo público para albergar el centro de IA que profesa el emprendedor? Amidi está convencido de que así es. "De hecho, antes de esta reunión, estuve con el increíble profesor Carlos Simón, que construyó un unicornio en Valencia, cosa poco común".

"Si todo se alinea, podemos ser el catalizador para crear el mejor centro de excelencia en IA, conectarlo con Silicon Valley y a otros centros para aprender juntos"

Cabe recordar que Carlos Simón es un nombre propio en medicina reproductiva, además de docente en Harvard, y el creador de la Fundación Carlos Simón, con sede en Valencia, nacida hace dos años y medio tras su salida de Igenomix, laboratorio de pruebas médicas especializado en servicios de genética reproductiva fundado en 2011.

"Además, conozco el el IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) en Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia; me encantaría valorar abrir un centro de excelencia en IA aquí mismo en Valencia", añade. La iniciativa necesita también del respaldo de las autoridades públicas.

"Si todo se une, creemos que podemos ser el catalizador para crear el mejor centro de excelencia en IA, y conectarlo a Silicon Valley y a otros centros para aprender juntos. Así que Valencia tiene todos los elementos para considerar la posibilidad, o hay una oportunidad de abrir este centro de IA, el primero en España y posiblemente en Europa", reitera sobre el proyecto en España.

Amidi conoce la ciudad desde hace casi 30 años por una cuestión empresarial y personal. El CEO de Plug and Play mantiene una estrecha amistad y una prolija relación empresarial con Alberto Gutiérrez, creador de Aqua Service, quien construyó la compañía desde Valencia.

Saeed Amidi en Valencia.

"Tengo más de mil empleados en Valencia, más de 100 en Plug and Play aquí. De hecho, quiero que Plug and Play Valencia sea mi sede para Europa. Así que le debo mi éxito a Valencia. Tanto económicamente como de corazón, creo que es muy positivo hacerlo aquí en Valencia", reitera.

Y es que Saeed Amidi reconoce que España, al igual que Europa, atesora un gran talento, sin embargo, los ecosistemas de emprendedores a ambos lados del Atlántico mantienen diferencias todavía palpables, pese al proceso de maduración que se ha producido en las últimas décadas.

La falta de grandes fondos y business angels especializados en innovación tecnológica, una cultura empresarial -donde el error sigue estigmatizado y no se ve como parte del aprendizaje- y una mentalidad que no permite "pensar a lo grande" son, según Amidi, las asignaturas pendientes del ecosistema emprendedor europeo.

"En EEUU si tienes una buena idea, un buen equipo y un buen producto, no tienes problema en conseguir inversiones ángeles. Todavía hoy, más del 50% del capital riesgo mundial viene de Silicon Valley. Francamente, hay mucho dinero disponible".

"La diferencia en Europa, o específicamente en España, es que hay menos de 10 fondos de capital riesgo grandes y profesionales especializados. Hay mucho dinero en España, pero ni siquiera hay inversores ángeles tecnológicos".

"La suerte que tenemos en California es que tenemos casos de éxito como Google, Apple o, por ejemplo, Sam Altman de ChatGPT. Él tuvo una startup que vino a Plug and Play hace 16 años y yo no la financié. Esa startup no tuvo éxito. Pero después fue a YCombinator con otra startup, llegó a ser director de YCombinator, más tarde llegó a CEO de OpenAI. ¡Y creo que aún no tiene 45 años!".

Para el emprendedor, el futuro de la IA va a seguir encontrando en los próximos años en Silicon Valley un motor de crecimiento, gracias a sus 4.000 empresas de IA ubicadas en la Bahía de San Francisco. "Me atrevería a decir que ocho de las 10 principales empresas de IA del mundo están en el área de la Bahía de San Francisco, que será el motor de crecimiento, empleo y cambio en los próximos 20 años". De hecho, Plug and Play ha invertido en 471 empresas de IA y seguimos invirtiendo cada día".

"Pensar en grande": el hándicap

Sobre las diferentes culturas empresariales en EEUU y Europa, Saeed Amidi también se muestra clarificador: "La gente dice que una de las ventajas de EEUU es el idioma inglés y el gran mercado estadounidense, lo cual es cierto. Pero tengo muchas inversiones en un país pequeño, Israel, con menos de 10 millones de personas.Y cuando se despiertan, no piensan en Israel como mercado. Lo ven como una prueba para el mercado estadounidense o europeo".

El emprendedor considera que se necesita una mayor confianza aquí, que el emprendedor se lo crea más y pensar más a lo grande.

"Todo empieza por la cultura y la confianza de decir: puedo crear el próximo Oracle o el próximo SAP, que surgió en Alemania y es un referente. Pero no hemos tenido un segundo SAP en 20 años, así que hay que preguntarse el porqué. Creo que el 90% es por la cultura emprendedora, la confianza que dan Stanford y Berkeley"

"En Stanford o Berkeley, el 50% de los estudiantes quiere montar una empresa. En la Universidad Politécnica de Valencia, puedo asegurarte que hoy en día, y también hago negocios en Florida, Texas, Arizona, Nueva Jersey, menos del 5% de los estudiantes de ingeniería piensan en montar una empresa. Son lo suficientemente inteligentes para hacerlo, buenos ingenieros, pero no piensan en grande".

"EEUU pasa por momentos muy difíciles. Con Trump recortando el presupuesto de investigación en las universidades... eso es un reto. Pero realmente, de eso trata el emprendimiento: asumir la situación y superarla con trabajo y pasión"

Precisamente esa actitud de desafiar las incertidumbres fue la que llevó a Saeed Amidi a salir de su Irán natal en busca del 'sueño americano'. No ha sido sencillo. Ahora, cuando las incertidumbres geopolíticas arrecian en conflictos bélicos en todo el mundo, el emprendedor explica: "Soy una persona que ha afrontado siempre desafíos. Soy inmigrante iraní y, para tener éxito, incluso en Estados Unidos, tienes que creer en superar retos".

"Hablando de desafíos políticos e inestabilidad en el mundo, diría que Estados Unidos pasa por momentos muy difíciles. Con el presidente Trump recortando el presupuesto de investigación en las universidades, que ha sido el motor de la innovación y el crecimiento, eso crea un reto. Pero realmente, de eso trata el emprendimiento: asumir la situación actual, los desafíos, y superarlos con trabajo duro, pasión y ejecución". Su propia historia profesional y personal es el claro ejemplo de ello.