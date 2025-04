La inversión agrupada encalla como asignatura pendiente de la era 'post Ley de Startups'

El problema existe, las partes implicadas así lo reconocen y, tras varios contactos iniciales, sin novedades en el frente. Es la realidad que vive la inversión agrupada en nuestro país, una discriminación fiscal hacia los inversores que utilizan esta forma de participación a través de sociedades limitadas en startups que continúa encallada en esta nueva era 'post Ley de Startups'.

Y lo hace muy a pesar de los business angels, quienes no sólo están teniendo que 'ingeniárselas' para sortear o minimizar el impacto de esta falta de regulación adaptada a sus particularidades, sino que también lo están sufriendo las startups, justo en un momento de máxima incertidumbre a escala global que no se conjuga bien con la innovación y la disrupción que conllevan sus proyectos.

Hace ahora justo un año, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ya dio voz a los colectivos implicados quienes alzaron la voz para alertar al regulador de la importancia de "las exenciones fiscales" vinculadas con su modalidad de inversión. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Se vislumbrará pronto ese nuevo marco normativo que subsane esta realidad no resuelta en la Ley de Startups?

Esta redacción ha tomado el pulso de nuevo al tema y, según reconocen las asociaciones de inversores y expertos consultadas, la cuestión está encallada y, más allá de encuentros incipientes con representantes de la Administración, se desconoce cuándo se podría contar con una respuesta a sus reivindicaciones.

El problema no es baladí. Se da la circunstancia de que precisamente en esta nueva etapa del emprendimiento español, mucho más maduro y consolidado, el círculo virtuoso de la disrupción está facilitando fundadores de segunda y tercera generación, que se convierten en emprendedores en serie y que, en muchos casos, dan el salto también a la inversión como business angels.

Este perfil, muy sensibilizado con la realidad de los founders -la misma que ellos vivieron en primera persona en sus comienzos en el ecosistema-, está conectando con las necesidades de las startups con un enfoque renovado, muy preocupado no sólo por aportar esos tickets iniciales, sino también por arropar y cuidar al fundador.

Sin embargo, estos inversores -antes emprendedores- ven cómo se cortan sus alas a la hora de aportar su capital de forma agrupada lo que, no sólo debilita su posición, sino, por extensión, la de las startups y el conjunto del ecosistema.

Según explica a esta redacción Marta Huidobro, presidenta de AEBAN, Asociación Española de Asociación Española de Business Angels Networks, al menos empieza a calar en el ecosistema la "importancia de la labor de los business angels" y la urgencia por atender sus peticiones.

"Mientras que en 2022 y 2023 los directivos de organizaciones que acompañan el emprendimiento o los representantes políticos a los que les contábamos nuestras reivindicaciones nos explicaban que 'era la primera vez que oían hablar de ello', ahora son más conscientes de la importancia de la labor de los business angels y de que la ley de startups es mejorable, en particular en el tratamiento de los incentivos fiscales para los inversores que invierten agrupados".

"Directivos y representantes políticos son ahora más conscientes de la importancia de la labor de los 'business angels' que en 2022 y 2023, y de la conveniencia de mejorar la Ley de Startups" Marta Huidobro, presidenta de AEBAN

En este sentido, Huidobro explica que el pasado septiembre se puso en marcha un grupo de trabajo liderado por la OCDE, promovido por el Gobierno de España y financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es el análisis del ecosistema emprendedor español, la evaluación de la implantación de la Ley de Startups y la identificación de propuestas de mejora.

AEBAN fue invitado a formar parte de este grupo de trabajo, lo que le ha permitido amplificar sus demandas. Pero el tiempo corre y la inacción es, de momento, la tónica dominante. "Es un proyecto de 18 meses… no hay que esperar al final del proyecto para poner en marcha algunas de las iniciativas que sugerimos", se lamenta la presidenta de AEBAN.

En esta línea se manifiestan también desde la red de women angels WA4STEAM, entidad que ha liderado desde la parte de la inversión el grupo de trabajo al que aludía AEBAN.

Isabel de Ataola, secretaria del consejo de WA4STEAM, recuerda también la participación de la asociación en la jornada celebrada en el Congreso en marzo de 2024 que dio pie a contactos y reuniones con partidos políticos. El pasado marzo, cuando se cumplió un año de aquel encuentro en la Cámara Baja, "enviamos correos solicitando reuniones a SUMAR, Grupo Popular y PSOE". El resultado no ha sido, a todas luces, el esperado.

"A pesar de las reuniones y los contactos, no se ha avanzado en esta materia, ni se han atendido las reivindicaciones que desde el sector se han trasladado a los partidos políticos y al Gobierno" Isabel de Ataola, secretaria del consejo de WA4STEAM

"A pesar de todo lo anterior no se ha avanzado en esta materia, ni se han atendido las reivindicaciones que desde el sector se han trasladado a diferentes partidos políticos y al Gobierno en el contexto posterior a la Ley de Startups", esgrime Isabel de Ataola.

Desde el sector se lamenta que "el tratamiento fiscal es bastante desincentivador". Así lo defiende Pedro Antonio Gil, abogado y cofundador de BIGBAN.

"Seguimos anclados en unos beneficios fiscales en el IRPF muy interesantes para las personas físicas que invierten directamente (deducción fiscal del 50% de las cantidades aportadas y una potencial exención de las ganancias patrimoniales en la transmisión de las participaciones en la startup si se reinvierte el precio de venta), pero que no tienen ningún traslado a la inversión agrupada de varios business angels a través de un vehículo de inversión".

Pese a ello, el sector no tira la toalla, aunque ve conveniente amplificar su mensaje para no tener la sensación de estar gritando en medio de un desierto. "No hemos dejado de comunicar e insistir en múltiples ámbitos sobre la necesidad de actuar, cuando menos, en la equiparación de los incentivos fiscales a la inversión hecha por personas físicas y por grupos de inversores que utilizan vehículos con este fin", precisa en esta línea Huidobro.

Los pequeños inversores, en la figura de los 'business angels', vienen reclamando exenciones fiscales para poder aumentar su peso en la financiación de startups en España.

Lograrlo es básico para dinamizar el ecosistema y para dotarlo de una mayor robustez ante las incógnitas que la nueva situación geopolítica a escala global puede desatar. "Tenemos que aumentar el número de business angels que destinan una parte de su tiempo y de su dinero a ayudar a los emprendedores a sacar adelante su empresa", incide la presidenta de AEBAN.

Pero, ¿cuál es el grueso de esas reivindicaciones que no quieren queden en el olvido? Julio Lluch, Head of Venture Capital & Startups de Aktion Legal aporta algunas claves: "Es fundamental modificar la normativa fiscal de modo que se elimine la disparidad entre la inversión directa y la canalizada a través de una sociedad cuyo único fin sea actuar como vehículo".

"Aun cuando la inversión se canalice a través de una sociedad limitada, cada aporte de persona física debería disfrutar de la misma deducción que si se realiza de forma directa en la startup en cuestión" Julio Lluch, Head of Venture & Startups de Aktion Legal

"Esto deberá traducirse en que, aun cuando la inversión se canalice a través de una sociedad limitada, cada aporte de persona física pueda disfrutar de la misma deducción que si se realizara de forma directa en la startup en cuestión", precisa.

Y coincide con la presidenta de AEBAN en el impacto directo que conllevaría la llegada al ecosistema de nuevos inversores. "Estas medidas no sólo potenciarían la inversión agrupada, sino que también ampliarían el abanico de pequeños inversores incentivados a participar en startups, movilizando así mayor capital hacia la innovación y fortaleciendo nuestro ecosistema emprendedor".

Isabel de Ataola añade una petición más de suma relevancia para los pequeños inversores: "Ayudas públicas dirigidas a la promoción de redes de inversión y a la formación de business angels en España".

Llegados a este punto y, a la espera de que la política y los responsables públicos cojan el guante lanzado por el sector privado, ¿cómo están salvando estos escollos los pequeños inversores en España?

Las alternativas para salvar el escollo legal

Las alternativas no son fáciles ni todo lo efectivas que debieran, pero permiten al menos tirar de imaginación y creatividad -y 'rascarse el bolsillo', por supuesto- para que la máquina del emprendimiento no pierda brío.

"Aunque existen algunas fórmulas, en general no son ni baratas ni fáciles de gestionar. Por eso, creo que la respuesta correcta es invirtiendo menos. El dinero disponible por cada business angels es el que es: si se aumentara gracias a las desgravaciones fiscales o a las recuperaciones más tempranas, invertirían más y ayudarían a más emprendedores", manifiesta Marta Huidobro.

En la misma línea apunta desde WA4STEAM Isabel de Ataola: "Respecto a la deducción en IRPF, se están utilizando plataformas de inversión y comunidades de bienes, pero su ejecución resulta más cara, genera más burocracia para las inversoras y más complejidad para las startups".

En cuanto a la falta de ayudas públicas, "se salva con el esfuerzo personal y económico de los business angels".

Los 'business angels' se ven en la obligación de 'ingeniárselas' para salvar la falta de exenciones fiscales, aunque ninguna alternativa es sencilla ni deja más dinero disponible para invertirlo en startups.

Por su parte, desde Aktion Legal, Julio Lluch aporta dos más. La primera, canalizar la inversión a través de una sociedad civil sin objeto mercantil, "dado que a estas sociedades les aplica la figura de la atribución de rentas a sus socios persona física, lo que permite que éstos sigan tributando en IRPF y generen derecho a la deducción".

Otro remedio, "aunque no una solución en sí" -advierte de antemano el experto-, es acudir a la "firma de acuerdos de sindicación ante notario que permitan poder gestionar la participación de un gran número de inversores".

"Aunque realmente todos y cada uno de esos inversores toma participación directa en la startup, la gestión de su participación en Junta, firma de pacto de socios o incluso la venta de su participación, se delega a un representante, lo que agiliza la adopción y suscripción de acuerdos", amplía Lluch.

En definitiva, una asignatura pendiente del emprendimiento español que las partes implicadas no están dispuestas a que quede olvidada en un cajón. Hay demasiado en juego.