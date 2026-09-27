El emprendimiento español reivindica su competitividad global

El Teatro Real de Madrid ha acogido la celebración de la primera edición del 'Endeavor Experience'. DISRUPTORES

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Las claves Generado con IA El emprendimiento español acorta distancias con los grandes hubs globales en ambición y competitividad, con ejemplos como Open Cosmos y HappyRobot. La red Endeavor ha celebrado su primer ‘Endeavor Experience’ en Madrid, reuniendo a 800 figuras del sector y mostrando el músculo del ecosistema nacional. Las empresas apoyadas por Endeavor en España generaron más de 6.000 millones de euros en facturación y 50.000 empleos directos en 2025. El ecosistema emprendedor español destaca por su ambición global, talento e impacto económico, aunque aún debe afrontar retos como el escalado y la internacionalización.

El emprendimiento español vive un momento dulce. Materializa buenas ideas, gana tracción y, sobre todo, acorta distancias con las grandes hubs globales en ambición y competitividad.

Días de vino y rosas representados por proyectos paradigmáticos como Open Cosmos, los satélites patrios liderados por Rafel Jordá, Jordi Barrera y Aleix Megías que acaban de cerrar una ronda de financiación de 300 millones para crear la ‘constelación de datos’ europea.

O HappyRobot, la inteligencia artificial conversacional de moda en la gran cuenta. Su solución ha alumbrado, entre otras, parte de las últimas novedades digitales de Ibex 35 como Naturgy y, tras solo tres años de recorrido, se mueve ya en números de unicornio.

Tras ellos, un largo etcétera. Hasta 119 nombres propios y 77 empresas si contamos solo el universo Endeavor. Esta red para emprendedores de alto impacto, tal y como se define, ha celebrado esta semana su primer ‘Endeavor Experience’ en el Teatro Real de Madrid precisamente para hacer gala del músculo del ecosistema nacional y quitar complejos a una región que gana enteros en capacidades críticas como el talento y el mecenazgo.

La organización, fundada en 2014 y que ha empujado a compañías de la envergadura de Cabify y Glovo, quiere, a través de actos como este, mostrar a la siguiente generación de emprendedores que fabricar ‘campeones mundiales’ es más que posible si todas las piezas del puzle del emprendimiento conectan, como parece que lo están haciendo.

Para muestra un botón: los activos que reúne Endeavor generaron, en conjunto, más 6.000 millones de euros de facturación y unos 50.000 empleos directos durante 2025. A nivel global, la red acompaña a más de 3.000 emprendedores en más de 50 mercados con más de 100 unicornios en su comunidad.

“Este es un homenaje a todas las iniciativas que nos inspiran”, señalaba Andrés Tallos, director general de Endeavor España, durante la inauguración de la gala. “Los emprendedores de ahora cuentan historias de determinación, pero también acumulan rechazos y grandes sacrificios familiares para poder alcanzar el éxito. Por ello, es fundamental apoyarlos”.

Gracias a ellos, proseguía, el ecosistema crece y “todos nos beneficiamos de ello: empresarios, administraciones públicas y todas las personas que dedican su tiempo y generosidad a ayudar con experiencias, contactos e inversión. Cada ronda de financiación es solo un paso más para estas startups”.

El ecosistema gana músculo

Al evento han acudido unas 800 personas del sector, con figuras a la cabeza como la de José María Álvarez-Pallete, exCEO de Telefónica y actual presidente de la GSMA; o César Cernuda, presidente global de Netapp y vicepresidente de la propia Endeavor.

También estuvo presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien subrayaba la importancia de la ciudad que rige como hub de competitividad. De hecho, posicionaba al propio Teatro Real como ejemplo de ello, ya que fue nombrado como la mejor casa de Ópera en el año 2021 “demostrando que somos capaces de crecer desde nuestra identidad”.

El político también puso de relieve la cifra de que Madrid capta el 40% del músculo inversor de todo el país. “Somos conscientes de que todavía tenemos retos que sortear, y para ello tenemos que saber escuchar, tomar decisiones y adaptarnos a un contexto muy cambiante. Tenemos el talento, que es lo más determinante que existe en este ecosistema”.

Por su parte, Cernuda quiso ensalzar a la inteligencia artificial como una tecnología que aporta “más ambición y confianza” al conglomerado español. Aunque, recordaba: “Por sí misma no va a crear valor, somos las personas, los innovadores, los que podemos repuntar a escala con ella”.

Asimismo, el directivo incidía en la importancia del emprendimiento para la economía nacional: “Los ecosistemas más sólidos crean un círculo virtuoso. No solo somos un tractor de impulso de empresas, sino también de empleo”.

La mirada de Endeavor

En esa misma línea se muestra el director general de Endeavor España en conversación directa con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL: “Cada vez hay más empresas en sectores como el espacial, finanzas, tecnología o movilidad que desde el día uno tienen ambición global y están logrando competir bajo esas premisas”.

Por ello, lamenta que “quizás no se conozca lo suficiente el crecimiento que ha habido en la última década. Se cuentan muchos casos de éxito de manera aislada, pero si miramos el conjunto vemos el potencial económico de España”.

Endeavor, en España Nacida en 1997 en Argentina, Endeavor se posicionó en España hace más de una década para ser la red de emprendedores más importante del país. Sus números avalan el crecimiento: los emprendedores que reúne generaron, en conjunto, más 6.000 millones de euros de facturación y unos 50.000 empleos directos durante 2025. “Hasta ahora habíamos apoyado a los proyectos de alto impacto un poco entre bambalinas”, asevera su director general en el país, Andrés Tallos. Pero contar con patronatos de primer nivel como BBVA, y ahora Visa Foundation, les ha hecho posicionarse como puntas de lanza en el ecosistema español. “Creemos que un emprendedor no tiene solo el impacto directo de su compañía, generan un fuerte efecto multiplicador sobre toda la economía española”.

Tallos, que es el último fichaje para el comité ejecutivo de la organización tras haber pasado por empresas como McKinsey y ha fundado startups del calado de Everguild, no se pone límites a la hora de pensar en grande: “Somos referentes internacionales y ya miramos a regiones como Silicon Valley y China porque no nos vamos a conformar ser terceros o cuartos”.

Eso sí, advierte que todavía hay retos que afrontar, como el escalado. Estima que los emprendedores no se deben conformar con captar 15 o 20 millones: cada hito les lleva a una siguiente fase. Luego, está montar un equipo de administración que les haga ir entendiendo cómo tiene que evolucionar la organización para capturar el crecimiento.

Y, por último, está la internacionalización. “Cuando una compañía tiene que expandirse a México, Francia o Estados Unidos, tiene que adaptarse a las condiciones de cada mercado. Tener una red de apoyo local como Endeavor marca una diferencia notable”.

“Muchas veces, cuando hablamos del ecosistema emprendedor de España, parece que es un ente muy estático. La gente piensa que la situación es la misma que hace unos años. Pero nada más lejos de la realidad, hemos avanzado muchísimo y lo vamos a hacer más”, concluye.