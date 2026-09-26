Las mujeres, a por el dominio de la IA en la industria: "Saber escuchar todas las ideas para implementarla es la clave"

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Las claves Generado con IA Las mujeres directivas industriales en Burgos lideran la implantación de la inteligencia artificial, aportando diversidad de enfoques y promoviendo equipos inclusivos. Katy García, de Antolin, destaca la importancia de escuchar todas las ideas y de mantener un estricto control humano sobre los sistemas de IA para obtener resultados fiables. El 73% de las ejecutivas del sector ve la transformación digital como el principal motor de cambio, y el 86% de las empresas ya está en fases avanzadas de digitalización. La falta de tiempo operativo es el mayor obstáculo para la innovación, y las líderes abogan por visibilizar referentes femeninos para atraer talento joven a la industria tecnológica.

Burgos destaca por contar con una sólida capa industrial consolidada que define el potencial y competitividad de esta región. En este contexto fabril maduro, la presencia de mujeres en puestos directivos no resulta extraña, sino que es el fruto de una labor continuada de trabajo constante.

Esta experiencia acumulada en las empresas de la región permite que las ejecutivas industriales desempeñen un papel fundamental en el cambio tecnológico, aportando una visión crucial para la implantación real y efectiva de la inteligencia artificial en los entornos de producción.

Así ha quedado patente en la IV edición de ‘Mujer e Industria’, organizada por la aceleradora POLO positivo y el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos.

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL conversa con Katy García, responsable de operaciones de IT en Antolin, sobre cómo el liderazgo femenino aporta una diversidad de enfoques imprescindible para transformar los procesos de trabajo y evitar perspectivas unidireccionales.

García sostiene que el verdadero pilar de una implementación exitosa de la inteligencia artificial reside en "la capacidad de escuchar activamente a todo el equipo".

Según defiende la directiva, "dar voz a todas las ideas empodera la labor de liderazgo y permite captar aportaciones valiosas independientemente del género o la posición organizativa de quien las proponga, abriendo la puerta a innovaciones capaces de optimizar el día a día operativo".

Ante los temores iniciales sobre si la automatización podría poner en riesgo puestos de trabajo, García aboga por "tomar la iniciativa y revalorizar las funciones del equipo humano".

"Se debe contar con empresas y procesos previamente digitalizados, así como garantizar una elevada calidad de los datos para evitar que información defectuosa genere resultados erróneos" Katy García, responsable de operaciones IT en Antolin

Su estrategia en Antolin ha consistido en identificar los ámbitos donde la tecnología aporta eficiencia para liberar al personal de tareas rutinarias y capacitarlo en la toma de decisiones estratégicas.

Sin embargo, la ejecutiva advierte de que la aplicación de la inteligencia artificial requiere unas condiciones previas indispensables: "Se debe contar con empresas y procesos previamente digitalizados, así como garantizar una elevada calidad de los datos para evitar que información defectuosa genere resultados erróneos".

A este requisito se suma la necesidad imperativa de mantener un estricto control humano sobre los sistemas (human-in-the-loop), dado que los modelos de inteligencia artificial tienden a ser indulgentes o a generar invenciones si no se dirigen con un criterio analítico y crítico.

En Antolin, la aplicación práctica de estos principios ha permitido desarrollar iniciativas como la producción acelerada de vídeos formativos en múltiples idiomas para la plantilla o la creación de herramientas de diagnóstico previo de incidencias en líneas de fabricación basadas en la experiencia acumulada.

La validación final, a cargo del humano

Asimismo, se han logrado "reducir tiempos de gestión de treinta a tan solo cinco minutos en diversos procedimientos", reservando siempre la validación final a un operador humano. Mediante la puesta en marcha de proyectos con un retorno de inversión rápido y una implantación ágil, la compañía ha conseguido motivar a otros departamentos, demostrando que la tecnología es un aliado para potenciar las capacidades de las personas.

Esta visión práctica compartida por García conecta de manera directa con los resultados de la encuesta elaborada por la aceleradora POLO Positivo entre directivas del sector industrial.

Foto de familia del evento 'Mujer e industria'. DISRUPTORES

El estudio revela que el 73% de las ejecutivas considera la transformación digital como el principal motor de cambio en la industria actual. Asimismo, el 36% identifica la estandarización internacional de la inteligencia artificial como una de las dinámicas globales con mayor impacto potencial sobre el sector.

La encuesta evidencia además que más del 86% de las compañías se encuentra ya en una fase desarrollada o avanzada de digitalización, lo que constituye la infraestructura necesaria para desplegar la inteligencia artificial en áreas como el control de calidad, el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones fundamentadas en datos.

Falta de tiempo operativo, principal obstáculo

No obstante, el informe subraya que la principal traba para la innovación no es de índole tecnológica, sino organizativa, destacando la falta de tiempo operativo como el mayor obstáculo. Para superar estos retos y acelerar la transición digital, las directivas encuestadas señalan la urgencia de visibilizar referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones y atraigan talento joven hacia las disciplinas técnicas.

Estas reflexiones se han puesto de manifiesto en el marco de la IV edición de la jornada ‘Mujer e Industria’, un encuentro eminentemente práctico donde se han dado cita profesionales de firmas referentes como Antolin, Benteler, GSK, Femebur, Bridgestone, Gestamp, TMP, Michelin y L’Oréal para debatir sobre la transformación del sector, la inteligencia artificial y la comunicación estratégica.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, subrayado que "el liderazgo y el talento no tienen género, tienen capacidad", mientras que la clausura, a cargo del presidente de Fundación Caja de Burgos y socio fundador de POLO Positivo, Rafael Barbero, ha reafirmado el compromiso de aprovechar el conocimiento existente en la región para seguir construyendo la industria del futuro.