Steffi Czerny (CEO de DLD): "Los próximos avances se producirán en las intersecciones y no dentro de empresas"

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Las claves Generado con IA Steffi Czerny, CEO de DLD, afirma que los próximos avances tecnológicos surgirán en las intersecciones entre sectores y no dentro de empresas individuales. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial y la colaboración entre disciplinas, está transformando el deporte y potenciando la experiencia de atletas y aficionados. Alessia Sinzger, co-CEO de DLD, destaca que el mayor reto actual es fomentar la colaboración y el intercambio de datos e ideas entre distintas áreas. DLD Sports apuesta por experiencias inmersivas y alianzas innovadoras, y valora el ecosistema valenciano por su apertura y capacidad para unir talento, tecnología e industria.

Valencia recuperó hace unas semanas la 'capitalidad mundial de la vela', perdida cuando la America's Cup marchó a otro lugar. Lo hizo acogiendo la SailGP, la principal competición internacional de vela de alta velocidad. Con respecto a aquellos tiempos pasados, hay algo que ha cambiado y mucho, la tecnología. Así que volver a albergar un evento de primer nivel y pretender que temas como la innovación o la inteligencia artificial no estuvieran presentes durante la competición, era algo imposible.

Y más aún cuando la plataforma multinacional de networking tecnológico DLD organizó precisamente esos días en la capital del Turia el evento DLD Sports, que contó con expertos de Microsoft, el FC Bayern de Munich, el BC Zalgiris de Kaunas o EY, por citar solo algunas entidades representadas.

DISRUPTORES tuvo la ocasión de charlar con la fundadora y CEO de la compañía, Steffi Czerny, y la recién nombrada co-CEO, Alessia Sinzger, sobre la historia de DLD, sobre la tecnología y sobre el deporte, cada vez más tecnificado.

DLD comenzó su andadura –recuerda Czerny- hace más de 20 años "con la misión de debatir y explicar cómo la digitalización estaba cambiando nuestro mundo".

Ya por aquella época, explica, "todos aprendimos a comunicarnos de forma diferente, a recuperar información de manera distinta y cambiamos nuestros hábitos; sucedieron muchas cosas en solo unos pocos años. DLD ya estuvo allí".

Ahora, en un escenario muchísimo más evolucionado tecnológicamente, DLD sigue ahí. "Mira la IA generativa, la robótica, la computación cuántica, la bioingeniería, los avances en el espacio o la producción de energía. Todos estos desarrollos están impulsando una transformación masiva que solo estamos empezando a ver", concede.

En este punto, añade Alessia Sinzger una reflexión interesante con respecto a esa evolución y a la mentalidad de colaboración inherente a plataformas como DLD. "La infraestructura para la colaboración ha evolucionado drásticamente, pero la cultura aún se está poniendo al día", argumenta.

En este sentido, admite Czerny que "las organizaciones que entiendan esto desde el principio tendrán una ventaja significativa, porque los próximos avances se producirán cada vez más en las intersecciones y no dentro de empresas o industrias individuales".

DLD va de construir alianzas y tender puentes, por lo que la colaboración es una palabra clave. "De eso se trata también el deporte y, especialmente, DLD Sports. Durante mucho tiempo, la colaboración consistió en gran medida en una alianza humana: dos organizaciones que reunían recursos complementarios. Hoy en día, las formas más interesantes de trabajo en equipo van mucho más allá. Se trata de conectar datos, tecnología, capital, ciencia, talento y comunidades que antes operaban en mundos completamente separados", concede.

Czerny matiza que "no tienes que colaborar porque alguien te lo diga; pero si el mundo a tu alrededor se vuelve más rápido, más conectado y más complejo, insistir en hacer todo solo puede convertirse rápidamente en una desventaja. La apertura y la adaptabilidad se están convirtiendo en parte de mantenerse competitivo".

Mientras los 'Fórmula 1 de la vela' -así se conoce a las embarcaciones que compiten en SailGP- hacen disfrutar a los aficionados, en el edificio Base 2 de La Marina de Valencia, sede de Innsomnia Group, se suceden las charlas y los debates sobre la importancia de la tecnología en el deporte.

"El deporte es físico y emocional. No todo debe estar gobernado por la IA" Steffi Czerny, fundadora de DLD.

Sinzger recalca a DISRUPTORES que "el mayor desafío no es la tecnología propiamente dicha, sino lograr que la gente comparta datos, ideas y riesgos". En su opinión, "los próximos avances vendrán del cruce de disciplinas: reunir el deporte con la IA, la ciencia, los videojuegos, la atención médica, los medios de comunicación y el entretenimiento".

Ya tardaba en salir la tecnología del momento: la inteligencia artificial. ¿Cómo ha mejorado el deporte gracias a la IA? Responde la fundadora de DLD. "No soy atleta ni entrenadora. Pero durante la preparación de DLD Sports, vi las múltiples oportunidades que la IA puede aportar al deporte. Para los atletas, puede analizar datos de entrenamiento y fisiológicos y sugerir formas de mejorar el rendimiento. Para los clubes, abre nuevas posibilidades para interactuar con los aficionados y hacer que la experiencia general sea más intuitiva y personalizada", explica.

Ahora bien, lanza un aviso a navegantes –y nunca mejor dicho-: "Si bien todo esto es posible, es importante tener en cuenta que el deporte es físico y emocional. Por lo tanto, no todo debería estar gobernado por la IA".

Todo el mundo está de acuerdo en la importancia capital de la IA en este y en todos los sectores, pero quizá teniendo delante a una plataforma como DLD que se jacta de ir por delante en cuanto a tendencias, es un buen momento para preguntar qué puede venir después de la IA.

"La tecnología se utiliza para potenciar la emoción en lugar de reemplazarla" Alessia Sinzger, co CEO de DLD.

Alessia Sinzger admite que "para ser muy sincera, todavía estamos al comienzo de la IA y probablemente ni siquiera hemos tocado las oportunidades que tenemos por delante", aunque sí que cita la tecnología inmersiva en tiempo real como herramienta "que puede hacer que cada aficionado se sienta como si tuviera un asiento en el evento, incluso cuando no haya conseguido una entrada".

Analizando el negocio del deporte desde la perspectiva de un atleta, "otra de mis elecciones sería la computación espacial combinada con los gemelos digitales". Y lo explica: "¿Qué pasaría si se pudiera crear un gemelo digital de un atleta, equipo o evento utilizando sensores, visión por computadora, biomecánica y herramientas inmersivas? Eso podría transformar la forma en que los atletas entrenan, cómo los entrenadores toman decisiones…". Dicho lo cual reconoce que "el verdadero avance reside en la convergencia de diferentes tecnologías, y ni siquiera hemos arañado la superficie de lo que podría llegar a ser posible".

Leyendo esta retahíla de posibilidades tecnológicas para el deporte no sería extraño que alguien se preguntara si tal vez tanta tecnificación le resta emoción a una determinada competición.

Sinzger dice que "en realidad ocurre todo lo contrario, pero solo si la tecnología se utiliza para potenciar la emoción en lugar de reemplazarla". Argumenta que "lo que hace emocionante al deporte es la incertidumbre, el drama, la rivalidad y la sensación de estar allí cuando sucede algo. Se convierte en un problema cuando la tecnología se interpone entre el aficionado y esa emoción; sin embargo, bien utilizada, puede acercarnos al momento".

DLD es una plataforma, como insisten en recalcar sus dos máximas responsables, que no deja de mirar al futuro. Incluso al futuro de la propia plataforma. Explica la fundadora, Steffi Czerny, que "en DLD, estamos orgullosos de estar siempre un poco por delante de nuestro tiempo. Nos encanta conectar lo inesperado. Debemos seguir sorprendiendo a nuestra comunidad e incluso a nosotros mismos, con diferentes formatos, caras frescas y ángulos de contenido que aún no son convencionales".

DLD Sports –continúa- "fue un buen ejemplo de intentar algo más enfocado en las experiencias: al aire libre, interactivo, conversaciones profundas dentro de una área temática y una audiencia cuidadosamente seleccionada y limitada".

En ese futuro aparece ahora Alessia Sinzger. "Alessia es la próxima generación de DLD. El mundo avanza, las tecnologías evolucionan y nosotros también lo hacemos como organización. Ella se encargará de navegar DLD a través de nuestra nueva realidad, forjar alianzas comerciales e impulsar el crecimiento económico de DLD a través de formatos y modelos de negocio innovadores", presume Czerny.

Le devuelve el cumplido Sinzger: "Ella siempre ha mirado más allá de lo obvio, ha reunido perspectivas muy diferentes y ha creado un entorno en el que la gente se siente inspirada a contribuir. Para mi nuevo puesto, esa mentalidad es enormemente valiosa".

Se marchan ambas, por cierto, con una grata impresión del ecosistema valenciano. "Lo que me llama la atención de Valencia es que reúne muchos de los ingredientes de un gran ecosistema de innovación sin perder su escala humana. Hay una fuerte mezcla de startups, universidades, talento internacional, industria y una comunidad tecnológica cada vez más segura de sí misma. Pero quizás lo más importante es que hay una cultura de apertura que resulta esencial para construir algo sostenible y especial. No necesita convertirse en otro Silicon Valley. Su oportunidad radica en construir algo distintivamente valenciano: internacional, conectado, innovador y muy humano".