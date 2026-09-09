Más de 20 grupos editoriales y una decena de tecnológicas abordan el año clave del salto de la IA en el periodismo

Amazon Web Services, Telefónica y TensorOps se unen a este Foro clave en el que compartirán sus soluciones junto a Xalok-Hiberus Media, Protecmedia y S2i Media Solutions, entre otros. El evento, que se celebra los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Valencia, abordará, entre otros temas, la transición de las audiencias con la IA Generativa.

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Las claves Generado con IA El Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo celebrará su segunda edición en Valencia los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Más de 20 grupos editoriales y una decena de empresas tecnológicas debatirán sobre el impacto y futuro de la inteligencia artificial en el periodismo. El evento contará con representantes de medios españoles e internacionales, así como la participación destacada de empresas como Amazon Web Services y Telefónica. El programa abordará temas clave como la IA generativa, la transformación de las redacciones y la comunicación corporativa en la era de la inteligencia artificial.

La aceleradora corporativa Innsomnia Group volverá a reunir en Base2, su hub de innovación en la Marina de Valencia, a más de una treintena de expertos y altos responsables de grupos editoriales y empresas de comunicación para analizar el presente y el futuro de la inteligencia artificial en el sector.

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, Valencia acogerá la segunda edición del Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo, un encuentro que ensancha su alcance respecto a la primera edición y se consolida como uno de los principales espacios de debate en español sobre el impacto de la tecnología en los medios y la comunicación.

El encuentro se dirige a periodistas, profesionales de la comunicación, la tecnología y la IA con el fin de conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el sector. Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita, bajo inscripción, a través de la web del evento: www.periodismo-ia.com

Entre las principales novedades de esta segunda edición destaca la ampliación de los espacios de debate, con un mayor número de mesas que permitirán compartir experiencias, posiciones y estrategias sobre el desarrollo de la IA en el sector. El Foro incorpora también una mayor representación de medios y grupos editoriales, aumenta la presencia del sector tecnológico y refuerza la participación de profesionales de la comunicación corporativa y las agencias de comunicación. Todo con el objetivo de dar voz a los líderes que definen el avance de la inteligencia artificial en la comunicación y ofrecer un espacio para el intercambio de conocimiento y visión de futuro.

La segunda edición plantea un programa que va más allá de la presentación de casos de uso para abordar los grandes asuntos que plantea esta tecnología, como la IA Generativa. De este modo, las mesas analizarán cuestiones como la transición de las audiencias, el impacto real de esta tecnología en las redacciones, la transformación del negocio de los medios, los riesgos y responsabilidades asociados a su uso, su aplicación en el sector audiovisual, las formas de contar la inteligencia artificial y todas las posibilidades que ofrece para la misión de las agencias de RRPP y para la comunicación corporativa.

Más medios y una mirada internacional

Entre los profesionales y directivos de medios y grupos de comunicación españoles que participarán en esta segunda edición figuran representantes de Agencia EFE, À Punt, Abside Media, eldiario.es, El Español, Europa Press, Grupo Godó, La Razón, Prensa Ibérica, PRISA, RTVE, Valencia Plaza, Vocento, Vozpópuli, WILDcom y 20Minutos, entre otros.

El carácter internacional del Foro se refuerza también con la presencia de representantes de medios y organizaciones de referencia de Europa y América. Entre ellos se encuentran Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); y profesionales de La Nación, de Argentina; o Schibsted News Media, uno de los principales grupos de medios de los países nórdicos.

El Foro insiste en su segunda edición en la conexión con el sector tecnológico, que tendrá un papel todavía más relevante. De hecho, la apertura correrá a cargo de Amazon Web Services (AWS) y TensorOps, mientras que Telefónica participará con una ponencia de Pilar Estrella, Head of AI & Analytics Project Delivery en Telefónica Tech, en la tarde del 30 de septiembre.

La representación tech se completa con compañías como Xalok-Hiberus Media Labs, S2i Media Solutions y Protecmedia, que abordarán desde distintas perspectivas las herramientas, soluciones y nuevas tecnologías que ya forman parte de la transformación de los medios, así como Ideas UPV. A ellas se suman también empresas como Cabify y EDP para reflexionar sobre la transformación de la comunicación corporativa a raíz de la nueva era de la IA, y profesionales de ATREVIA, Good Rebels, Kreab y Prodigioso Volcán.

Un espacio de referencia para el sector

El Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo se consolida en su segunda edición como espacio de referencia para el análisis de la inteligencia artificial en la comunicación, respaldado por el éxito de una primera convocatoria que reunió en diciembre de 2025 en Valencia a decenas de líderes de medios, grupos editoriales, agencias, empresas tech y startups vinculadas al sector.

Las jornadas cuentan con el apoyo de AWS, TensorOps, Xalok, Protecmedia y S2i Media Solutions, así como de Ideas UPV (Universitat Politècnica de València) y Cámara Valencia, y la colaboración de Generalitat Valenciana, Mercadona y RTVE, como media partner.