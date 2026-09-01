El ecosistema emprendedor de Juan Roig suma un tercer edificio que 'oficializa' una nueva forma de trabajar

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Roig inaugura un tercer edificio en Marina de Empresas, ampliando el campus para startups, inversores y estudiantes con un modelo de trabajo flexible y sin puestos fijos. El edificio, diseñado por el estudio valenciano ERRE, añade 7.600 metros cuadrados y capacidad para casi 1.000 emprendedores, con una inversión de 25 millones de euros. Los espacios están pensados para fomentar la interacción y colaboración entre los miembros del ecosistema emprendedor, con zonas abiertas, tecnología y terrazas. El nuevo edificio destaca por un atrio multiusos de triple altura y áreas comunes al aire libre, reforzando la apuesta por la innovación en el trabajo y el emprendimiento.

Este edificio está pensado para acoger startups, inversores y estudiantes, pero sin que nadie tenga un puesto fijo de trabajo o de estudio. Quizá un día ocupemos casi toda la jornada laboral en un despacho para reuniones o quizá ha salido un buen día y mi equipo decide trabajar en la impresionante terraza de la tercera planta. Es más, puede que otra startup o un par de estudiantes hayan decidido pasar la mañana en ese mismo espacio. Y seguro que de ahí salen buenos contactos de presente y de futuro.

Es una nueva manera de trabajar cada vez más instaurada en nuestra sociedad y precisamente esa nueva manera de trabajar es uno de los ejes centrales del tercer edificio del campus de Marina de Empresas en la Marina de Valencia, inaugurado este martes. "Tenemos estudios que demuestran que el emprendedor quiere moverse por su centro de trabajo, más allá de la movilidad que tenga por condición de su trabajo; cada vez venía menos gente a sentarse ocho horas en una mesa y eso generaba muchos espacios desaprovechados. La forma en la que el emprendedor ha cambiado su forma de trabajar es la que creemos que traerá un mayor impacto a nuestro espacio", resumen fuentes de la compañía de Juan Roig.

Marina de Empresas, cabe recordar, aglutina la escuela de negocios EDEM, la plataforma Lanzadera -para acelerar startups- y Angels -el brazo inversor de la compañía-. Pero este martes ha dado un paso decisivo en la manera en la que el ecosistema de Juan Roig concibe el emprendimiento. Y esto es así porque se ha inaugurado el tercero de los edificios del campus para emprendedores -tras 18 meses de obras en la antigua base del equipo Alinghi de Copa América de Vela- y con él y sus nuevas y versátiles funcionalidades se ha oficializado también este nuevo concepto de trabajo físicamente flexible.

El nuevo edificio, diseñado por el estudio de arquitectura valenciano ERRE, suma 7.600 metros cuadrados al campus y amplía su capacidad para acoger a cerca de 1.000 emprendedores. Junto a los dos edificios inaugurados en 2015, este tercer volumen completa el conjunto y da respuesta al crecimiento de EDEM, Lanzadera y Angels. Con una superficie total de 27.000 metros cuadrados, el nuevo edificio Alinghi -desde Marina de Empresas se resisten a dejar de usar este nombre- supone una inversión de 25 millones de euros, aportados directamente del patrimonio de Juan Roig en el marco de su proyecto legado, que inició en 2012 con el objetivo de contribuir a la sociedad a través de la generación de oportunidades. Con esta nueva inversión, la aportación de Juan Roig a las instalaciones de Marina de Empresas supera ya los 70 millones de euros.

Según fuentes de la compañía, el nuevo edificio estará a pleno rendimiento a partir del 7 de septiembre -lo cual no quiere decir, no obstante, que vaya a estar ocupado al 100%-. Esta ampliación permitirá reforzar la misión impulsada por Juan Roig: formar y acompañar a personas emprendedoras capaces de crear empresas sostenibles que generen empleo e impacto positivo en la sociedad.

Los espacios están diseñados para favorecer la interacción entre alumnos de EDEM, startups de Lanzadera, empresas participadas por Angels y el resto de profesionales del ecosistema, mediante un modelo de trabajo flexible que combina zonas abiertas, tecnología integrada y espacios para la colaboración y la concentración.

El nuevo edificio cuenta con un gran atrio multiusos de triple altura, concebido como el corazón del proyecto. Con una superficie de 260 metros cuadrados, este espacio alberga el comedor y acogerá eventos por lo que concentrará buena parte de la actividad cotidiana del edificio. El atrio destaca por su graderío y una escalera de caracol, acabada en un intenso color azul, que conecta las tres plantas y se erige como el elemento más icónico del edificio. El edificio cuenta con zonas comunes al aire libre en distintas plantas para fomentar el trabajo y la interacción entre los estudiantes y emprendedores.

Interior del nuevo edificio de Marina de Empresas en la Marina de Valencia. DISRUPTORES

La pregunta este martes, durante la visita, era casi obligada: ¿se pone fin con esta sede al crecimiento de Marina de Empresas? Algunas voces en la compañía tiran de ironía: "Podríamos decir que hemos completado Marina de Empresas, pero dijimos lo mismo hace diez años cuando abrimos el primer edificio y han llegado otros dos". Otras son más realistas: "De momento, hay que centrarse en llenar este nuevo edificio. No hay más planes de crecimiento por el momento".

De hecho, preguntadas las mismas fuentes por el futuro de la parcela propiedad de Juan Roig en una de las antiguas atarazanas de la Marina de Valencia, dicen desconocer aún posibles planes.