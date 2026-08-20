La nueva red de aliados del emprendimiento en CEEI Castellón: 148 agentes impulsan la economía digital

Las claves

Las claves Generado con IA CEEI Castellón lidera la creación de una red de 148 entidades y agentes económicos que impulsan la innovación y el emprendimiento en la provincia. El Mapa del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunidad Valenciana permite localizar recursos para apoyar a emprendedores en todas las fases de sus proyectos. La plataforma, impulsada por la Generalitat Valenciana y gestionada por la Red CEEI, integra más de 980 organizaciones a nivel autonómico. El portal EmprenemJunts y diversas actividades promueven la colaboración y el crecimiento de emprendedores y pequeñas empresas en Castellón.

El ecosistema emprendedor innovador de Castellón pisa el acelerador para dotarse de nuevos aliados en la construcción de una economía más competitiva de la mano de la innovación y la tecnología, donde CEEI Castellón ejerce de locomotora en la provincia.

La entidad ha seguido este verano aglutinando talento y nuevas oportunidades a través del Mapa del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, una plataforma digital que reúne ya a 148 entidades y agentes económicos de Castellón dedicados al apoyo del emprendimiento y la innovación empresarial.

Impulsada por la Generalitat Valenciana, a través de IVACE+i, y gestionada por la Red de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la Comunidad Valenciana, esta iniciativa permite localizar de forma rápida e intuitiva los recursos disponibles para acompañar a las personas emprendedoras durante todas las fases de creación y consolidación de sus proyectos.

A escala autonómica, el mapa integra ya más de 980 organizaciones, entre aceleradoras, viveros de empresas, universidades, espacios de coworking, asociaciones empresariales, entidades financieras, administraciones públicas y otras organizaciones especializadas en el impulso al emprendimiento.

Todas ellas aparecen geolocalizadas e incluyen información actualizada sobre los servicios que ofrecen, facilitando el acceso a los recursos disponibles en cada territorio, según explican fuentes de CEEI Castellón en un comunicado.

En la provincia de Castellón, las 148 entidades y agentes económicos facilitan que cualquier persona con una idea de negocio pueda identificar con rapidez qué organización puede ayudarle en función de sus necesidades, ya sea para acceder a financiación, recibir asesoramiento especializado, encontrar espacios de trabajo o impulsar procesos de innovación.

Entre las funcionalidades incorporadas a la plataforma destaca un directorio dinámico que permite realizar búsquedas por tipo de servicio, mejorando la experiencia de navegación y favoreciendo la colaboración entre los distintos agentes que forman parte del ecosistema emprendedor valenciano.

Emprendedores y pequeñas empresas

El Mapa del Ecosistema de Emprendimiento se complementa con el portal EmprenemJunts, también gestionado por la Red CEEI, que pone a disposición de emprendedores y pequeñas empresas centenares de recursos especializados, herramientas prácticas y una agenda permanente de actividades orientadas a impulsar la creación y el crecimiento empresarial.

Además, el CEEI Castellón continúa desarrollando iniciativas para fortalecer la conexión entre los distintos agentes del territorio mediante encuentros de trabajo, acciones de dinamización y actividades formativas que favorecen el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta herramienta, el CEEI Castellón "reafirma su compromiso con la construcción de un ecosistema emprendedor cada vez más conectado, accesible y colaborativo, facilitando que empresas, entidades y agentes económicos trabajen de forma coordinada para impulsar el emprendimiento y la innovación en la provincia", concluyen las mismas fuentes.