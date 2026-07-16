Innsomnia reunirá a todos los grupos de comunicación para analizar los avances de la IA en el periodismo

El II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo se celebrará el 30 de septiembre y 1 de octubre en Base 2, el hub de Innsomnia en La Marina de Valencia. En estas jornadas con dimensión iberoamericana participará también la Sociedad Interamericana de Prensa como aliado del evento.

Las claves

Las claves Generado con IA El II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo se celebrará el 30 de septiembre y 1 de octubre en Valencia, reuniendo a expertos y líderes de medios iberoamericanos. Participarán representantes de grupos como Agencia EFE, El Español, Europa Press, PRISA Media, RTVE, Vocento y medios internacionales como Schibsted News Media. El evento abordará el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y contará con apoyo de empresas tecnológicas y entidades académicas. El foro estará abierto a periodistas y profesionales del sector, quienes podrán asistir presencialmente o seguirlo por streaming.

Innsomnia Group celebrará el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre una nueva entrega del Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo para analizar y poner el foco en el impacto de esta tecnología en los medios de comunicación del ecosistema hispanohablante, así como en el mundo corporativo y reputacional. El evento, que tendrá lugar en las instalaciones de Innsomnia en Valencia (Base 2) contará con numerosos expertos y representantes de los principales grupos editoriales con dimensión iberoamericana.

Tras el éxito de la primera edición, Innsomnia Group organiza de nuevo este Foro que se posiciona como un punto de encuentro internacional de referencia en la comunicación, incorporando las voces que están tomando las decisiones estratégicas en sus organizaciones respecto a la inteligencia artificial. Estos expertos de LATAM, España y el norte de Europa compartirán en Valencia sus retos, aprendizajes y casos de éxito en los medios de comunicación, agencias y empresas tecnológicas.

Entre los ponentes confirmados en agenda, asistirán líderes de innovación y cargos de responsabilidad de Agencia EFE, El Español, Europa Press, Grupo Godó, PRISA Media, Prensa Ibérica, La Razón, RTVE, Vocento, Vozpópuli, entre otros. Desde el lado internacional se sumarán al encuentro medios de referencia europea como Schibsted News Media y las principales agencias de comunicación internacionales. Toda la lista de ponentes al completo se anunciará próximamente en la web del evento (periodismo-ia.com) y en las redes sociales de Innsomnia.

Las jornadas cuentan con el apoyo de las tecnológicas Xalok, Protecmedia y S2i Media Solutions, así como de las instituciones Ideas UPV (Universitat Politècnica de València) y Cámara Valencia, y la colaboración de la Generalitat Valenciana. Además, como novedad este año, RTVE se incorporará al evento como media partner oficial de esta entrega que contará de nuevo con la alianza de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo estará de nuevo abierto para la asistencia de periodistas y profesionales del sector de la comunicación, con el objetivo de formarse y aprender sobre las novedades que ya se están aplicando en las redacciones de todo el mundo. Las inscripciones podrán realizarse a través de su sitio web, donde también podrá seguirse el evento por streaming.

Un espacio de referencia para el sector

Con su segunda edición, el Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo se consolida como un espacio de referencia en España para el análisis de la inteligencia artificial en la comunicación, respaldado también por el éxito de una primera convocatoria que ya reunió en diciembre de 2025 a más de treinta líderes de los principales medios, grupos editoriales, agencias, empresas tech y startups vinculadas al sector.

El Foro dio a conocer entonces cómo los medios de comunicación integran la inteligencia artificial en sus modelos de negocio y redacciones, a través de los testimonios y experiencias compartidas por responsables de innovación o de producto de la Agencia EFE, Infobae, Unidad Editorial, RTVE, PRISA, Prensa Ibérica, ABC, El Español, Grupo Godó o El Confidencial, entre otros.

El programa también reunió a profesionales de entidades de ámbito internacional procedentes de países como Argentina, con La Nación, y Estados Unidos, con The New York Times y la Universidad de Wisconsin-Madison, e incluyó distintas ponencias y talleres impartidos por compañías tecnológicas como Xalok, Protecmedia o Microsoft. A su vez, las jornadas cubrieron la transformación digital en los medios locales valencianos con la participación de À Punt, Valencia Plaza, Radio Valencia Cadena SER y Las Provincias.

El encuentro, concebido específicamente para periodistas y profesionales de la comunicación, congregó a varios centenares de asistentes interesados en conocer de primera mano las aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el sector.