Innsomnia Group entra en la vertical de defensa como miembro de DEFINE, la red de hubs del norte de Europa

Teemu Seppälä, director de Tecnología e Innovación de la ciudad de Riihimäki, y Krloos Rivera, miembro de la directiva de Innsomnia Group.

El ecosistema de defensa DEFINE y el 'hub' Innsomnia han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer el ecosistema europeo de innovación en seguridad. La iniciativa de la aceleradora abrirá a las startups un gran mercado y a las 'corporates' un servicio esencial para su crecimiento.

Las claves

Las claves Generado con IA Innsomnia Group se une a la red de hubs de defensa nórdica DEFINE, fortaleciendo la innovación en seguridad en Europa. El acuerdo permitirá a startups españolas de deep tech acceder a programas europeos de financiación y entornos reales de validación. La colaboración facilitará la creación de consorcios para fondos europeos como el European Defence Fund y Horizon Europe. DEFINE participará como innovation partner en la próxima edición de 'WakeUp Spain!', impulsando el debate sobre innovación y seguridad.

El ecosistema de defensa finlandés, DEFINE, y la aceleradora de startups Innsomnia, unen fuerzas para incentivar la innovación en seguridad y la cooperación. Este acuerdo entre las entidades nace con el objetivo de subrayar el potencial de las empresas en uno de los objetivos clave de la Unión Europea: fortalecer su nivel de autonomía estratégica y seguridad mediante la innovación.

A través de este acuerdo, Innsomnia Group da un paso más para convertir su hub en un centro internacional especializado en deep tech, que no sólo apoye a las startups más prometedoras del sector, sino que continúe tejiendo su red de conexiones internacionales. El acuerdo con DEFINE es el primer paso de una serie de alianzas estratégicas con los principales hubs nacionales y europeos en Deep Tech.

Con este fin, la entidad nórdica, que colabora activamente con las Fuerzas de Defensa Finlandesas, e Innsomnia Group, han firmado en la ciudad finlandesa de Riihimäki un Memorando de Entendimiento para establecer un marco de cooperación estratégica bidireccional que permita el acceso a programas europeos de financiación y el despliegue de infraestructura tecnológica de doble uso. Esta cooperación posiciona Valencia y como escenario clave en la toma de decisiones que dará lugar a la próxima generación de tecnología en seguridad europea.

En este marco colaborativo, se incentivará la participación de compañías españolas de deep tech en los programas de aceleración de la entidad finlandesa, organizadora principal del NATO Innovation Range Finland. A su vez, se posibilitará el despliegue y la validación de las soluciones innovadoras en entornos reales de Innsomnia Group. Además, la alianza permitirá la estructuración de consorcios conjuntos para el European Defence Fund, Horizon Europe y los programas transfronterizos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Rafa Navarro, presidente de Innsomnia Group, destaca esta colaboración con DEFINE como “la prueba de que un modelo especializado en deep tech, que permita desplegar la tecnología en infraestructura viva y mercados clave, funciona y es relevante para Europa. Innsomnia tiene el ecosistema para competir en la agenda de seguridad e innovación de Europa”.

En línea con esto, Krloos Rivera, miembro del board de Innsomnia Group, explica que “la Comisión Europea está movilizando cerca de 8.000 millones para innovación en defensa. El ecosistema que no esté conectado a esa red en los próximos dos años quedará fuera. Innsomnia y DEFINE están construyendo esa conexión”.

Como una de estas acciones colaborativas, DEFINE también se incorporará como innovation partner en la séptima edición de 'WakeUp Spain!', uno de los principales eventos de debate social, considerado como el “Davos español”, que reúne anualmente a los líderes políticos y económicos de ámbito nacional y autonómico.

Qué es DEFINE y por qué importa ahora

DEFINE no es una aceleradora de defensa al uso, sino todo un ecosistema de innovación en seguridad operado por la ciudad finlandesa de Riihimäki, profundamente conectado con las grandes redes deep tech europeas.

Además de estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Sitra - fondo nacional de innovación del Parlamento finlandés - es miembro de la European Network of Defence-Related Regions (ENDR) y es el organizador principal del NATO Innovation Range Finland, un marco de prueba consolidado que posibilita la integración y la adopción de tecnologías de doble uso, acelerando el desarrollo. Así, DEFINE se posiciona como un agente de alto valor para las startups de este sector que ya pueden acceder a la red del norte de Europa, gracias a esta alianza.

Innsomnia Group, el hub que conecta con Europa

El grupo empresarial Innsomnia lleva una década diseñando y desarrollando ecosistemas de innovación internacional con los diferentes agentes privados y públicos de Europa. Innsomnia da acceso simultáneo al ecosistema emprendedor a una red activa de sedes internacionales, facilitando su entrada a múltiples mercados con los que colabora.

Su dilatada experiencia trabajando junto a más de cuarenta corporaciones y 6.000 startups, le otorga una conexión directa con las necesidades del mercado a través de su relación con empresas, startups y socios estratégicos. El acuerdo convierte el hub de Innsomnia en el canal de entrada al ecosistema DEFINE para el deep tech español.