HeyDiga, FlipFlow, Matthew y Ruit: el cuarteto ganador de Decelera para un capital riesgo más humano y con impacto

Las claves

Las claves Generado con IA HeyDiga, FlipFlow, Matthew y Ruit son las startups seleccionadas por Decelera Menorca 2026 para recibir una inversión conjunta de 1,5 millones de euros. El programa liderado por Marcos Martín apuesta por un modelo de capital riesgo centrado en las personas y el impacto global, priorizando relaciones a largo plazo entre fundadores e inversores. Las startups ganadoras destacan por soluciones tecnológicas en inteligencia artificial, retail intelligence, educación y gestión de venta de segunda mano. Decelera refuerza su posicionamiento como actor clave en el ecosistema emprendedor internacional, acompañando a empresas tecnológicas desde etapas iniciales hasta su crecimiento y escalado.

La de este año ha sido la primera convocatoria del programa de 'deceleración' liderado por Marcos Martín tras la reformulación de su modelo de venture capital que sube su apuesta por convertirse en un actor de referencia dentro del ecosistema de emprendimiento global.

Decelera Menorca 2026 ya tiene cuatro nombres propios que están llamados a desempeñar un papel relevante entre las startups españolas que están construyendo un nuevo emprendimiento, más internacional, con mayor impacto global, donde los equipos -las personas- están en el centro del relato.

HeyDiga, FlipFlow, Matthew y Ruit son las participantes del programa Decelera Menorca 2026 que reciben una inversión conjunta de 1,5 millones de euros para acelerar su crecimiento internacional tras pasar por el programa desarrollado en la icónica isla balear.

Según han explicado fuentes de Decelera en un comunicado, las operaciones refuerzan su compromiso con la identificación, acompañamiento e inversión en empresas tecnológicas capaces de liderar la transformación de sus respectivos sectores. "Con este primer paquete de inversiones, que suma un total de 1,5 millones de euros, el fondo reafirma su apuesta por el talento del programa", indican.

"Estas inversiones son una muestra tangible de nuestro modelo. No nos limitamos a conectar emprendedores con inversores; construimos relaciones de largo plazo y apostamos por los equipos que demuestran visión, capacidad de ejecución y potencial de impacto global", señala Marcos Martín, CEO de Decelera.

HeyDiga es una plataforma de inteligencia artificial que automatiza las conversaciones con clientes a través de llamadas, WhatsApp y chat, permitiendo a las empresas atender, captar y gestionar oportunidades de negocio 24/7 sin intervención humana.

Por su parte, Flipflow es una plataforma B2B SaaS de retail intelligence impulsada por IA que unifica datos complejos de múltiples fuentes en una sola herramienta en tiempo real, permitiendo a marcas y retailers tomar decisiones más rápidas y accionables en pricing, digital shelf y retail media.

Mathew AI es una plataforma de inteligencia artificial para centros educativos que ayuda a los docentes a crear contenido, corregir exámenes y personalizar el aprendizaje de cada alumno, reduciendo su carga administrativa y mejorando la experiencia educativa.

Por su parte, Ruites una startup B2B SaaS que ofrece un sistema operativo para revendedores de segunda mano, centralizando inventario, publicaciones y mensajes en múltiples marketplaces y automatizando procesos con IA para ahorrar tiempo y aumentar ventas.

Del Decelera Menorca a la inversión

Las cuatro compañías participaron en la última edición de Decelera Menorca junto con las otras 10 startups seleccionadas para esta cohorte.

Este programa internacional reúne cada año a algunos de los emprendedores más prometedores del ecosistema tecnológico junto a fondos de inversión, corporaciones y expertos de referencia.

Marcos Martín. CEO de Decelera.

Bajo el nuevo modelo de alta convicción del fondo, la inversión anunciada representa solo un primer paquete de operaciones, manteniendo abierto el análisis del resto de las compañías participantes para estructurar posibles inversiones adicionales a lo largo de las próximas semanas, han indicado las mismas fuentes.

A diferencia de los modelos tradicionales de aceleración, Decelera apuesta por un enfoque centrado en las personas y en la construcción de relaciones sólidas entre fundadores e inversores. Este modelo permite identificar con mayor profundidad el potencial de los equipos y generar oportunidades de inversión de alta convicción.

La inversión anunciada refleja la capacidad del programa para convertirse en una fuente de deal flow cualificado y en una plataforma efectiva para acompañar a las startups desde sus primeras etapas hasta su consolidación y escalado.