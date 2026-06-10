Santander X, aliado de emprendedores y empresas para crecer y transformarse en la nueva economía digital

Las claves

Las claves Generado con IA Santander X es una iniciativa global de Banco Santander que apoya a startups, scaleups y pymes en su crecimiento y transformación digital, ofreciendo recursos, formación y acceso a mentores e inversores. El programa destaca por su enfoque práctico, acompañamiento continuo y acceso abierto tanto a clientes como a no clientes del banco, facilitando la internacionalización y el desarrollo empresarial. Más de 60.000 empresas y emprendedores han sido impulsados por Santander X en una decena de países, impactando especialmente en proyectos tecnológicos e innovadores como LetMeCharge y Recycl3r. Santander X 100 conecta a las compañías de mayor potencial del ecosistema, generando oportunidades de negocio, visibilidad y acceso a expertos, lo que favorece la escalabilidad y el impacto positivo en el ecosistema emprendedor.

En un entorno donde la inteligencia artificial y los datos están redefiniendo los modelos de negocio, la capacidad de escalar rápidamente se ha vuelto el mayor desafío para el talento en startups y empresas.

Afortunadamente, el ecosistema emprendedor español ha forjado en los últimos años un círculo virtuoso fruto de las sinergias establecidas entre startups, aceleradoras, empresas, universidades y demás agentes protagonistas.

En este contexto, Santander X se ha posicionado desde su creación en 2017 como un referente ya consolidado que ha inyectado dinamismo y competitividad a la economía.

La iniciativa global de Banco Santander fue diseñada para acompañar a las empresas en todas sus etapas: desde la concepción de una idea hasta la consolidación internacional de una scaleup.

"Su lanzamiento fue, además, la evolución natural del compromiso estratégico que Banco Santander mantiene, desde hace 30 años, con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, palancas con las que la entidad contribuye al progreso de las personas, las empresas y las comunidades en las que opera".

Habla para DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, Ana Alemán, directora global de Santander X. "Desde su puesta en marcha, Santander X ha desarrollado una completa propuesta de valor, gratuita y abierta tanto a clientes como a no clientes del banco", añade.

Ana Alemán, directora global de Santander X.

Saber adaptarse y dar respuesta a las cambiantes y complejas necesidades de emprendedores y empresas es una de las claves que explica su éxito. "Les acompañamos en un entorno de profunda transformación, en el que la tecnología avanza más rápido que nunca y los datos y la inteligencia artificial están redefiniendo los modelos de negocio y la forma de crear, escalar y competir", añade Alemán.

La oferta global de Santander X integra, por tanto, una visión 180 grados que va desde formación especializada, retos de innovación, premios, beneficios y descuentos exclusivos a eventos y soluciones financieras personalizadas.

A diferencia de otros programas que se limitan a convocatorias puntuales, "Santander X ofrece un modelo de apoyo continuo y abierto", con una propuesta de valor donde su plataforma integra "formación especializada en áreas críticas como la IA y la digitalización (en colaboración con instituciones como IE University), retos de innovación, premios y acceso a una red global de mentores e inversores", argumenta Alemán.

Las cifras derivadas de su frenética actividad son definitorias del impacto de su proyecto: sólo en el último ejercicio, Santander X ha impulsado el crecimiento de casi 60.000 empresas y emprendedores en una decena de países.

"Santander X es la evolución de tres décadas de compromiso del banco con la educación y el emprendimiento, adaptándose ahora a un contexto de transformación tecnológica acelerada" Ana Alemán, directora global de Santander X

"Santander X se diferencia por combinar varios elementos que no siempre conviven en una misma iniciativa: alcance internacional, acompañamiento continuo en las distintas fases del desarrollo empresarial, una oferta integral de recursos y conexión real con oportunidades de crecimiento", añade al respecto la directora global de Santander X.

En concreto, su oferta de valor incluye una oferta de cursos online en constante actualización, programas formativos junto a instituciones y partners de reconocido prestigio, retos globales, premios locales e internacionales, beneficios y descuentos exclusivos, así como iniciativas de visibilidad, eventos y networking.

Santander X 100: conectando talento y capital global

A ello se suma Santander X 100, la comunidad internacional integrada por las startups, scaleups y pymes con mayor potencial del ecosistema Santander X. "Esta red, que ya ha alcanzado las 400 compañías de alto crecimiento, facilita el acceso a mentores y expertos, conecta a sus miembros con grandes empresas e inversores, genera oportunidades de negocio e impulsa su proyección internacional", precisa Ana Alemán.

Entre las señas de identidad de la iniciativa está el carácter abierto de la misma, "ya que Santander X está disponible tanto para clientes como para no clientes del banco, ampliando así su impacto y contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor más allá de la relación financiera tradicional".

Participantes en Santander X Global Challenge - Innovation in Healthcare en una pasada edición.

Así pues, emprendedores, startups, scaleups y pequeñas y medianas empresas de distintos sectores, con especial foco en proyectos con potencial de crecimiento, capacidad de innovación y transformación, vocación de escalabilidad e impacto positivo, están en el centro de su propuesta de acompañamiento y generación de valor.

El impacto real de la plataforma se refleja en proyectos tecnológicos de vanguardia que ya forman parte de su comunidad. Qué mejor que sean las propias empresas las que describan lo que ha supuesto en su trayectoria formar parte de la prolífica comunidad de Santander X.

LetMeCharge y Recycl3r: la voz de su comunidad

"Llegamos a Santander X en una etapa clave para el crecimiento de LetMeCharge, cuando empezábamos a afrontar los retos reales de una startup en expansión y necesitábamos apoyo práctico para seguir avanzando. El programa nos dio acceso a contactos, expertos y recursos que nos ayudaron a fortalecer y acelerar distintas áreas del proyecto".

Así describe para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Uliana Torkunova, CEO y fundadora de LetMeCharge, el momento en que los caminos de la startup y Santander X se cruzaron. LetMeCharge es una solución integral de recarga para vehículos eléctricos que combina software propio de gestión de cargadores, aplicación para usuarios y uno de los mayores agregadores de recarga pública en España y Europa.

Equipo directivo de LetMeCharge: Alona Kakiuzhna (COO) y Uliana Torkunova (CEO).

Su plataforma permite gestionar de forma centralizada la recarga en el hogar, la empresa y la vía pública, cubriendo las necesidades de flotas corporativas, empresas de movilidad y usuarios particulares. La startup ya cuenta con la confianza de compañías líderes como Schneider Electric, V2C, Livoltek, Hilton Hotels, Grupo Direxis, Enjoy Fitness y otras organizaciones que utilizan su tecnología para optimizar la gestión de la recarga y acelerar su transición hacia la movilidad sostenible.

"Lo que más valoramos de Santander X es su enfoque práctico y su capacidad para dar respuesta a retos reales con soluciones concretas. No se trata solo de mentoría, sino de acceso a servicios y recursos que aportan un valor tangible al día a día de una startup".

"El programa nos dio acceso a contactos, expertos y recursos que nos ayudaron a fortalecer y acelerar distintas áreas del proyecto" Uliana Torkunova, CEO y fundadora de LetMeCharge

"Poder contar con expertos en ámbitos como el legal, financiero o la propiedad intelectual, entre otros perfiles especializados, nos ha permitido resolver necesidades muy concretas y tomar decisiones con mayor agilidad y seguridad", concluye Torkunova.

Coincide con la emprendedora Iván González, CEO Recicl3r, otra de las empresas que forma parte de la comunidad de Santander X. Se trata de una empresa tecnológica española creada en 2018 como spinoff del proyecto europeo TagItSmart (Horizon 2020), especializada en soluciones digitales para reciclaje y reutilización de envases.

Su plataforma conecta códigos QR y datos de producto con instrucciones de reciclaje geolocalizadas, ayudando a marcas y retailers a mejorar la sostenibilidad y la interacción con consumidores.

"Llegamos a Santander X en un momento clave para Recycl3r, cuando estábamos consolidando nuestra propuesta de valor y comenzando a escalar nuestras soluciones a nivel internacional" detalla Iván González.

Iván González y por Thomas Sjödin, cofundadores de la startup Recycl3r.

Uno de los aspectos más valiosos para el equipo liderado por González ha sido "el acceso a expertos y servicios especializados" que les ha permitido reforzar su posicionamiento y defender mejor su propuesta frente a clientes e inversores.

"Gracias a ese acompañamiento, hemos podido avanzar en la preparación de una ronda de inversión para este año e identificar y resolver cuestiones estratégicas relacionadas con la captación de talento, el crecimiento comercial y el desarrollo de nuestra propuesta de valor. Además, nos ha permitido responder con mayor solidez, respaldo técnico y documentación especializada a muchas de las necesidades y preguntas planteadas por grandes clientes y corporaciones", argumenta a esta redacción.

"No es un programa genérico que trate de adaptarse de forma superficial a todas las startups por igual. Al contrario, profundiza en los desafíos específicos de cada proyecto" Iván González, CEO y confundador de Recycl3r

La compañía colabora con más de 60 empresas como Carrefour, Procter & Gamble, o Unilever, y ha sido reconocida con el sello GoCircular Pass de TheCircularLab, además de participar en programas de aceleración como Santander X, Climate-KIC y Plug and Play.

Fue cofundada por Thomas Sjödin, experto en desarrollo web y tecnología, junto con Iván González Cancela, actual CEO y especialista en legislación, sostenibilidad y economía circular.

Su visión práctica y aterrizaje en los problemas reales de las compañías es, al igual que destacaba la CEO de LetMeCharge, uno de los puntos que más destacan los miembros de la plataforma de Santander X.

"Tienen esa capacidad para responder a necesidades reales y muy concretas de nuestra empresa. No es un programa genérico que trate de adaptarse de forma superficial a todas las startups por igual. Al contrario, profundiza en los desafíos específicos de cada proyecto y ofrece apoyo, orientación y soluciones prácticas alineadas con el momento y las necesidades reales de la compañía".

En resumen, una visión muy práctica y orientada a resultados que distingue a Santander X como una de las iniciativas de impulso al ecosistema emprendedor de referencia en estos momentos.

Y es que, a tenor de los argumentos de los miembros de su comunidad, Santander X no solo impulsa negocios, sino que articula una red internacional donde el talento, el conocimiento y las oportunidades financieras convergen para liderar la próxima ola de innovación tecnológica.