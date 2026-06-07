BF Climatech o cómo Galicia transforma ideas en proyectos sólidos, con impacto positivo y capacidad de llegar al mercado

Las claves

Las claves Generado con IA La aceleradora gallega BF ClimaTech impulsa proyectos innovadores centrados en la economía circular y la sostenibilidad, con 14 nuevos proyectos en su tercera edición. BF ClimaTech destaca por su modelo integral de incubación, aceleración y consolidación, ofreciendo acompañamiento, mentorización y formación personalizada a startups ambientales. El ecosistema gallego, con más de 530 empresas tecnológicas y 5.700 empleos, se posiciona como referente nacional en emprendimiento sostenible y transición ecológica. Startups como BlueGea Group y PlantBased Biotech valoran la visibilidad, el acompañamiento y el acceso a redes estratégicas que les ofrece BF ClimaTech para escalar sus soluciones.

En la semana en que se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente es importante recordar el papel de la colaboración público-privada como palanca para afrontar los retos de la emergencia climática.

El ecosistema emprendedor español goza en la actualidad de una madurez y consolidación que permiten desarrollar y aterrizar en el mercado proyectos muy disruptivos que están ayudando a transitar hacia un modelo económico más respetuoso con el planeta.

Startups, inversores, aceleradoras, empresas y, cómo no, Administraciones públicas, trabajan de la mano para que las ideas que pueden ayudar a la economía a afrontar con garantías la transición energética evolucionen y terminen convirtiéndose en empresas rentables.

La Business Factory ClimaTech es un ejemplo del valor e impacto que generan las sinergias entre todos estos agentes protagonistas en Galicia. La aceleradora echó a andar de la mano de la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y por Viratec, el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular.

"Su objetivo es la creación de soluciones y tecnologías con un impacto positivo en el medio ambiente mediante el apoyo a proyectos de emprendimiento innovador y su transformación en empresas de valor. Presentamos la primera convocatoria en septiembre de 2024, iniciando así su andadura hasta el día de hoy, en que 14 nuevos proyectos son parte de la tercera edición del programa".

"El objetivo es crear un espacio en el que las ideas se transformen en proyectos sólidos, con impacto positivo y capacidad real de llegar al mercado" Josefa de León, presidenta de Viratec

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Josefa de León, presidenta de Viratec, el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular.

Desde el primer día, se ha buscado crear "un espacio en el que las ideas se transformen en proyectos sólidos, con impacto positivo y capacidad real de llegar al mercado. Esta aceleradora permite minimizar el periodo de desarrollo de las startups y maximizar las probabilidades de éxito de proyectos que lleven nuevas propuestas a sectores comprometidos con la sostenibilidad".

BF ClimaTech goza, por tanto, de ese carácter pionero que demuestra la ambición y concienciación con el medioambiente de la región. "Es el primer programa de incubación, aceleración y consolidación de proyectos del sector ambiental de Galicia. Buscamos soluciones a retos específicos para las empresas en su transición ecológica, y esto es de por sí un elemento que diferencia la BF ClimaTech de otras aceleradoras", argumenta Josefa de León.

La aceleradora está enfocada a proyectos innovadores con foco en la economía circular, una forma de convertir el apoyo a startups en un impulso también para el desarrollo de soluciones de menor impacto medioambiental.

Retos que responden a necesidades reales

Cada edición, BF ClimaTech reúne al sector empresarial para definir un listado de retos que expresen necesidades concretas del mercado. En esta fase participan empresas tractoras pertenecientes a ámbitos específicos, donde la innovación con foco en la sostenibilidad es fundamental.

"Así, nos aseguramos de que los proyectos de cada itinerario evolucionen en contacto con el mercado y de que la selección de iniciativas tenga potencial para contribuir a la resolución de estos retos con propuestas de alto impacto", recalca la presidenta de Viratec.

Josefa de León, presidenta de Viratec.

Su perspectiva de acompañamiento integral también es diferenciadora respecto a otras propuestas similares.

En concreto distingue tres itinerarios: incubación, aceleración y consolidación y todos están diseñados "para que los proyectos alcancen las metas que correspondan en función de su grado de desarrollo y ofrecerles herramientas adaptadas a necesidades concretas de cada fase". "Así, la BF ClimaTech ofrece mentorización individualizada y formación a medida", apostilla De León.

Queda patente que la participación del ecosistema gallego "es estructural a la filosofía de la Business Factory ClimaTech y su modelo de gobernanza". Se articula en tres niveles pensados para que los proyectos extraigan el máximo partido al tejido productivo, científico y financiero.

La primera pata, según explica la presidenta de Viratec, es la institucional: "La Xunta de Galicia, a través del IGAPE, es parte del Consejo Ejecutivo, como también lo es Viratec".

La participación del ecosistema gallego

La segunda pata la forman las entidades tractoras: "Empresas del sector ambiental y centros de conocimiento. Se ocupan de definir los retos de cada convocatoria y de ayudar a los proyectos a cumplir sus objetivos a través de mentorización y una oferta de recursos y servicios que les permita validar sus propuestas".

Por último, pero no menos definitoria de la aceleradora, la tercera pata la conforma el capital privado: "Los grupos y fondos de inversión privados aportan el acceso a redes estratégicas, recursos especializados y asesoramiento para potenciar la consolidación y el escalado de los proyectos".

"Los distintos agentes del ecosistema de la BF ClimaTech conforman un triángulo que protege a las startups de los mayores riesgos que este tipo de iniciativas enfrentan en fases tempranas" Josefa de León, presidenta de Viratec

"En resumen, los distintos agentes del ecosistema de la BF ClimaTech conforman un triángulo que protege a las startups de los mayores riesgos que este tipo de iniciativas enfrentan en fases tempranas", puntualiza la responsable.

Pero ¿cuál es la radiografía del emprendimiento relacionado con la economía circular y la sostenibilidad? Josefa de León nos ayuda a delimitarla.

La economía circular regional

"Los datos de los últimos años reflejan un salto cualitativo evidente en cuanto a desarrollo con perspectiva circular en Galicia. Según el Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras en Galicia 2026, la comunidad gallega es la sexta región española con mayor número de empresas emergentes, con más de 530 empresas tecnológicas que generan más de 5.700 empleos y una facturación de 550 millones de euros".

Lo más significativo, sin embargo, no son los números sino el cambio de perfil. "La sostenibilidad y la economía circular han dejado de ser un nicho de mercado para convertirse en uno de los vectores más activos y una prioridad para muchos emprendedores y emprendedoras", sostiene De León.

El reconocimiento a Galicia como Región Emprendedora Europea 2025 ilustra bien esa trayectoria hacia la madurez y la proyección internacional de la que habla la presidenta de Viratec. "BF ClimaTech es, en ese contexto, una aceleradora reciente que fomenta el nacimiento de startups que contribuyan a generar un impacto positivo real y medible".

Esa madurez también se puede percibir ya en el creciente interés que despierta su programa. La tercera edición cerró su convocatoria con 68 solicitudes, superando el número de propuestas de las dos ediciones anteriores y confirmando el dinamismo del ecosistema emprendedor ambiental gallego.

Hablan las startups de BF ClimaTech

Qué mejor que sean las propias startups que componen el ecosistema de valor que está impulsando Galicia a través de BF ClimaTech las que expliquen sus señas de identidad.

BlueGea Group es un grupo de biotecnología azul y tecnología climática compuesto por las empresas privadas SOS Carbon y SOS Biotech, y por la Fundación Terra y Mar, especializado en el desarrollo de soluciones para la gestión y valorización de biomasa marina invasora y la descarbonización industrial.

BF ClimaTech se cruzó en su camino en un momento "muy estratégico, ya que habíamos construido y validado nuestro modelo de negocio en el Caribe y comenzábamos una nueva etapa de implantación industrial y tecnológica en España y Europa".

Así lo explica a esta redacción Elena Martínez, cofundadora y CTO de BlueGea Group. "Veníamos de operar principalmente entre el Caribe, Latinoamérica y Norteamérica, ecosistemas donde el crecimiento empresarial suele estar mucho más ligado a inversión privada y filantropía".

Durante los últimos años la compañía ha desarrollado y desplegado tecnologías propias para la recolección y valorización de algas invasoras y ha construido operaciones activas en distintos países.

"Sin embargo, aterrizar todo ese conocimiento y experiencia dentro del contexto europeo requería entender una dinámica completamente distinta en términos de regulación, certificaciones, financiación pública, industrialización, acceso al mercado y conexión con el ecosistema local", puntualiza la cofundadora.

"El acompañamiento y la visibilidad que aporta BF ClimaTech es clave en este momento de crecimiento y consolidación, permitiéndonos conectar con actores estratégicos regionales con miras a la proyección europea" Elena Martínez, cofundadora y CTO de BlueGea Group

El programa les ha ayudado precisamente en este punto tan crítico. "Nos permite entender qué estructura empresarial nos posiciona de forma más competitiva para crecer en Europa, qué estrategia de escalado e implantación es la más adecuada y cómo navegar un ecosistema completamente diferente al que veníamos acostumbrados".

Además, "el acompañamiento y la visibilidad que aporta BF ClimaTech están siendo clave en este momento de crecimiento y consolidación, permitiéndonos conectar con actores estratégicos del ecosistema regional y acelerar nuestra implantación en Galicia con miras a la proyección europea".

Lo que más valoran de BF ClimaTech es "el acceso tan amplio y transversal que ofrece al ecosistema de innovación y financiación, desde financiación pública y subvenciones hasta venture capital, corporate innovation o instrumentos híbridos".

También, el acceso a perfiles que comparten "casos reales, retos y aprendizajes desde la experiencia", concluye.

PlantBased Biotech también conoce desde dentro lo que supone formar parte del ecosistema de valor de BF ClimaTech.

La compañía gallega desarrolla bioplásticos industriales formulados a medida para sustituir plásticos de origen fósil en aplicaciones industriales.

Ordenar prioridades y reforzar la hoja de ruta

"Nuestro proyecto parte de la valorización del lactosuero, un subproducto del sector lácteo, para avanzar hacia un PLA circular, trazable y adaptable a los requisitos técnicos de cada cliente", afirma Susana Vigaray, Chief Legal Officer & Equity Partner de PlantBased Biotech.

Al igual que en el caso de BlueGea Group, esta empresa también llegó a la aceleradora gallega en un punto crítico para el proyecto.

"Estos primeros meses dentro del programa nos están ayudando a ordenar prioridades, reforzar la hoja de ruta y aterrizar mejor los próximos pasos" Susana Vigaray, Chief Legal Officer & Equity Partner de PlantBased Biotech

"Contábamos ya con una tecnología protegida, una primera validación industrial en marcha y el reto de convertir ese potencial técnico en un proyecto industrial escalable desde Galicia", indica Vigaray.

"Estos primeros meses dentro del programa nos están ayudando a ordenar prioridades, reforzar la hoja de ruta y aterrizar mejor los próximos pasos: cadena de valor, financiación, laboratorio, validación comercial y posicionamiento ante socios industriales e inversores".

Preguntada sobre aquellos puntos de BF ClimaTech que más valoran, la respuesta es clara y directa: "Elacompañamiento práctico y cercano".

"La combinación de tutoría, formación, networking y mentoría nos ayuda a contrastar el proyecto con el mercado, abrir conversaciones relevantes dentro del ecosistema gallego y avanzar con más foco. Para una startup industrial como la nuestra, ese apoyo es especialmente valioso porque no se trata solo de tener una buena tecnología, sino de demostrar que puede convertirse en una solución real, viable y escalable para la industria", concluye.

Sin duda, BF ClimaTech se confirma como esa palanca del ecosistema emprendedor regional para crecer y crear valor, al tiempo que ayuda a las empresas a caminar hacia un modelo económico más sostenible y con un mejor uso de los recursos naturales.