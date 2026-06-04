Mastercard For Fintechs 2026: las startups Humanos y STAMP ganan la edición ibérica de esta competición

La startup portuguesa automatiza la verificación de identidades digitales y la española digitaliza el tax free para viajeros. Mastercard For Fintechs acompaña a startups en fase pre-seed, seed o Serie A en siete países europeos con acceso a Mastercard Academy.

Las claves

Las claves Generado con IA Humanos (Portugal) y STAMP (España) ganan la edición ibérica de Mastercard For Fintechs 2026 y representarán a la Península en la final europea en Italia. Humanos ofrece una API para automatizar la verificación de identidad digital, mientras que STAMP digitaliza el tax free para viajeros y es la primera fintech tax free con certificación B Corp. Las startups Haddock, Simpliyer y Centinel también destacaron en la competición, mostrando tendencias clave del ecosistema fintech ibérico como IA aplicada al sector restauración, análisis de tickets y automatización contable. El evento subrayó el impacto de la inteligencia artificial y la importancia de la inclusión financiera, así como la colaboración entre actores del sector para mejorar la experiencia de cliente y los métodos de pago.

Los ganadores de la competición ibérica de Mastercard For Fintechs 2026 ya tienen nombre. Humanos, la startup portuguesa de API para automatizar la verificación de identidad digital, y STAMP, la española que digitaliza el tax free para viajeros internacionales, se han proclamado vencedoras en esta competición, cuya final se ha producido en el marco de South Summit.

Ambas representarán a la Península en la final europea que se celebrará en Italia a finales de año, donde concursarán por 100.000 euros para invertir en marketing más acceso al programa Start Path de Mastercard y mentoría personalizada.

Humanos, fundada en Lisboa en 2024, ofrece una API universal que automatiza procesos de verificación de identidades digitales, firmas, consentimientos y pagos, convirtiendo el "sí" o "no" del cliente en una transacción en un acto verificable y legible por inteligencia artificial. Su infraestructura elimina redundancia y fraude en la incorporación de clientes, reduciendo costes operativos para fintechs y bancos.

Por su parte, STAMP, liderada por Abel Navajas desde Ámsterdam, ha levantado cuatro millones de euros en una ronda liderada por Dozen y con la participación de EBISU Digital, Barça Innovation Hub y Thibaut Courtois a través de NXTplay. La startup permite comprar sin IVA directamente en tienda, 100% digital y sin papeleos, y se ha convertido en la primera fintech tax free del mundo en obtener la certificación B Corp.

Las tres finalistas que quedaron en el podio -Haddock, Simpliyer y Centinel- también representan tendencias clave del ecosistema fintech ibérico. Haddock, de Portugal, es un SaaS para el sector restauración que usa IA y reconocimiento óptico de caracteres para controlar márgenes en tiempo real, digitalizando facturas desde una foto y integrándose con TPVs. Simpliyer, también portuguesa, transforma tickets de compra en insights de consumo estructurados, con 25.000 usuarios en lista de espera y enfoque en generación Z. Centinel, la hispano-argentina fundada por ex-McKinsey, ex-Amazon y expertos de Google, levantó 1,2 millones de euros en abril para automatizar el cierre contable de grandes empresas con IA, reduciendo entre 80% y 90% el esfuerzo en tareas intensivas.

De agentes de IA a inclusión financiera

La jornada comenzó con la visión de Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España, quien puso el foco en el papel de las fintechs en la transformación del sector: "Hablamos mucho de IA, pero donde suceden las cosas es con la gente que forma parte del ecosistema, que trabaja cada día para mejorar la experiencia de cliente y los métodos de pago".

De ahí al debate último en la arena tecnológica: el impacto de la IA agéntica y, en este particular caso, de los pagos agénticos. Susana Rubio, vicepresidenta de Productos y Soluciones Digitales de Mastercard en Iberia, señaló que hay 900 millones de usuarios activos cada semana en herramientas de IA y que el sector se enfrenta a "la tercera gran revolución, como la aparición de internet o los teléfonos móviles". Según la previsión de McKinsey que citó, 3-5 billones de dólares se van a mover desde estos agentes. "No es un cambio tecnológico, es un cambio completo de experiencia de cliente", añadió.

Nacho García, Partnerships Director de Getnet, matizó a su vez que estos pagos agénticos "van a cambiar radicalmente la forma en que se estructura el ecosistema, cómo se configura la confianza. 2030 es un horizonte claro, vamos a consumir de una forma distinta con un exponencial radicalmente mayor". García destacó eso sí los retos abiertos: controlar la identidad del agente, quién es y si está autorizado para la compra, prevenir el fraude y garantizar la interoperabilidad, siempre con el usuario en el centro y el balance entre automatización y control. "Europa está seis meses por detrás de EE.UU., pero todos vemos que el canal se está desplazando claramente hacia ahí", concluyó.

La jornada, no obstante, no se destuvo en los escenarios futuribles. También hubo tiempo para hablar de inclusión en los pagos (con la intervención de Emilio Acevedo, vicepresidente de Sector Público y Tercer Sector de Mastercard en España; Luis Palomares, jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de ONCE; Jesús García Bravo, responsable de Servicios Financieros de Correos; y Lucas Olivella, CEO de Twelve). Todos ellos coincidieron en la necesidad de pensar en algo más allá de la pura transacción o en no confiarse ante resultados que puedan parecer inclusivos pero no culminen su misión. Y, por encima de todo, en la importancia de la colaboración entre distintos actores para lograr la tan ansiada inclusión, en este caso financiera.