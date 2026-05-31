Fondo de Emprendedores: así aterriza la Fundación Repsol en el mercado la innovación que exige la transición energética

Las claves

Las claves Generado con IA El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol acelera startups tecnológicas que impulsan la transición energética en España. El programa ofrece 12 meses de apoyo personalizado, financiación de hasta 120.000 euros, mentorización y acceso a infraestructuras y expertos de Repsol. Las startups participantes abarcan ámbitos como energías renovables, hidrógeno, eficiencia energética y digitalización industrial. Casos como Intemic y Electrógenos destacan el valor del acompañamiento, acceso a redes de expertos y la oportunidad de validar sus tecnologías en entornos reales.

La transición energética es uno de los grandes retos de la sociedad de nuestro tiempo. Conseguir un modelo económico respetuoso con el medio ambiente, que haga un uso más racional de los recursos naturales es una prioridad inaplazable en un contexto de emergencia climática global.

Para conseguirlo, la innovación y la tecnología se convierten en el común denominador de cualquier propuesta. Afortunadamente, España cuenta con un ecosistema emprendedor maduro conformado por múltiples actores protagonistas: startups, corporaciones, aceleradoras, universidades y centros de investigación, inversores y Administraciones Públicas, entre otras entidades. Entre todos han tejido en la última década una prolífica red que permite ahora mirar al futuro con esperanza.

Fondo de Emprendedores, impulsado por la Fundación Repsol en 2011, es uno de ellos. La iniciativa dirigida a startups tecnológicas en fase precomercial o comercial temprana se erige en una pieza clave para avanzar en la transición energética "reforzando la conexión entre el talento emprendedor y la gran industria".

Se trata de una apuesta pionera de Fundación Repsol que surgió "en un momento en que en el sector energético se empezaba a hablar de innovación abierta y emprendimiento, pero apenas había apoyos privados para startups incipientes en el ámbito industrial".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Natalia Cortina, gerente sénior de Emprendimiento en Fundación Repsol. De esta forma, Fondo de Emprendedores se convirtió en un "catalizador de nuevas soluciones", de la mano de una pionera aceleradora de startups tecnológicas con un ambicioso objetivo: que "las innovaciones pasasen del laboratorio al mercado, acompañando a equipos de alto potencial en sus fases más críticas de validación y escalado", recalca.

Natalia Cortina, gerente sénior de Emprendimiento en la Fundación Repsol.

Desde sus inicios, Fondo de Emprendedores ha sabido mantener sus señas de identidad, sobre todo su formato, único y pionero. Se trata de un programa de aceleración a medida, no un ciclo estándar. "Nuestra propuesta cuenta con 12 meses de acompañamiento personalizado y combina financiación -hasta 120.000 euros de apoyo-, mentorización experta y pruebas piloto en entornos reales", incide Natalia Cortina.

No sólo se pone el foco en compañías en fase precomercial o comercial temprana, sino también deben contar "con un producto mínimo viable ya desarrollado, que abordan la transición energética en ámbitos clave como energías renovables, hidrógeno, captura de CO₂, eficiencia energética, economía circular, gestión del agua o digitalización aplicada, entre otros", argumenta a esta redacción la responsable.

"Las aceleradas acceden al conocimiento, infraestructuras y capacidades tecnológicas de Repsol; pueden realizar pruebas piloto en instalaciones reales y trabajar con expertos del Repsol Technology Lab" Natalia Cortina, gerente sénior de Emprendimiento en Fundación Repsol

La otra gran diferencia frente a otras propuestas similares es el paraguas que concede Repsol, con todo el expertise, solidez y estructura de una gran compañía al servicio de las ideas más disruptoras que surgen en Fondo de Emprendedores.

"Las startups aceleradas acceden al conocimiento, las infraestructuras y las capacidades tecnológicas de Repsol, con la posibilidad de realizar pruebas piloto en instalaciones reales y de trabajar con expertos del Repsol Technology Lab y de distintas áreas de negocio", comenta al respecto Cortina.

Las sinergias con Repsol son más que evidentes. Fondo de Emprendedores actúa como una palanca estratégica de innovación abierta dentro de la compañía, de forma que "contribuye al desarrollo tecnológico necesario para avanzar en la transición energética y, al mismo tiempo, refuerza la conexión entre el talento emprendedor y la gran industria".

La aceleradora ha impulsado hasta la fecha cerca de 90 startups. Además, la relación con ellas no termina tras el año de aceleración. Según reconoce con orgullo Natalia Cortina, "a través de una comunidad activa de emprendedores, mantenemos el apoyo más allá del programa inicial".

Hablan sus startups: Intemic y Electrógeneos

Y qué mejor que comprobar las sinergias que se tejen alrededor de esa comunidad que de la mano de algunas de las startups que la conforman.

Albert Mestre, es CEO y cofundador de Intemic, una startup afincada en Barcelona que ha desarrollado una plataforma de inteligencia artificial especializada en el sector industrial. Su propuesta tecnológica ejerce como una capa de automatización y agente de IA para auditar, conectar sistemas y optimizar la fabricación en tiempo real.

El paso por Fundación Repsol supuso un punto de inflexión para la empresa. "Nos dio estructura, foco y acceso a una red de personas y conocimiento que nos ayudó a madurar nuestra propuesta de valor y la estrategia de entrada al mercado en un entorno exigente, muy ligado a la realidad industrial", explica a esta redacción Albert Mestre.

"Llegamos al programa en un momento clave, cuando estábamos consolidando el producto y necesitábamos acelerar la validación, el posicionamiento y la tracción; el programa nos ayudó a dar ese salto con mayor claridad y ambición", añade.

Albert Mestre y Mateo Alcázar son los fundadores de Intemic.

Con la perspectiva que da el tiempo, el responsable de Intemic pone en valor, sobre todo, "el acompañamiento cercano y personalizado que ofrece Fundación Repsol, con el mejor talento de la casa, gente que conoce los retos de Repsol de primera mano y cómo se pueden solucionar con innovación abierta".

"El equipo te empuja a priorizar, medir y ejecutar, pero siempre con un apoyo real y acceso a expertos. También valoramos la red de contactos y la credibilidad que aporta estar dentro del programa, algo que nos ha facilitado conversaciones de alto nivel y ha abierto puertas para realizar pilotos, establecer colaboraciones e, incluso en nuestro caso, atraer inversión externa de un grupo internacional".

Coincide en el diagnóstico Augusto Bartolomé, socio fundador de Electrógenos. La compañía llegó al Fondo de Emprendedores hace un año, en un momento clave: "El salto desde la validación en laboratorio de nuestros electrodos —hasta dos veces más activos que el platino, pero sin emplear materiales preciosos— hacia su escalado industrial e integración en un stack de diseño propio de varios kW, y no ya un electrodo aislado en un ensayo de laboratorio".

Electrógenos desarrolla soluciones para reducir el coste y la complejidad de la producción de hidrógeno renovable a gran escala, permitiendo que esta energía sostenible forma parte del mix que contribuye a la transición energética.

Responsables de la startup Electrógenos.

Para una startup de hidrógeno renovable, el respaldo de Fundación Repsol va mucho más allá del apoyo financiero. "Supone acceso directo al criterio técnico y operativo de un actor energético de primer nivel. Ha sido un punto de inflexión que nos ha permitido acortar significativamente el camino entre prototipo y aplicación real, un paso más cerca de hacer el hidrógeno verde verdaderamente asequible y viable para la descarbonización industrial", argumenta Augusto Bartolomé.

Lo que más valoran de la experiencia es la combinación entre cercanía y rigor industrial. "No es un programa que se quede en el acompañamiento genérico: el equipo entiende la tecnología y nos conecta con interlocutores reales dentro del grupo Repsol, algo que en nuestro caso ha culminado en un contrato de validación de nuestros electrodos a tamaño comercial canalizado a través del BIND. Esa capacidad de pasar del mentoring al proyecto conjunto es poco habitual y, para una startup hardware como la nuestra, decisiva", concluye.

En definitiva, la propuesta de valor del Fondo de Emprendedores, de la Fundación Repsol, ha demostrado que desde 2011 sería difícil entender las soluciones más disruptoras que están permitiendo afrontar los retos que llegan en materia de sostenibilidad y energía en España sin atender al círculo virtuoso que han creado de la mano de las startups más prometedoras del ecosistema.