Bquo ata talento emprendedor al territorio con soluciones sostenibles y tecnológicas que impactan en la industrial real

Responsables de Bquo y Dominion posan con los emprendedores de la tercera edición en la clausura de la iniciativa.

Las claves

Las claves Generado con IA Bquo, el programa de emprendimiento de Dominion, ha consolidado su modelo atrayendo talento tecnológico y sostenible tanto local como internacional, especialmente de Latinoamérica. En la tercera edición del programa, la participación creció de 64 a 230 startups, incluyendo proyectos de España, Perú, México y Alemania, con enfoque en soluciones industriales, energéticas y de telecomunicaciones. Varias startups y talentos participantes han decidido establecerse en Vizcaya, reforzando el ecosistema emprendedor local y generando sinergias con Dominion. Bquo ofrece apoyo integral a los emprendedores, incluyendo mentoría, acceso a clientes y proveedores, así como recursos y alojamiento durante seis meses en Bilbao.

El talento es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Si, además, ponemos el foco en el sector tecnológico, innovador y emprendedor, captar y fidelizar los mejores perfiles para afrontar los retos que afrontamos como sociedad se convierte en una prioridad.

Bquo, el programa de emprendimiento de Dominion, ha conseguido en sus tres ediciones ya completadas, abrirse un hueco en el mundo del emprendimiento en España y, lo que es más importante, la evolución y consolidación de la propuesta ya ha permitido no sólo afianzar el talento que existe en su entorno más cercano -Vizcaya (País Vasco)-, sino también captarlo del exterior, especialmente de Latinoamérica y aterrizarlo aquí en lo que se convierte casi en la cuadratura del círculo.

Dominion, con sede en Bilbao y cotizada en la Bolsa española, da así un paso al frente en su objetivo de aplicar tecnología para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos industriales, energéticos y de telecomunicaciones en más de 35 países.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Patricia Berjón, directora de Bquo, justo cuando ha concluido la tercera edición del programa y se está a la espera de la apertura de la próxima convocatoria. La conversación sirve para echar la vista atrás, a ese otoño de 2023 cuando todo comenzó. Y la foto fija revela dos aspectos definitorios de la evolución de la propuesta.

El primero, la respuesta del ecosistema. De 64 startups en la primera edición se ha pasado a 230 en la tercera. "La mayoría vienen de Latinoamérica y España, aunque también hemos tenido alguna de EEUU y Alemania".

El segundo, la consolidación del programa. "No cabe duda de que el proyecto ha ido madurando. En esta tercera edición los proyectos hemos contado con startups con las que Dominion puede tener sinergias muy prometedoras, que se pueden convertir en una nueva línea de negocio para la compañía o simplemente en un acuerdo comercial", indica Berjón durante la entrevista.

Ese madurez también se percibe, explica Patricia Berjón, en que el talento emprendedor ha desarrollado proyectos internos a través de retos innovación desarrollados con éxito de la mano de Dominion.

Atar talento al territorio

Sin embargo, la capacidad de Bquo y de Dominion para fijar talento a su entorno más cercano, Bilbao (Vizcaya), es una de las señas de identidad de este nuevo tiempo para la iniciativa. En palabras de Mikel Barandiaran, CEO de Dominion: “Necesitamos talento capaz de aportar visión y resolver problemas reales. Bquo nos da acceso a personas y proyectos con ese perfil, y lo hace desde el País Vasco, conectando con nuestro ecosistema y con lo que como compañía queremos construir en los próximos años”.

En esta línea, hay que destacar que tres de las startups que llegaron al programa sin estar constituidas prevén establecerse en Vizcaya, reforzando el arraigo empresarial en la región.

En concreto, la tercera edición reunió cuatro startups y dos talentos emprendedores del País Vasco, Cataluña, Perú y México, seleccionados por su potencial para desarrollar soluciones sostenibles y tecnológicas con impacto industrial real. Se trata de SBS – Spouted Bed Solutions (País Vasco); tecnología HECO para validar rutas de captura de CO2 y pirólisis; BioTrac (Cataluña): plataforma de inteligencia de datos aplicada a transición climática; GreenDeal (Perú): transforma residuos plásticos de aparatos electrónicos en tableros sostenibles y Witlab (México): productos de limpieza industrial basados en bionanotecnología y química verde.

"Son seis plazas al año, cuatro startups y dos talentos. Una de ellas es vizcaína, la primera vizcaína o del País Vasco que hemos tenido. Otra de ellas es catalana, en fase todavía de constitución, muy incipiente y se ha constituido en en Vizcaya", destaca con orgullo Berjón.

"Me parece muy interesante el caso de las startups mexicana y peruana, porque estaban ya en fases un poquito más avanzadas en sus países; Bquo ha sido como el 'soft landing' europeo" Patricia Berjón, directora de Bquo

"Me parece muy interesante también el caso de las startups mexicana y peruana, porque estaban ya en fases un poquito más avanzadas con negocio en sus países y, de alguna forma, Bquo ha sido como el soft landing europeo".

Se confirma, por tanto que Bquo se ha convertido "en otra vía para aquellas startups latinoamericanas que puedan tener un mercado o un cliente industrial donde nosotros podamos hacer esa validación inicial y y adentrarles en el mercado europeo", ha detallado.

Representantes de las startups y talentos de la tercera edición de Bquo.

Este potencial de creación de valor con startups en fases un poquito más avanzadas fue un aspecto detectado en la segunda edición del programa. "El que haya startups en fases un poco más intermedias, no tan early stage, es muy interesante porque ves el retorno más claro en el negocio de Dominion y y la sinergia es es mayor". La visión de Bquo combina ahora en una misma edición startups en fases más avanzadas con otras más avanzadas.

Bquo se consolida, por tanto, como "un programa realmente diferencial". Durante seis meses, los participantes viven una experiencia inmersiva en Bilbao, con formación personalizada, mentoría directa del equipo directivo y acceso a recursos corporativos para acelerar sus iniciativas. "Está cubierto el alojamiento más un sueldo durante ese tiempo, y eso es algo que no se encuentra en el ecosistema", puntualiza con orgullo Berjón.

"Seleccionamos propuestas alineadas con nuestros mundos y les abrimos la llave de acceso: clientes, proveedores... ese 'stakeholder' que nosotros tenemos lo ponemos a disposición de la startup que forma parte de Bquo" Patricia Berjón, directora de Bquo

Otro de los beneficios no cuantificables, pero determinantes para el emprendedor es la red y soporte que le brinda Dominion. "Poder acceder al mercado y al contraste de mercado desde una compañía como Dominion, abre muchas puertas. Esto es absolutamente diferencial porque seleccionamos propuestas alineadas con nuestros mundos y les abrimos la llave de acceso: clientes, proveedores... ese stakeholder que nosotros tenemos lo ponemos a disposición de la startup que forma parte del programa Bquo", concluye.

Fruto de esta férrea apuesta, desde su lanzamiento, Bquo ha impulsado proyectos que ya operan en el mercado, como ADSOL, especializada en tecnologías para la gestión eficiente del agua, constituida en Vizcaya en 2024.

En breve, la maquinaria del programa de emprendimiento de Dominion se pondrá de nuevo en marcha, a la caza de ese talento que a buen seguro brinda la cuarta edición. Estaremos muy pendientes desde DISRUPTORES para activar nuestro radar en busca de las soluciones que están cambiando la economía desde la industria, la energía y las comunicaciones.