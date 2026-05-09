Logistics 4.0 Incubator da la vuelta a la innovación logística en la cadena de suministro en menos de tres años

Representantes de las 19 startups que se suman a la iniciativa junto al presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

Las claves

Las claves Generado con IA Logistics 4.0 Incubator ha incubado 79 proyectos en menos de tres años, con una tasa de supervivencia superior al 91%. Algunas startups incubadas ya facturan más de cinco millones de euros, cuentan con más de 60 empleados o superan los 100 clientes. El incubador impulsa tecnologías como robótica, IoT, big data, inteligencia artificial e impresión 3D en la logística. Su objetivo es fortalecer el tejido empresarial y tecnológico, acelerar la conexión con el sector y desarrollar talento especializado en logística.

El ecosistema emprendedor de España no se entendería sin el talento que se gesta en cualquier punto de la geografía. En el campo de la logística y la cadena de suministro, Barcelona destaca con propuestas que se han ido consolidando en un tiempo récord y que se erigen en cantera de ideas de impacto real en la economía.

Logistics 4.0 Incubator es, sin duda, una de ellas. La propuesta echó a andar en julio de 2023 y desde entonces ya ha incubado un total de 79 proyectos con una nada desdeñable tasa de supervivencia superior al 91% de sus proyectos incubados.

Del mismo modo, en estos cerca de tres años de actividad presenta diferentes casos de éxito de empresas que ya facturan más de cinco millones de euros, otras que tienen una plantilla de más de 60 trabajadores o compañías que superan los 100 clientes.

El Logistics 4.0 Incubator trabaja con diferentes focos tecnológicos emergentes dentro del sector logístico, entre los que destacan la robótica y los almacenes automatizados, el Internet de las Cosas (IoT), el big data aplicado a la generación de insights de negocio, la última milla como elemento estratégico del comercio electrónico, así como tecnologías como la impresión 3D, la inteligencia artificial y la logística verde.

Recientemente se han sumado las últimas 19 startups a su ecosistema de generación de valor. Se trata de Avanzza, BlueGreen Vision, Bluepoint AI, DGAnywhere, Dropick, Fluxo, Go!Planner, IADrivers, INSAION, Kamport, Keryx, Logistics WMS, MAR Technologies 5.0, Maskay Logistics, Multidepot, OCR-Genius, Onsafra, Orbislink y Zenitram Operations.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, les han dado la bienvenida al Logistics 4.0 Incubator en un acto donde han puesto en valor el papel de la incubadora como motor de innovación y transformación del sector logístico.

Durante el acto de bienvenida, Pere Navarro ha destacado que “la logística es hacer que los productos y los servicios lleguen donde tienen que llegar, cuando se necesitan, y hoy es más estratégica que nunca. Vivimos un momento en el que la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad están transformándolo todo, también nuestras ciudades y nuestra forma de vivir y trabajar".

"Vivimos un momento en el que la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad están transformándolo todo, también nuestras ciudades y nuestra forma de vivir y trabajar" Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB

"Desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona entendemos el servicio público como la creación de oportunidades, empleo y progreso a través de la innovación. Y eso es exactamente lo que ocurre cada día en esta incubadora Logistics 4.0", ha añadido Navarro.

Por su parte, Blanca Sorigué ha destacado que "estas startups demuestran la madurez y la capacidad de atracción del Logistics 4.0 Incubator como entorno de crecimiento real para proyectos innovadores. Estamos viendo cómo las startups incubadas validan, escalan y compiten en el mercado con soluciones aplicables y con impacto".

Al servicio del tejido productivo

"Nuestro objetivo es acompañarlas en todo su desarrollo y acelerar su conexión con el tejido empresarial. Los resultados confirman que este modelo funciona y genera valor sostenible para el sector logístico".

El objetivo del Logistics 4.0 Incubator es prestar servicios al colectivo empresarial, científico y tecnológico de los diferentes sectores asociados a la cadena de valor de la logística susceptibles de la industria 4.0, aportando valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos y favoreciendo la competitividad del tejido productivo.

Esta incubadora afronta retos clave como mejorar la eficiencia y la versatilidad de los procesos productivos, la reorientación y diversificación de determinados subsectores, la internacionalización de las iniciativas incubadas, el impulso de la innovación y el desarrollo de talento especializado.

Al mismo tiempo, las oportunidades que ofrece el Logistics 4.0 Incubator pasan por impulsar el tejido productivo, aumentar el impacto económico y desarrollar mayores competencias digitales, tanto en habilidades como en conocimiento, para consolidar un hub logístico de referencia.