Un momento de la visita de Loom a Base2, en La Marina de Valencia.

Innsomnia y Startup Valencia acogen en Base2 el encuentro de Loom Strategy con expertos internacionales en seguridad económica, energía y defensa.

Las claves nuevo Generado con IA Valencia ha sido destacada como un lugar ideal para proyectos de energía sostenible por su ecosistema tecnológico e industrial y su bajo coste energético. El hub Base2, impulsado por Innsomnia Group y Startup Valencia, acogió un encuentro de Loom Strategy con líderes internacionales en energía y sostenibilidad. Expertos como Jon Fuller, Joss Garman y Milo McBride coincidieron en el potencial de Valencia para atraer talento, empresas e inversores en sectores innovadores. Durante la jornada, los participantes visitaron el Puerto de Valencia y exploraron los retos y oportunidades del ecosistema local en energía, industria y defensa.

Base2, el hub impulsado por Innsomnia Group y Startup Valencia, ha acogido el encuentro de Loom Strategy, el centro internacional especializado en crear nexos de unión entre los principales líderes del sector de la industria, la energía sostenible y la defensa, entre otros ámbitos. A través de este encuentro, en el que los propios expertos han ratificado el atractivo de la ciudad para proyectos tecnológicos, Base2 ha querido reforzar el papel de Valencia como escenario estratégico en el debate sobre la cadena de valor de energía.

Como parte de este hito, el hub ubicado en La Marina de Valencia ha recibido a representantes como Jon Fuller, CEO de Catalyse Europe y ex miembro de la Coalición Energía Breakthrough, impulsada por Bill Gates durante la Cumbre del Clima de París en 2015. “Valencia posee un ecosistema ideal donde la incubación de atraer a los verdaderos emprendedores e innovadores con inversores es clave”, detalla.

Otro de los invitados ha sido Joss Garman, director ejecutivo de Loom, y una de las voces más influyentes de Reino Unido sobre cambio climático. El experto coincide en el potencial del ecosistema valenciano y de sus proyectos internacionales estratégicos como Base2: “Crear un espacio en Valencia para reunir a empresas y líderes de todos estos campos en un hub se está materializando aquí de una manera impresionante”.

Por su lado, el estadounidense Milo McBride, miembro de Carnegie Endowment for International Peade, el prestigioso think tank global con sedes en Moscú, Pekín, Beirut y Bruselas, ha destacado la importancia de visibilizar los beneficios con los que cuenta la ciudad y su red empresarial. “Valencia debe dar a conocer sus ventajas competitivas, como el talento en ingeniería, el bajo coste energético y su base industrial, a empresas extranjeras que buscan expandirse fuera de EEUU”.

Durante la jornada, los invitados visitaron las diferentes entidades e instituciones que conforman el Puerto de Valencia, así como los agentes del ecosistema especializados en sus áreas estratégicas. La directiva de Base2 también compartió junto a estos expertos los retos a abordar y el rol de la ciudad para la innovación en estos sectores.