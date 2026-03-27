Del emprendedor "héroe" a la colaboración "multisector": la receta de Impact Hub para una nueva innovación social

Las claves nuevo Generado con IA Impact Hub propone pasar del emprendedor "héroe" a una colaboración multisectorial para abordar retos sociales complejos. La estrategia de los Tres Horizontes permite integrar el presente y el futuro de la innovación, combinando el sistema actual con la visión de una economía regenerativa. El informe 'Futuros globales, impactos locales' identifica ocho paradojas del cambio sistémico y recomienda diez palancas de transformación, como priorizar la resiliencia y el liderazgo conectado. Impact Hub insiste en la importancia de la comunidad y la colaboración para impulsar una transición sostenible y afrontar desafíos globales como la energía o el envejecimiento poblacional.

Hace ya quince años que la red Impact Hub echó a andar en España -20 años a escala global-, concretamente en Madrid, cuando hablar de inversión de impacto, de emprendimiento y sostenibilidad era algo desconocido para la mayoría.

En este apasionante momento para el ecosistema de innovación y tecnología, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid para conocer la pionera propuesta de la red basada en la estrategia de los "Tres Horizontes", un exhaustivo documento que se convierte en una útil herramienta para afrontar la complejidad actual y poder construir una economía verdaderamente regenerativa.

"Hace quince años estaba emergiendo todo este mundo de la sostenibilidad en España, y se comenzaba a ver la necesidad de que el desarrollo económico contemplara también sus impactos sociales y medioambientales. Teníamos que impulsar la innovación, sacarla de los laboratorios y llevarla más al open innovation, a esa conexión del emprendimiento de las startups con las grandes corporaciones", subraya a esta redacción.

"Había un magma en donde los creadores de la red y nosotros en Madrid fuimos muy disruptivos a la hora de articular palancas de cambio como espacios de trabajo diferentes, que luego se llamó coworking, innovación abierta, innovación social", añade.

Se trataba de explorar cómo llevar la innovación a la interacción con iniciativas emprendedoras y, de alguna manera, "afrontar la integración de cambios organizativos que incorporaran el mundo de la sostenibilidad, el mundo del talento. Esa fue la atracción. Creo que ahí fuimos muy pioneros".

Impact Hub se convirtió, de esta forma, en uno de los agentes protagonistas de esa pionera visión de la innovación social y la sostenibilidad en una etapa en que el ecosistema startup estaba por construirse y consolidarse en España.

Tres lustros después, la realidad evidencia un sector mucho más maduro y con un futuro prometedor que ha de afrontar nuevos retos en medio de una coyuntura muy compleja donde todo avanza a una velocidad vertiginosa de la mano de tecnologías muy transformadoras como la cuántica o la inteligencia artificial generativa.

Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid.

Los desafíos a los que pretende brindar soluciones las startups son globales y, en consecuencia, se necesita más que nunca pasar de una visión del emprendedor "héroe" a una estrategia sistémica o "multisectorial".

"Emerge la necesidad de generar procesos más sistémicos. Que la innovación, en lugar de estar tan basada en una startup concreta que soluciona un problema específico, debe abordar problemas complejos que no se solucionan con un 'emprendedor héroe'".

"La startup unicornio puede tener mucho éxito económicamente, pero con una sola iniciativa no se puede traccionar un cambio que realmente solucione los grandes retos de envejecimiento de la población, de energía, de alimentación. Vivimos ante grandes retos globales".

En estas cuestiones pone el foco precisamente el informe Futuros globales, impactos locales, una "cosecha colectiva" fruto de la escucha a más de 100 expertos. El documento destaca que el foco debe desplazarse desde la "innovación de marco 1", -técnica y de laboratorio- y la "de marco 2" -abierta y de conexión startups-corporaciones-, hacia la "innovación de marco 3", es decir, "aquella que enfrenta problemas complejos mediante la colaboración multiactor".

Los Tres Horizontes

Para gestionar esta transición, Impact Hub propone el modelo de los Tres Horizontes, una herramienta estratégica que permite mapear el presente y el futuro como realidades que coexisten "aquí y ahora".

El primer horizonte se centra en el sistema actual: es el statu quo, el modelo dominante que nos sostiene pero cuya viabilidad está en declive. El reto aquí es "mantener las cosas funcionando" mientras se gestiona su obsolescencia.

"La startup unicornio puede tener mucho éxito económicamente, pero con una sola iniciativa no se puede traccionar un cambio que realmente solucione los retos globales como el envejecimiento, la energía o la alimentación" Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid

El segundo de estos espacios se centra en el proceso de transición: "Es el terreno de la innovación disruptiva, puente inestable donde emergen nuevas ideas que desafían al primer horizonte. Según González, aquí es donde debemos aprovechar el "tsunami de la inteligencia artificial" para dar un salto cualitativo en las estructuras de apoyo al emprendimiento.

Por último, el tercer horizonte se centra en el futuro emergente, es decir, "un sistema radicalmente diferente, resiliente y alineado con principios regenerativos". "Es la visión a largo plazo que inspira toda la transición".

Por lo tanto, la clave del cambio sistémico, según la propuesta de Impact Hub, no es elegir entre horizontes, sino integrarlos sinérgicamente: "usar los recursos del H1 para habilitar la innovación del H2, bajo la luz inspiradora del H3".

El camino hacia esta economía regenerativa no está exento de contradicciones. El informe identifica ocho "paradojas del cambio sistémico", destacando la tensión entre el ecosistema que aspiramos a construir y el "egosistema" que habitamos, marcado por silos y luchas de poder.

Las paradojas y palancas del cambio

Una de las paradojas más destacadas es intentar cambiar el sistema repitiendo los patrones que lo crearon. Para superar esto, se proponen 10 palancas de transformación, entre las que destacan la evolución frente al crecimiento (priorizar resiliencia sobre productividad a corto plazo), el liderazgo conectado y el diseño de territorios vitales que equilibren la relación ciudad-campo.

Ante un panorama geopolítico inestable, donde términos como "sostenibilidad" pueden sufrir desgaste político en ciertos mercados, la esencia del cambio permanece inalterable.

Otra imagen de archivo de la presentación del informe de Impact Hub.

Antonio González es tajante: "No hay materialmente otra alternativa... si no quieres utilizar la palabra sostenibilidad, puedes utilizar la palabra supervivencia o salud; las estrategias van a seguir perviviendo porque no hay repuesto".

El documento pone el acento en que la transición en marcha "no puede hacerse de forma heroica o individual". Se requiere una comunidad de práctica bajo la filosofía del Art of Hosting: "Host yourself" (autoconciencia), "Be hosted" (pertenencia), "Host others" (responsabilidad) y "Be part of a community".

"¿Nos acompañamos?", concluye el informe. En un mundo interconectado, la respuesta parece ser la única vía para construir un futuro que, como defiende Impact Hub, se está decidiendo aquí y ahora.