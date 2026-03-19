Mudarse con la facilidad de pedir comida a domicilio o un Uber: así es la capa tecnológica que revoluciona el sector

Las claves nuevo Generado con IA ByME Moving es una startup española que digitaliza y simplifica el proceso de mudanzas, permitiendo reservar servicios en minutos y con precios transparentes. La plataforma utiliza inteligencia artificial para el cálculo de volumen, automatización de presupuestos y selección de proveedores verificados. El modelo de ByME Moving fomenta la sostenibilidad optimizando rutas, reduciendo emisiones y promoviendo el reciclaje de materiales de embalaje. ByME Moving ha sido reconocida con varios premios y apoyos, incluyendo el primer premio en la segunda edición del Mieb y su integración en el programa Google for Startups.

Si alguna vez han pasado por el estresante proceso que supone una mudanza, seguro que han experimentado esa sensación de incertidumbre, inseguridad, e incluso ansiedad, que produce la elección de la empresa a un precio competitivo en un plazo que siempre parece demasiado largo y todo ello entremezclado con ese nudo en el estómago que supone siempre iniciar una nueva etapa vital.

Afortunadamente, el ecosistema emprendedor español cuenta con talento y proyectos disruptores que dan en el corazón de esta necesidad y que están llamados a liderar este nicho en los próximos años.

La startup ByME Moving es uno de ellos. Impulsada por María Rosero (CEO) y Eder Quezada (CTO), su propuesta para digitalizar la gestión de las mudanzas ya se ha alzado con el primer premio de la segunda edición de Mieb (Móstoles Impact Entrepreneurship Booster) celebrada la semana pasada.

ByME Moving echa a andar en Madrid en 2024, pero la idea empezó a tomar forma mucho antes. "Después de más de diez años trabajando en la industria de las mudanzas y la movilidad internacional, fui testigo directo de las ineficiencias de un sector que apenas había evolucionado tecnológicamente", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, María Rosero, cofundadora y CEO de ByME Moving.

Con el tiempo la emprendedora comenzó a hacerse una pregunta muy sencilla: "¿Por qué algo tan cotidiano como una mudanza seguía funcionando de una forma tan poco digitalizada?".

Fue en este punto donde su camino confluyó con el de su hermano, Eder Quezada. "Él venía del mundo tecnológico y rápidamente vimos que existía una oportunidad clara de aplicar tecnología a un sector que históricamente había sido muy tradicional", indica.

Fue el nacimiento de ByME Moving. "Yo asumí el liderazgo del proyecto como CEO, aportando más de una década de experiencia en operaciones dentro del sector de las mudanzas y la movilidad internacional, y Eder se incorporó como CTO y cofundador para liderar el desarrollo tecnológico de la plataforma. Su trayectoria en el ámbito tecnológico ha sido reconocida por la revista Forbes, que lo ha señalado como uno de los managers más prometedores del sector tecnológico", reconoce orgullosa Rosero.

Una mudanza como pedir un Uber

Como en todo proceso emprendedor, los primeros meses fueron "muy intensos y muy personales": "Construir la primera versión de la plataforma, validar el modelo con proveedores en distintas ciudades, países y empezar a realizar las primeras mudanzas". La "nueva forma de mudarse" había comenzado.

Y lo hace en una etapa en que los datos corroboran la oportunidad que tiene por delante ByME Moving. El mercado de las mudanzas en Europa sigue siendo un sector muy fragmentado y poco digitalizado.

"Actualmente el proceso de mudarse es entre 7 y 11 días desde que el cliente encuentra una empresa de mudanzas fiable, le calculen el volumen, le generen un presupuesto y finalmente le den una fecha de mudanza" María Rosero, CEO de ByME Moving

"Actualmente el proceso de mudarse es entre 7 y 11 días desde que el cliente encuentra una empresa de mudanzas fiable, le calculen el volumen, le generen un presupuesto y finalmente le den una fecha de mudanza. En muchos casos, además, los precios no son transparentes y el proceso termina siendo lento y estresante", explica la emprendedora.

Queda claro que existía una necesidad evidente: "simplificar, digitalizar y aportar transparencia a todo el proceso de contratación de una mudanza".

Su propuesta tecnológica hace que el proceso de reservar una mudanza pase de 11 días a 10 minutos. Somos una plataforma tecnológica que gestiona la mudanza de principio a fin, desde la solicitud, el cálculo de volumen mediante inteligencia artificial, precios inmediatos, pago seguro y todo esto, con la tranquilidad de proveedores totalmente verificados que pasan por KPI´s.

"ByME Moving, no es una empresa de mudanzas, es la capa tecnológica que profesionaliza, escala y transforma una industria completa". "Hemos nacido con el objetivo de que mudarse sea tan fácil como pedir comida a domicilio o pedir un Uber".

La sostenibilidad: parte de la propuesta

Además, el modelo que plantea la compañía cuenta con un componente importante de sostenibilidad. "Al trabajar con proveedores locales, optimizar las rutas y la asignación de servicios a través de la tecnología, reducimos desplazamientos innecesarios, kilómetros en vacío y, por tanto, emisiones asociadas al transporte".

Además se encargan de la gestión directa del material de embalaje e incentiva el reciclaje del mismo. "Nuestro objetivo es no solo hacer las mudanzas más eficientes y transparentes, sino también contribuir a que el sector evolucione hacia un modelo más sostenible y optimizado desde el punto de vista logístico".

"Nuestro objetivo también es contribuir a que el sector evolucione hacia un modelo más sostenible y optimizado desde el punto de vista logístico" María Rosero, CEO de ByME Moving

Este 2026 su foco está centrado en tres grandes líneas estratégicas: producto, posicionamiento y consolidación de nuestra red de proveedores.

En producto, están trabajando para continuar con el desarrollo de su plataforma tecnológica que mejora el sistema de cálculo de volumen mediante IA, de precios instantáneos, lo que permite automatizar aún más la asignación de servicios y ofrecer una experiencia cada vez más sencilla tanto para clientes como para proveedores.

A nivel de posicionamiento, su objetivo es que ByME Moving, se conciba como "la plataforma tecnológica de mudanzas que está modernizando el sector y como el referente". "Nuestra meta es posicionarnos como una marca que aporta simplicidad, transparencia y eficiencia gracias a la tecnología".

En paralelo, el equipo está ampliando su red de partners locales, una parte clave de su modelo. "Nuestro enfoque no es construir una gran flota propia, sino que estamos creando una red eficiente de operadores locales conectados a través de tecnología".

Acuerdos con firmas de movilidad internacional

Para lograrlo ByME Moving cuenta en la actualidad con acuerdos de colaboración con algunas de las más grandes empresas de movilidad internacional.

Destaca su alianza con Storemore, empresa especializada en soluciones de almacenamiento, con la que está explorando sinergias para ofrecer a los clientes soluciones integrales que combinen mudanza y almacenaje de forma flexible y digitalizada.

Además ByME Moving ha recibido el respaldo de diferentes iniciativas dentro del ecosistema emprendedor y tecnológico. La compañía forma parte del programa Google for Startups, que apoya a empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento, y además cuenta con la certificación de empresa emergente otorgada por ENISA, un reconocimiento que avala el carácter innovador y escalable del proyecto.

Entre los hitos más destacados también se encuentra el reconocimiento obtenido en la aceleradora de empresas de Móstoles donde ByME Moving ha sido premiada en la segunda convocatoria de Móstoles Impact Entrepreneurship Booster.

Sin duda, una prometedora startup española que está llamada a revolucionar un sector donde la tecnología tiene toda la razón de ser y a la que no perderemos la pista desde DISRUPTORES en los próximos años.