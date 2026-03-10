Innsomnia y Startup Valencia impulsan Base2 como hub estratégico internacional

Las claves nuevo Generado con IA Startup Valencia e Innsomnia Group colaboran para posicionar el edificio Base2 como hub internacional de innovación y emprendimiento en La Marina de Valencia. El acuerdo busca consolidar Base2 como punto de encuentro permanente para startups, scaleups, corporaciones, inversores y administraciones públicas. La alianza refuerza la competitividad tecnológica y la transferencia de conocimiento, alineándose con las prioridades europeas en digitalización y apoyo a scaleups. Innsomnia continúa su expansión internacional desde Base2, con nuevas implantaciones en Miami y otras ciudades españolas, adaptando su modelo a cada territorio.

Startup Valencia e Innsomnia Group han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica orientado a dinamizar y potenciar el edificio Base2 de La Marina de Valencia como hub de referencia en innovación, emprendimiento y escalado empresarial.

Base2, cuya concesión ostenta Innsomnia hasta 2030, ampliable, constituye un activo estratégico para el posicionamiento de Valencia como nodo de innovación en el Mediterráneo. El acuerdo permitirá consolidar el espacio como punto de encuentro permanente del ecosistema tecnológico y empresarial, integrando infraestructura, comunidad y proyectos de alto impacto.

La alianza se alinea con las prioridades europeas en materia de competitividad tecnológica, digitalización y apoyo al crecimiento de scaleups, impulsadas por la Comisión Europea en el marco de la estrategia para reforzar la autonomía estratégica y la capacidad de innovación del continente. El objetivo es facilitar la transferencia real de conocimiento hacia la economía productiva, acelerar la adopción tecnológica y generar entornos que permitan a las startups valencianas escalar con mayor rapidez y conexión internacional.

El modelo desarrollado en Base2 combinará programas de innovación abierta, ecosistemas sectoriales y espacios de encuentro permanente entre startups, scaleups, corporates, inversores y administraciones públicas. Startup Valencia aportará su comunidad consolidada y su capacidad de movilización del ecosistema, mientras que Innsomnia contribuirá con su dilatada experiencia en gestión de hubs y diseño y ejecución de proyectos de innovación.

En el marco del acuerdo, Startup Valencia formará parte del board del hub, participando en su orientación estratégica y reforzando la representación del ecosistema emprendedor en la evolución del proyecto. Asimismo, la asociación impulsará el Startup Lounge de Base2 como espacio estable de networking, conexión empresarial y generación de oportunidades.

Sede de Base 2 en La Marina de Valencia.

Para Rafa Navarro, fundador y presidente de Innsomnia, "Base2 evoluciona hacia un modelo de hub más abierto, conectado y orientado a impacto real en la economía, siguiendo los modelos que quiere potenciar la UE. La colaboración con Startup Valencia refuerza nuestra capacidad para generar proyectos transformadores y acompañar el crecimiento de startups y scaleups con vocación internacional".

Por su parte, Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, señala que "este acuerdo fortalece la posición del ecosistema tecnológico valenciano en un contexto europeo en el que el apoyo a scaleups y la transferencia efectiva de innovación son claves para la competitividad. Base2 se convierte en un espacio estratégico para impulsar esa conexión entre talento, empresa e inversión".

Innsomnia mantendrá sus programas de innovación abierta con grandes corporaciones y administraciones públicas y reforzará su actividad en la gestión y desarrollo de espacios de innovación. Desde su sede social en Base2 de La Marina de Valencia, continuará su expansión internacional con implantaciones en Miami, en cuya ciudad constituyó la semana pasada su filial, y en otras ciudades españolas actualmente en proceso de selección. En cada uno de estos nuevos proyectos, la aceleradora desarrollará su modelo junto a partners locales, adaptándolos a las necesidades de transformación económica de cada territorio.