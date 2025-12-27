Las aceleradoras corporativas piden paso: la fórmula de éxito en innovación abierta para sortear un presente cambiante

Las startups brindan a las grandes corporaciones la flexibilidad y rápida adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas sin que su equilibrio se vea comprometido.

La gran corporación ha tomado un papel protagonista en la aceleración e impulso de startups este 2025. La agilidad de los emprendedores permite a estas compañías buscar aquellas soluciones que les capacite para afrontar los retos de un cambiante sector tecnológico sin hacer tambalear sus mastodónticas estructuras.

En la era de la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras tecnologías disruptivas muy transformadoras hay que moverse rápido, tomar decisiones y explorar qué soluciones pueden incorporarse en las líneas de negocio -e incluso crear otras nuevas- sin que la estructura de la gran corporación se resienta.

Es lo que están consiguiendo con éxito empresas de la talla de Cemex, Pascual, Naturgy o Eria (Grupo Estabanell), una realidad que ha quedado reflejada en las informaciones publicadas por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL este 2025.

Se trata de apoyar la innovación de una forma más disruptiva, lo que pasa por involucrar a startups, emprendedores, universidades y otros actores relevantes de sus respectivos sectores.

Esa fue la razón por la que nació Cemex Ventures en 2017, como explicaban desde la entidad a esta redacción este año. En la evolución de su propuesta de aceleración corporativa ha sido clave la expansión de startups de alto potencial con Cemex Ventures Leaplab, una plataforma para la experimentación conjunta, la cocreación y la transformación.

En el caso de Cemex Ventures, la financiación es una parte muy importante de su propuesta, pero su valor va mucho más allá de la vertiente meramente económica. El acompañamiento, la mentoría y su red con actores protagonistas de primer nivel son otra de sus señas de identidad.

Pascual Innoventures es otra de las aceleradoras corporativas que se ha posicionado en esta nueva innovación abierta que permite a las grandes corporaciones ser más resilientes ante esta realidad tecnológica cambiante e incierta.

"Trabajar de manera autónoma y ágil"

Constituye el claro ejemplo de una empresa de tradición familiar española con un sólido compromiso por la innovación que ha revolucionado durante décadas el sector lácteo y, en la actualidad, es líder también en muchos otros ámbitos de la industria agroalimentaria a través de verticales muy diversificados que van desde Agtech, Food Science, Food service, Consumer tech y Delivery.

Nació como sociedad independiente, de forma muy diferente a los departamentos tradicionales de innovación, singularidad que le ha facilitado "trabajar de manera autónoma y ágil, pero comparte la misma visión y valores que la compañía, la cual busca identificar nuevas realidades y oportunidades externas", explican fuentes de la compañía.

"Nuestra seña de identidad principal es la innovación disruptiva. Vimos que el sector agroalimentario evoluciona muy rápido y que había algunas tecnologías potencialmente muy diruptoras para la cadena de valor", relata Gabriel Torres, CEO de Pascual Innoventures a esta redacción.

Los cuatro pilares en los que se sustenta el modelo de Pascual Innoventures son elventuring building, el venture capital, la innovación abierta y la aceleración de proyectos a través de Mylkcubator, con una visión global donde aceleran a través de sus programas propios startups en fase temprana en tecnologías muy concretas.

Sin duda, un ejemplo el de Pascual de corporate venturing maduro, consolidado y generador de valor y conocimiento, que está contribuyendo a apuntalar un ecosistema próspero alrededor de toda la cadena agroalimentaria.

También cabe destacar la incorporación de nuevas iniciativas en esta área en España, como Eria, el vehículo de corpore venturing de la compañía energética y de telecomunicaciones de Estabanell. En 2023 la compañía dio un salto cualitativo a su apuesta por la innovación.

"Necesitábamos acelerar cuanto sucedía en el departamento de I+D+I, porque el sector eléctrico evoluciona a gran velocidad, y necesitamos incorporar la tecnología, los productos y servicios a nuestras verticales de negocio. Nuestro nicho de mercado está sufriendo una disrupción absoluta", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Josep Solé, director de Eria, el vehículo de 'corporate venturing' de Estabanell.

Pero 2025 también ha quedado marcado por consolidadas iniciativas de aceleración de startups donde una prolífera colaboración público-privada son la clave. BIND es la fehaciente prueba de ello.

La colaboración público-privada es otra de las fórmulas de éxito de la aceleración en España este 2025.

El hub de innovación abierta, que resultó ganador de los DISRUPTORES Innovations Awards 2025 en esta categoría, está impulsado por la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial -SPRI, el Gobierno vasco y UpEuskadi.

Ha cumplido nueve años como una de las plataformas de colaboración público-privada más consolidadas de Europa con más de 240 startups aceleradas desde 2016 y más de 310 proyectos innovadores en sectores estratégicos como industria, energía o salud.

En esta línea, la aceleradora Órbita se convierte en un ejemplo más del impulso público-privado bien entendido. Castellón viene demostrando que el talento emprendedor de la provincia tiene en la aceleradora Órbita, impulsada por CEEI Castellón y la Diputación Provincial, un polo de oportunidades y generación de empresas con tracción como demuestra cada año su prestigioso programa de aceleración.

"Cada una de las startups que han pasado por Órbita demuestra que el talento, cuando se acompaña de formación, mentorización y apoyo financiero, se convierte en motor de desarrollo", ha señaladoIgnacio Sainz de Baranda, presidente del CEEI Castellón, durante su último Demo Day.

En resumen, propuestas diversas de una nueva aceleración e impulso al emprendimiento más innovador que está construyendo una economía más competitiva y capacitada para afrontar los retos tecnológicos de nuestro tiempo.