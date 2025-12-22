Un 56% más de facturación: el impacto de la incubadora de la ESA en el aeropuerto de Castellón para las startups

Responsables autonómicos y startups de la incubadora de la ESA en el aeropuerto de Castellón.

El aeropuerto de Castellón, como sede del programa de incubación de startups de la Agencia Espacial Europea en la Comunidad Valenciana, ha logrado abrirse un hueco como polo de captación e impulso del talento más innovador en el sector emprendedor español.

Primero, por los resultados conocidos recientemente sobre el impacto del 'ESA-BIC Valencia Region' obtenidos por las participantes de la primera edición, y después, porque la segunda convocatoria, lanzada el pasado verano, está en marcha con unas óptimas expectativas de concurrencia y calidad de los proyectos que han aplicado.

En febrero se hará la selección de las cuatro nuevas startups que se sumarán al programa, que consta de al menos tres ediciones y que va a permitir impulsar doce proyectos empresariales vinculados con el sector aeroespacial.

La primera edición del programa cuenta con la participación de cuatro startups: Arkadia Space, Nax Solutions, Nerva Technologies y ODOS Technologies.

Arkadia Space está especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión espacial basados en el uso de combustibles verdes, mientras que Nax Solutions proporciona herramientas para optimizar la eficiencia agrícola mediante el uso de la inteligencia artificial y datos satelitales. Por su parte, Nerva Technologies se dedica al diseño y construcción de motores cohete para aplicaciones en espacio y defensa y, por último, ODOS Technologies utiliza datos satelitales para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de la agricultura.

Los datos avalan la solidez de la iniciativa. Según han comunicado fuentes de Aerocas, en el último año estas empresas han registrado importantes avances. La facturación global de las cuatro ha pasado de 3,2 millones a cinco millones de euros; la obtención de inversión se ha sextuplicado y este año va a superar los dos millones de euros; y el número de empleados ha pasado de 51 a 79.

Además, en este periodo las empresas han cerrado sus primeros acuerdos comerciales y han logrado hitos relevantes, como el lanzamiento al espacio por parte de Arkadia de uno de sus motores acoplado a un satélite.

El proyecto del ESA-BIC ha sido promovido por la Generalitat —a través de la empresa pública Aerocas, en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace y la Dirección General de Innovación— y por la Agencia Espacial Española (AEE).

Además, cuenta con cerca de 40 entidades colaboradoras, entre organizaciones empresariales y profesionales, universidades, institutos tecnológicos y empresas.

El objetivo del programa es apoyar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas del sector aeroespacial, así como la transferencia de soluciones innovadoras a partir de tecnologías del espacio hacia otros sectores.

Esta iniciativa abarca diversos aspectos, como son la búsqueda y captación de startups relacionadas con el espacio; formación, sesiones de networking, foros de inversores, grupos de trabajo, conferencias, encuentros de ESA-BIC a nivel nacional y europeo; apoyo empresarial, legal y técnico, así como puesta a disposición de instalaciones para las startups.

Acto de presentación de las cuatro startups

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado los progresos de las startups participantes durante su participación en el acto de presentación de las cuatro startups.

El evento ha reunido en el aeropuerto de Castellón a representantes de instituciones y organizaciones empresariales, entidades y empresas del sector aeroespacial y grupos inversores. También han intervenido el director general de Aerocas, Justo Vellón, y la gestora de Programas Europeos de la Agencia Espacial Española, María José Montilla.

"Este es el tipo de iniciativas que queremos impulsar desde la Generalitat: proyectos que generan empleo de calidad, que atraen inversión, que fortalecen nuestro tejido productivo y que posicionan a la Comunitat Valenciana como un territorio competitivo", ha asegurado el vicepresidente tercero.

Además, ha mencionado el objetivo de que el aeropuerto de Castellón, sede principal del ESA BIC, "se erija en un espacio de oportunidad y ejerza un papel dinamizador del sector en la Comunitat Valenciana".