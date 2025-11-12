Tres startups españolas al servicio de Naciones Unidas para llevar internet a escuelas en zonas vulnerables

Siempre repetimos en DISRUPTORES que la tecnología per se no tiene un gran valor. Es, al situar a las personas en el centro del relato y focalizar todo su potencial en mejorar sus vidas, cuando alcanza su razón de ser.

Si esas personas son, además, las más vulnerables y sobre las que recae la responsabilidad de construir un mundo mejor al que seguramente les dejemos las generaciones presentes, esta tecnología bien entendida puede incluso rozar la cuadratura del círculo.

Esto es lo que precisamente hace Giga, una asociación entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que persigue llevar la conectividad a todas las escuelas, especialmente a aquellas más vulnerables donde la infancia afronta una verdadera brecha digital que compromete su futuro.

Giga ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa reconocida a nivel mundial, activa en 45 países y que ya ha despertado interés en otros 27. La entidad cuenta con el apoyo del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y la ciudad de Barcelona, mientras que el programa se imparte conjuntamente con la plataforma mundial de innovación Plug and Play.

En esta iniciativa, España -en concreto, Barcelona- y el talento emprendedor español han exhibido músculo con la primera convocatoria del programa Giga Accelerator, que se desarrolla en formato virtual y tiene como base el Centro Tecnológico de Giga en Barcelona. En este espacio se celebrará un Demo Day final de forma presencial y las soluciones más destacadas también tendrán la oportunidad de darse a conocer durante el Mobile World Congress en Barcelona.

Ivan Monforte, codirector del Centro Tecnológico Giga por parte de UIT.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Iván Monforte, Co-Lead y coordinador de la ITU del GIGA Barcelona Tech Center, tras conocerse los nombres de las diez startups internacionales que ahora, con Barcelona como epicentro de la creación de valor que se va a propiciar, tratarán de favorecer la llegada de las telecomunicaciones a las escuelas a escala global.

Monforte destaca la satisfacción del equipo del programa de Giga Accelerator por la capacidad de convocatoria de esta primera edición, más de 350 empresas privadas, de las que finalmente se han elegido diez, un tercio de las cuales son españolas.

"Estamos muy contentos con la cantidad de empresas que han concurrido y también con la calidad de los proyectos innovadores. De hecho, internamente llegamos a manifestar que si alguno de los proyectos que estábamos recibiendo no era finalmente seleccionado por el jurado -independiente a a ITU- tendría potencial sentido acercarnos y ver cómo podríamos no dejar pasar este potencial", indica el coordinador de la ITU del GIGA Barcelona Tech Center.

El peso del talento emprendedor en esta convocatoria no ha sido una cuestión menor y, en ella, ha tenido mucho que ver la apuesta de ITU y la UNICEF, junto a las Administraciones públicas, por Barcelona para ubicar este centro tecnológico de GIGA.

"Si ha de tener algún sentido ubicar este centro en España es para que deje un legado aquí" Iván Monforte, Co-Lead y coordinador de la ITU del GIGA Barcelona Tech Center

"Esta iniciativa está amparada por instituciones catalanas, barcelonesas y españolas, lo que ha repercutido como acelerante para que pueda haber esa predominancia de empresas españolas en el programa"; reconoce Monforte.

Además, "también ha servido para tener un nuevo elemento de conexión y cercanía al ecosistema, en este caso español y catalán y barcelonés, para poder desarrollar y trabajar proyectos conjuntos en el futuro. Al final, uno de los sentidos de ubicar este centro en España, en Barcelona, en Cataluña, es para que deje un legado aquí".

"La innovación es esencial para impulsar una conectividad escolar inclusiva y económicamente sostenible", destacó Iván Monforte, Codirector del Centro Tecnológico Giga por parte de UIT. "Además, el programa de aceleración abre posibles colaboraciones más allá de las empresas seleccionadas, extendiendo su potencial impacto al conjunto del ecosistema tecnológico", añade.

Pero ¿cuáles son los proyectos españoles que han seducido al jurado del programa Giga Accelerator? Sus nombres son Thinger.io, Kreios Space y Moai Analytics, empresas españolas con propuestas muy disruptivas que, a buen seguro, van a aportar su granito de arena en pro de la lucha contra la brecha digital en la infancia a escala global.

El trío de talento español en Giga

Thinger.io es una plataforma de IoT de código abierto que democratiza el uso del Internet de las cosas al proporcionar un servidor de comunicación y herramientas fáciles de usar para crear soluciones inteligentes.

Su CEO y fundador, Jorge Trincado, explica a esta redacción que "con este programa esperamos tener la posibilidad de introducir nuestra tecnología en un ecosistema IoT open source más relevante, y ayudar así a una comunidad de usuarios de mayor tamaño".

Thinger.io ya es una tecnología establecida, con más de dos millones de dispositivos conectados y miles de proyectos por todo el mundo. "Es por eso que llegamos a Giga con más ánimos de aportar que de recibir. Es el momento de crear un ecosistema más accesible, no solo para personal técnico, sino también para estudiantes, profesores e investigadores que son el futuro del mercado IT", concluye Jorge Trincado.

Kreios Space es una startup de tecnología profunda que desarrolla el primer sistema de propulsión eléctrica con respiración de aire (ABEP) que utiliza partículas atmosféricas como propelente para permitir que los satélites operen indefinidamente en órbita terrestre muy baja (VLEO) para la observación de la Tierra de alta resolución y comunicaciones de baja latencia.

"Llegamos al Giga Accelerator en un momento decisivo de su trayectoria, tras haber cerrado una ronda Seed de 8 millones de euros destinada a acercar los satélites a las órbitas terrestres muy bajas (VLEO), alrededor de los 200 km de altitud, actualmente inalcanzables para la industria, y a consolidar el liderazgo europeo en tecnologías de propulsión eléctrica", indica Yago Recarey, Project Manager de Kreios Space.

En esta fase, la startup se prepara para el lanzamiento de la primera demostración en órbita de un satélite VLEO propulsado por su motor Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP), capaz de mantener operaciones sostenidas a 200 km de altitud. Este avance abre nuevas posibilidades en observación terrestre, comunicaciones y seguridad, estableciendo las bases de una nueva generación de satélites más eficientes y sostenibles.

Giga aborda los desafíos de conectividad de las escuelas en zonas en las que la conectividad es inexistente, con especial foco en zonas remotas y rurales.

Su entrada en el Giga Accelerator marca la transición de la "validación tecnológica a la fase de entrada comercial" y "representa el impulso estratégico necesario para consolidar a Kreios Space como el referente europeo de la nueva economía orbital en VLEO".

"Nuestro paso por el Giga Accelerator representa una oportunidad estratégica para consolidar una hoja de ruta técnica y comercial que acelere la llegada de una nueva generación de satélites capaces de conectar a cada escuela, comunidad y persona en el planeta, en línea con la misión de Giga y con el compromiso de Kreios Space de construir una infraestructura espacial al servicio de la inclusión digital", concluye Recarey.

Por último, Moai Analytics cierra este tridente de talento innovador al más alto nivel. La compañía crea algoritmos de inteligencia artificial y una plataforma de software propia para optimizar las inversiones de capital (CAPEX) y los planes de mantenimiento en activos de red para empresas de servicios públicos e infraestructura.

"Llegamos a Giga Accelerator en una fase de crecimiento y expansión como empresa. Después de haber desarrollado algoritmos para todas las grandes empresas energéticas en España, enfocarnos en hacer proyectos en un campo adyacente como las telecomunicaciones y de la mano Giga es una fantástica oportunidad para seguir creciendo", argumenta a esta redacción Alberto Aguado-Renter, fundador y CEO de Moai Analytics.

"A nivel de proyecto, esperamos poder dar un muy buen modelo de gobernanza para optimizar el desarrollo de la red de conectividad de las escuelas y contribuir así activamente a cerrar la brecha digital en la educación. Como empresa, poder hacer un salto internacional bajo el paraguas de Giga es un gran reto y responsabilidad para poder ir a junto a nuevos mercados globales" puntualiza el CEO.

El resto de startups internacionales que completan la convocatoria son: Mpost, Peddle iLabs, Hello World, Taurine Technology, Chargebyte, Mac Link y Wekkitech.

Un programa de cinco meses

Los participantes de la aceleradora entrarán ahora en un programa de tutoría con una duración de cinco meses para ayudarles a fortalecer sus productos, perfeccionar sus estrategias y prepararse para traducir la innovación en productos de impacto real que mejoren la conectividad. Además, como parte del programa, cada organización recibirá hasta 50 000 dólares en financiación no dilutiva.

El programa se desarrollará principalmente de forma remota y contará con algunas sesiones y actividades presenciales. Gracias al Centro Tecnológico Giga, el programa ofrece a los participantes el acceso a un centro dinámico de innovación y colaboración.

Entre las soluciones seleccionadas predominan los sistemas de acceso remoto a Internet alimentados por energía solar, junto a proyectos de plataformas de software de gestión de redes, soluciones de código abierto y tecnologías espaciales de vanguardia.