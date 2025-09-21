Lagertha Project o cómo forjar a las líderes de la innovación en economía azul en cinco semanas a bordo de un velero

Responsables de la iniciativa y participantes del programa de emprendimiento femenino a bordo del velero. ALEJANDRO FLORES

La brecha de género continúa siendo una asignatura pendiente en el sector del emprendimiento. En plena etapa de madurez de la transformación digital, con tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial, los perfiles femeninos en el ámbito de la innovación y la tecnología todavía tienen por delante un largo recorrido hasta lograr la ansiada igualdad.

De ahí que iniciativas como la impulsada por A Bordo Lab con el programa Lagertha Project merezcan ser contadas. Primero, por su contribución para crear referentes femeninos y fomentar su participación en el profundo proceso de cambio que aborda nuestra sociedad y, segundo, porque con la economía azul como pilar de la iniciativa, aporta su granito de arena en la búsqueda de soluciones sostenibles, con el mar como epicentro, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.

Lagertha Project es el nombre del programa diseñado por la aceleradora de proyectos azules A Bordo Lab cofinanciado por la Generalitat de Catalunya en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU y cuenta con la colaboración de la Fundación Barcelona Capital Náutica, Telecos.cat y Ship2B Foundation.

DISRUPTORES-EL ESPAÑOL conversa con Patricia González, CEO de A Bordo Lab, en la puesta en marcha de esta pionera propuesta en favor de la igualdad que contribuirá a forjar a las líderes de la innovación en economía azul durante cinco semanas a bordo de un velero.

Son diez las mujeres emprendedoras que participarán en este primer programa intensivo de aprendizaje híbrido que combina la formación online y la experiencia presencial e inmersiva en tierra y a bordo de veleros.

La metodología de se llama #BlendedLearningABordo y se implementa en un formato híbrido: en tierra, las participantes trabajan herramientas digitales en sesiones presenciales interactivas y en mentorías online sobre inversión de impacto y modelos de negocio; en el mar, la teoría se transforma en práctica a bordo de un velero, donde navegan en grupo y ponen a prueba los conocimientos adquiridos.

Allí deben afrontar retos, entrenar habilidades de liderazgo, tomar decisiones y fomentar la innovación en un entorno dinámico y colaborativo. "Es un bootcamp intensivo que genera un proceso de aprendizaje más profundo, vivencial y transformador, conectando conocimiento, experiencia y acción", concluye González.

"Cuando tenemos que abordar aspectos en el canal online somos muy digitales y tecnológicas, con un nivel avanzado, pero esto no es el propósito. Contamos con una vinculación al mundo TIC muy consolidada, pero para nosotros todo el tema digital son herramientas. De ahí que necesitemos el presencial para crear vínculos y la experiencia a bordo del velero para ir más allá a nivel creativo ", explica González a esta redacción.

Las cuatro tecnologías clave para impulsar la innovación de los diez proyectos participantes son la IA, el blockchain, la realidad virtual o aumentada y el IoT. "No sólo se trata de que aprendan sobre estas tecnologías, sino que las integren como herramienta fundamental para multiplicar el impacto regenerativo de su propósito", incide la CEO de A Bordo Lab.

El 15 de octubre se realizará el Demo Day donde las emprendedoras expondrán sus proyectos perfilados durante el mes de preparación del programa y se realizará una selección de las mejores iniciativas.

Ese 15 de octubre será también el pistoletazo de salida del programa de continuidad que proyectará mucho más allá en el tiempo todo lo que representa Lagertha Project y que lo abre a los proyectos que no pudieron entrar en esta pionera convocatoria -se registraron 96 solicitudes de participación, 64 candidaturas de proyectos y 24 de éstos pasaron a la fase de semifinalistas- y al resto de la sociedad, independientemente del género o la edad.

Innovación regenerativa de triple impacto

A Bordo Lab es una aceleradora de proyectos azules que activa la inteligencia colectiva para regenerar el océano y las organizaciones que participan en él. Un nuevo modelo de innovación regenerativa de triple impacto -económico, social y ambiental- al servicio de Barcelona, ​​Cataluña y el Mediterráneo, alineado con los retos de la Década del Océano de las Naciones Unidas.

Más que una plataforma de innovación, A Bordo Lab es un espacio donde empresas, instituciones, profesionales y ciudadanía pueden cocrear soluciones reales y efectivas a los grandes retos comunes conectando el potencial transformador del mar y de la navegación a vela con metodologías inmersivas y prácticas, creando espacios únicos para el aprendizaje, la experimentación y la cocreación de soluciones innovadoras de triple impacto (ambiental, económico y social), siguiendo el Modelo de Innovación de la Quíntuple Helix (5 helix).