DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los finalistas en 'Mejor inversor/a del año'

La inversión es el vehículo que, en muchas ocasiones, lleva al éxito a una startup. Talento y trabajo necesitan a veces de ese empujón con propósito. Y ese empujón suele llevar la firma de una figura clave para el ecosistema: la de los inversores.

Este próximo 23 de octubre, en el Palacio Neptuno de Madrid, la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards volverá a premiar la labor de estas figuras, que con su contribución económica hacen posible el crecimiento del ecosistema al ritmo de la nueva economía digital.

Además del premio al mejor inversor, cabe recordar que en total se fallarán los ganadores de otras nueve categorías que reconocen las iniciativas y profesionales que están liderando el cambio y que marcan el futuro de la digitalización en sectores clave de la economía.

Además, a los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

La gala se convierte como cada año en una ocasión única de networking al más alto nivel al congregar a representantes de empresas del IBEX, corporaciones, tecnológicas, startups, business angels y fondos de inversión, además de investigadores y responsables de la Administración pública.

En esta ocasión, conocemos los nombres de los cinco finalistas que optan al premio en la categoría 'Mejor iniciativa de aceleración del año' que se fallará durante la gala del próximo 23 de octubre.

La elección por parte del equipo de DISRUPTORES no ha sido sencilla. Cabe recordar que el primer cribado lo realiza nuestro equipo editorial eligiendo 50 finalistas -cinco por categoría- entre los temas publicados durante los últimos 12 meses. Después, es el jurado independiente quien asume la responsabilidad de elegir al ganador.

Bobby Aitkenhead (IDC Ventures)

El inversor guatemalteco afincado en Madrid lidera IDC Ventures, una plataforma de venture capital que gestiona cerca de 750 millones de dólares entre Europa y Latinoamérica. Su enfoque combina inversión en startups tecnológicas y fondos que impulsan la siguiente generación de emprendedores.

Con el lanzamiento del vehículo VC4, un fondo de fondos de 150 millones de dólares, Bobby refuerza su compromiso con el ecosistema a ambos lados del Atlántico. Su historia personal, marcada por el emprendimiento y la resiliencia, inspira a quienes buscan llegar “a las grandes ligas al máximo nivel”.

Mark Kavelaars (Swanlaab Venture Factory)

El fundador de Swanlaab Venture Factory es un referente del capital español, forjado en múltiples países y culturas empresariales, que vierte su vasto conocimiento en “fabricar empresas de éxito”. Desde 2013, lidera una estrategia diferencial que combina talento internacional y colaboración con fondos extranjeros.

El punto de partida fue una alianza con un fondo israelí, que marcó el inicio de uno de los fondos más diversificados del mercado español. Entre sus participadas figuran startups como Sales Layer o IriusRisk, y su capacidad para detectar talento se ha convertido en un modelo de referencia.

Marcos Martín (Decelera Ventures)

El fundador de Decelera Ventures encarna un nuevo modelo de ‘venture capital’ en España que está marcando tendencia. Su icónico programa de ‘deceleración de startups’, Decelera Menorca, ha cumplido este 2025 diez años y ya mira al exterior para escalar su propuesta de crear ecosistemas de valor fuera de Menorca, concretamente en Europa y también en Latinoamérica, donde ya ha replicado la experiencia en México.

Desde una óptica que combina impacto, sostenibilidad y crecimiento, Marcos Martín se ha convertido en una figura destacada del ecosistema emprendedor español. Su trayectoria refleja una visión integral sobre cómo impulsar startups desde entornos más humanos y menos acelerados, generando una nueva narrativa de inversión.

Begoña Ortiz (Cometa)

Begoña Ortiz es la máxima responsable de Cometa, un fondo de capital riesgo de impacto, con sede en México, con una función muy concreta en el mercado hispanohablante donde construyen soluciones innovadoras que están permitiendo afrontar los grandes desafíos sociales y medioambientales.

Ortiz lleva un año en España. Llegó aquí para desarrollar y reforzar las sinergias de Cometas entre España y Latinoamérica; y encarna una nueva generación de inversores que están reformulando el impacto para llevarlo más allá de cualquier categoría, donde el emprendedor importa y es acompañado y arropado en todo el proceso.

María Echávarri (Fondo Bolsa Social / Santander)

La inversora ha desarrollado gran parte de su carrera en el Fondo Bolsa Social, donde se convirtió en una pieza clave del ecosistema de inversión de impacto. Allí acompañó a emprendedores con visión transformadora y afianzó su reputación como profesional empática, rigurosa y comprometida.

En 2025 ha iniciado una nueva etapa en la Investment Platform Unit del Santander, desde donde invierte y apoya a gestoras y fondos de private equity y venture capital. Desde esta nueva posición, María continúa impulsando el ecosistema con una visión más global desde una gran entidad financiera.

En definitiva, cinco candidatos a alzarse con el prestigioso premio 'Mejor inversor/a del año' que se conocerá el próximo 23 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid.