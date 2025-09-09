Lanzadera 'ficha' a 120 nuevas empresas y opta por modelos de negocio ya contrastados

La nueva convocatoria de Lanzadera incluye principalmente startups que operan bajo un modelo de suscripción. Durante el programa, los emprendedores usarán una metodología nueva que les ayudará a diagnosticar su situación y planificar objetivos y recursos.

Lanzadera, la aceleradora de startups integrada en Marina de Empresas, el hub de emprendimiento valenciano impulsado por Juan Roig, incorpora a más de un centenar de empresas en su nueva convocatoria.

Las nuevas incorporaciones están activas comercialmente y presentan modelos de negocio contrastados, muestra de que el programa atrae proyectos sólidos y de gran madurez. Además, en esta edición, la suscripción se consolida como un modelo estratégico, ya que la mayoría de las startups seleccionadas apuestan por este enfoque.

"Cada vez seleccionamos startups más maduras: el 80% de las que acaban de incorporarse ya están facturando. Esto nos permite trabajar con proyectos que tienen un recorrido real en el mercado y que llegan con retos distintos a los de fases más tempranas", señala Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Lanzadera aplica desde su fundación un modelo de gestión estructurado en torno al Modelo de Calidad Total, de Mercadona. A ello se suma ahora la implantación de una nueva metodología propia: una herramienta que, apoyada en el histórico de más de 1.600 startups aceleradas, permite a cada emprendedor diagnosticar en qué punto se encuentra, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para lograrlo.

"Para acompañarlas mejor, hemos evolucionado nuestra metodología y creado una herramienta propia que, a partir de la experiencia de tantas startups aceleradas, permite diagnosticar en qué punto se encuentra cada proyecto, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para conseguirlo. Con ello reducimos la incertidumbre, medimos a todos con los mismos indicadores y ofrecemos un plan adaptado a cada caso", añade Marta Nogueras.

Las startups se instalarán en Marina de Empresas, donde durante un mínimo de seis meses prorrogables, recibirán formación exclusiva en el modelo de Calidad Total, y apoyo en diferentes áreas clave a través de mentorías personalizadas con expertos.

La próxima entrada a este centro de alto rendimiento para startups será en marzo de 2026.

Selección de nuevas empresas aceleradas

ADN Canino es un proyecto pionero que utiliza genética para promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

Airway Shield dispositivo que hace el procedimiento médico de intubación más fácil, rápido y seguro.

Aisupply crea soluciones de inteligencia artificial práctica, y actúa como socio para aumentar el impacto de las empresas en cada uno de sus sectores.

Aithor.io es un asistente de escritura con inteligencia artificial que ayuda a estudiantes a redactar, investigar y citar trabajos académicos.

Alder Lab centraliza todo lo que una tienda online necesita para crecer, vender más y optimizar sus recursos.

Alio Energía es una comercializadora eléctrica que ofrece tarifas justas y una excelente atención al cliente.

Alpha Rho Technologies digitaliza la gestión de fondos aplicando estrategias de inversión de nueva generación con tecnología avanzada.

Archivo Final es una compañía dedicada a crear soluciones tecnológicas innovadoras para el mundo editorial.

Artgonuts es una app que invita a descubrir el patrimonio cultural explorando lugares reales y conectando con instituciones culturales.

AsFin es una plataforma que conecta pymes y asesores a través de herramientas de gestión financiera inteligente.

Autoclient.ai transforma la prospección y el reclutamiento con inteligencia artificial, localizando clientes potenciales y candidatos ideales.

Automix automatiza la venta de bebidas en eventos, reduciendo costes y ofreciendo una experiencia rápida y sin esperas.

B de Bruno es la marca española que redefine el lujo canino con accesorios premium, diseño, funcionalidad y compromiso social.

B4H es una plataforma que permite a las empresas recompensar a empleados por lograr objetivos opcionales, fomentando la motivación.

Ballify automatiza la gestión diaria de escuelas de pádel, ahorrando tiempo y mejorando la ocupación de los huecos libres.

BeAmbassador es una plataforma que permite a las empresas gestionar redes de embajadores de marca con el fin de atraer y retener el talento.

Bold Factory es una plataforma que ayuda a digitalizar la producción de las fábricas de forma ágil y sencilla para los trabajadores.

Bronze ayuda a que los restaurantes funcionen mejor utilizando inteligencia artificial para reducir errores, mejorar la eficiencia y aumentar beneficios.

Cantera de empresas impulsa a niños y jóvenes formándoles para el futuro en habilidades digitales y empresariales.

Cargamos es un servicio de alquiler de power banks para cargar dispositivos móviles en locales.

Cartonlab es un estudio de diseño que crea muebles, espacios y productos sostenibles de cartón, ligeros, resistentes y reutilizables.

ChatPol automatiza la redacción de diligencias policiales con inteligencia artificial cumpliendo los estándares de seguridad exigidos.

Cherubina es una marca de moda que reinventa el concepto de invitada con diseños artesanales, sofisticados y de inspiración retro.

Circu es una marca de moda de baño con el propósito de transformar la moda a través de la sostenibilidad, la circularidad y el alma mediterránea.

Clever Hermes permite a cualquier empresa automatizar tareas repetitivas y documentales sin necesidad de integraciones complejas.

Climind es un software de RRHH que permite a las empresas medir y mejorar el clima laboral de forma continua y en tiempo real.

CRS Protection fabrica y comercializa productos de detailing profesional, eficaces, y fáciles de usar para cualquier tipo de usuario.

EatCloud es una solución 360 para gestionar, automatizar, medir y reducir pérdidas y desperdicio de alimentos.

Enarti es una escuela que impulsa a las empresas a utilizar la inteligencia artificial priorizando el bienestar humano y la productividad.

Equanima impulsa la inteligencia emocional con herramientas que enseñan a identificar, comprender y gestionar mejor las emociones.

Equipamientos J. Puchades fabrica y distribuye maquinaria para la industria del plástico con una clara orientación al cliente y sus necesidades.

Equipazo Juris es una plataforma que, a través de inteligencia artificial, reduce a minutos el análisis de jurisprudencia para los juristas.

Eventuy es un marketplace que permite organizar eventos contratando espacios, servicios y experiencias en un solo lugar.

Evergreen convierte residuos plásticos en material reutilizable, promoviendo soluciones sostenibles para la industria y reduciendo el impacto ambiental .

Futbolbase TV es la plataforma que graba partidos y entrenamientos de fútbol, mejorando la formación y conectando a toda la comunidad.

Finne es una solución digital que mejora la salud en el trabajo de oficina con pausas activas breves y efectivas.

Footbik es un centro infantil que utiliza el fútbol como herramienta para desarrollar en los niños habilidades personales, sociales, físicas y cognitivas.

FromageClub organiza eventos convirtiéndolos en una experiencia visual y emocional única, diseñada para generar conexiones reales.

Galatea es una firma de joyas que nace con el propósito de continuar el legado familiar a través de colecciones elegantes y atemporales.

GalgoSheets es el primer software que simplifica y automatiza los pagos a conductores profesionales asociados a plataformas.

GBTC Finance es una empresa especializada en compraventa de criptomonedas, con tiendas físicas, cajeros y una plataforma online segura.

Gotogoal es una plataforma digital para entrenadores y atletas que registra, analiza y optimiza entrenamientos, mejorando su rendimiento y resultados.

HeyThalia es un chatbot que mejora la experiencia del huésped y aumenta las ventas del hotel con inteligencia artificial.

I Love Ferry es una plataforma online para comprar billetes de ferry en España, Norte de África, Estados Unidos y Bahamas de forma sencilla.

Inclusif es una tecnología de accesibilidad web para ayudar a personas con discapacidad en todo el mundo.

Inglespol es una academia online de inglés para opositores, con una metodología única para aprobar los tests.

Ionly ofrece baterías fotovoltaicas modulares diseñadas y fabricadas en Europa, certificadas como reparables y reciclables.

iRealty es el primer software de inteligencia artificial del sector inmobiliario español, con datos históricos, valoraciones precisas y alertas en tiempo real.

Iwaky facilita el acceso a tecnología reacondicionada de calidad, apostando por sostenibilidad, economía circular y consumo responsable.

Jimmy Lies diseña y comercializa prendas de ropa que transmiten su identidad propia y su esencia.

Kaimok diseña piezas de decoración minimalistas que conectan emocionalmente con el espacio, combinando sostenibilidad y artesanía.

Kids&Clouds es la base digital del colegio presente y futuro, donde las familias gestionan el día a día de sus hijos.

Kode es un hardware modular que facilita la creación y aprendizaje de proyectos de robótica con IA.

Koopey Club es la marca de ropa que reinventa el estilo de la Generación Z con autenticidad, elegancia y actitud.

Kowiik es la plataforma de energía todo en uno: ahorro, gestión y acompañamiento continuo, con atención humana y soporte personalizado.

Legal AI revoluciona la forma en que los abogados trabajan, ofreciendo soluciones rápidas a través de inteligencia artificial.

Lerium es una plataforma tecnológica que revoluciona la financiación de activos, dando el poder al sector inmobiliario de la inversión participativa.

Madera Online es una plataforma digital donde se puede comprar productos de madera con todas sus especificaciones detalladas.

Marnific transforma la náutica con un modelo de suscripción que democratiza y simplifica el acceso al mar.

Mas Events organiza eventos corporativos para empresas e instituciones, con medios propios y equipo especializado.

Match Biosystems es una tecnología capaz de estabilizar reactivos biológicos y de acelerar el diseño de kits de diagnóstico.

Mentoor conecta a estudiantes con los mejores profesores particulares online para aprender de forma personalizada, flexible y eficaz.

MindChef es una plataforma digital que ayuda a chefs a crear recetas, controlar costes y ahorrar tiempo en cocina.

Muné es una marca de slippers y calcetines sostenibles de alta calidad realizados en España con un diseño sofisticado y artesanal.

Muntatges Ximo desarrolla puertas automáticas integrando tecnología avanzada para mejorar la eficiencia residencial, industrial y logística.

My Coffee Leaf convierte fotos olvidadas en objetos físicos personalizados que permiten conservar recuerdos de forma única.

Nexa es una plataforma de entrenamiento de fuerza avanzada que combina robótica, biomecánica y análisis de datos en tiempo real.

Nexi Health impulsa el cuidado de la salud mental mediante tecnología clínica diseñada para profesionales sanitarios.

Nexus recicla inmuebles y crea viviendas a través del co-living, facilitando el acceso a una vivienda.

Northern Spain Travel ofrece experiencias exclusivas que combinan cultura, gastronomía y naturaleza en destinos únicos del norte de España.

ODAS es un servicio especializado en oficinas que une diseño emocional, planificación estratégica y gestión operativa en un solo interlocutor.

Odelyne desarrolla dispositivos de cuidado facial con luz LED para mejorar la piel desde casa de forma segura y eficaz.

OLA Creators es una plataforma donde las marcas encuentran creadores de contenido de calidad para incorporarlos a su equipo.

OnePool transforma los pagos grupales integrándose en el checkout de los comercios y facilitando la compra a sus clientes finales.

Oona reúne profesionales del bienestar en encuentros presenciales y ofrece herramientas digitales para colaborar y ganar visibilidad.

Opospills es una academia para aquellos opositores que quieren alcanzar su sueño de ser profesores.

Pandox es una plataforma de fidelización que permite convertir los datos en experiencias hiperpersonalizadas y efectivas para la retención de clientes.

Pasaly es la plataforma que selecciona y vende ropa de segunda mano con estilo, de forma sencilla, cómoda y sin esfuerzo.

Payload es una app para enviar archivos multimedia masivos de forma segura a máxima velocidad, de forma local y online.

Perticas es una plataforma de estilismo online que combina inteligencia artificial y asesoramiento humano para ofrecer recomendaciones de prendas.

Ploot.ai es el software que automatiza la estrategia de contenido en LinkedIn para atraer leads B2B cualificados.

Promec 3D estudia y diseña maquinaria para aplicarla al entorno industrial real con conocimiento de los procesos productivos.

Puebli es la app que centraliza toda la información y actividad de los pueblos en una sola plataforma.

Quelton es la marca de bikinis hechos a mano que triunfa en redes sociales gracias a su creatividad.

Ride On conecta ciclistas y talleres con tecnología que mejora el mantenimiento, la formación y la experiencia sobre la bici.

Ridepetal crea bicicletas eléctricas urbanas cómodas, elegantes y conectadas, pensadas para moverse por la ciudad sin esfuerzo.

Rola Music es una plataforma que ofrece un modelo de monetización real y sostenible para los artistas musicales independientes.

Savvy ayuda a los alojamientos turísticos a cuidar cada detalle, mejorando la reputación, aliviando al equipo y fidelizando a cada huésped.

Scope Ai ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones al convertir los datos comerciales en información clara y procesable.

Showee es una plataforma que conecta hoteles con artistas para gestionar espectáculos de forma fácil, rápida y profesional.

Solux Protección Solar ofrece soluciones para el control solar y la eficiencia energética en hogares, comercios e industrias.

SpainU es la aplicación de servicios e información que facilita la emigración y la vida en el extranjero.

Spanish is cool es una plataforma e-learning de español que une autoaprendizaje, práctica conversacional y apoyo docente.

STR Drones mejora el mantenimiento de plantas solares con drones y datos, ayudando a ahorrar tiempo, reducir costes y aumentar rendimiento.

Terrarium ayuda a comunidades a lanzar, hacer crecer y monetizar su propio hub de talento.

TikiRev optimiza los ingresos hoteleros aplicando precios dinámicos a servicios adicionales, incrementando así la satisfacción de los huéspedes.

Tipi es el primer asistente de voz para la gestión de restaurantes que automatiza pedidos, gestiona recetas y reduce la carga operativa.

Tot en art comercializa material y equipamiento de bellas artes, para artistas y espacios de todos los niveles.

Tourify es una app que ayuda a grupos de jóvenes en la organización de sus viajes.

TQel diseña y fabrica ropa y accesorios para perros, especializados en la raza teckel.

Trabem Health revoluciona la gestión de clínicas privadas con inteligencia artificial a través de automatizaciones que facilitan su día a día.

Tralli es un sistema que se integra con las aerolíneas asociadas para la externalización y optimización de los procesos de facturación aérea.

Trucking Innovation desarrolla tecnología para digitalizar el control de obra y mejorar la eficiencia en proyectos de construcción.

Tu Trámite Fácil es una plataforma que ayuda a cualquier persona a encontrar y solicitar ayudas públicas de forma sencilla y rápida.

Tuki.fm facilita la venta, emisión y control de entradas para que disfrutar de eventos y experiencias locales sea simple para todos.

TuParty permite votar canciones escaneando un QR y ayuda al DJ a gestionar peticiones sin interrupciones.

UrWaiter unifica herramientas, digitaliza flujos y fideliza clientes en locales VIP, optimizando la gestión y experiencia del consumidor.

UX Pay transforma cualquier máquina en un sistema autónomo inteligente con pagos digitales y verificación de edad segura.

Veiko es una plataforma que subasta vehículos usados entre profesionales del sector, brindando tecnología y transparencia a los procesos.

Vet2Go ofrece un servicio veterinario a domicilio que cuida de las mascotas realizando hasta el 80% de los cuidados veterinarios en el hogar.

Vinkova diseña, fabrica y vende maillots de gimnasia rítmica y complementos para el deporte femenino.

Vulnerabbit es una plataforma de ciberseguridad que adopta la perspectiva de hackers para anticipar ciberataques y generar planes de remediación.

Wesolving es una plataforma para el análisis de riesgo crediticio de particulares y empresas de forma inmediata con datos en tiempo real.

Wild Rain Cosmetics crea cosmética eficaz y atrevida, diseñada para mujeres que buscan resultados reales y una experiencia sensorial única.

Xekeway es una marca de moda con ADN mediterráneo, inspirada para mujeres que quieran combinar estilo, comodidad y funcionalidad.

Zaindari es una solución que actúa directamente sobre la red, proporcionando un control parental eficaz sobre el 100 % de pantallas.

Marina de Empresas

La aceleradora de empresas Lanzadera forma parte, junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Desde su creación en 2013, Lanzadera ha prestado apoyo a más de 1.600 empresas. Para formar parte del programa, los emprendedores pueden enviar su proyecto a www.lanzadera.es en cualquier momento del año.