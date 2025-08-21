Acelerar la educación para conectar con la infancia: Giga busca la mejor disrupción contra la brecha digital

Con su primera convocatoria abierta, la aceleradora de Giga busca impulsar soluciones de conectividad escalables y de código abierto que contribuyan a reducir la brecha digital en el ámbito educativo. Giga-Unicef/ITU

Cerrar la brecha digital es una de las asignaturas pendientes de esta nueva sociedad hiperconectada y cada día más tecnológica. La transformación digital en marcha no debe dejar a nadie atrás para llevar el impacto de tecnologías muy disruptivas como la inteligencia artificial mucho más allá del mundo corporativo y mejorar realmente la vida de millones de personas en todo el mundo.

Para ello, facilitar el acceso desde edades tempranas a internet, sobre todo en aquellas áreas geográficas más vulnerables, se convierte en una necesidad para mejorar la educación de las nuevas generaciones, responsables en última instancia de recoger el testigo de esta nueva economía digital en los próximos años.

Cerrar esta brecha digital requiere colaboración global, intercambio de conocimientos e innovación. En 2019, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se unieron para crear Giga, una iniciativa global que apoya a los gobiernos en la conexión de sus escuelas mediante innovaciones en mapeo escolar, modelización de infraestructuras y asesoramiento en contratación, financiación, políticas y regulación.

Giga adapta sus soluciones a los contextos únicos de cada país para lograr una conectividad escolar sostenible y significativa.

Con el objetivo de apoyar a los gobiernos a conectar todas las escuelas a internet para 2030 acaba de lanzarse oficialmente el primer programa de aceleración de Giga para identificar, financiar y escalar soluciones de conectividad digital para escuelas sin acceso o con acceso limitado a internet en todo el mundo, según explican fuentes de la institución.

La aceleradora Giga, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, y en colaboración con Plug and Play, respaldará a una cohorte global de 12 empresas en etapa de crecimiento que cuenten con soluciones ya probadas para mejorar el acceso a internet en entornos rurales y remotos.

Según explican las mismas fuentes, se dará especial atención a las candidaturas de organizaciones españolas y aquellas lideradas por mujeres. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, los proyectos seleccionados participarán en un programa de cinco meses diseñado para fortalecer sus productos, afinar sus estrategias y prepararse para escalar su implementación.

Prestaciones del programa

Cada participante recibirá hasta 50.000 dólares en financiación no dilutiva, además de mentoría, asesoramiento técnico y acceso a una red global de socios estratégicos.

El programa, que se desarrolla en formato virtual, tiene como base el Centro Tecnológico de Giga en Barcelona, donde también se celebrará un Demo Day final de forma presencial. Además, las soluciones más destacadas también tendrán la oportunidad de presentar durante el Mobile World Congress en Barcelona, accediendo a una plataforma de visibilidad internacional.

"Las soluciones digitales pueden marcar un antes y un después, con el potencial de acelerar el avance en el 70 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU", ha señalado Alex Wong, co-Líder de Giga, ITU.

"Con esa visión, el programa de aceleración de Giga está diseñado para ampliar el acceso a la educación digital en las regiones que más lo necesitan, ayudando a las empresas en crecimiento a maximizar el impacto de sus soluciones de conectividad a escala global".

Plug and Play, con una amplia trayectoria en el ámbito de la innovación abierta y el emprendimiento tecnológico, será el responsable del diseño y coordinación del programa, que incluirá sesiones formativas impartidas por expertos, encuentros y conexiones con agentes clave del sector y acompañamiento individual centrado en ayudarles a superar barreras reales de implementación.

"Es un orgullo colaborar con Giga y contribuir a que más escuelas puedan conectarse a internet. Las startups tienen la capacidad de generar un cambio real y, con el acompañamiento adecuado, pueden transformar comunidades en cualquier parte del mundo", señaló Saeed Amidi, consejero delegado y fundador de Plug and Play.

Organizaciones de todo el mundo están invitadas a presentar soluciones innovadoras y escalables frente a los desafíos más críticos de conectividad que enfrentan hoy en día las escuelas, añaden al respecto fuentes de Giga.

El proceso de selección se extenderá hasta mediados de septiembre, y el programa comenzará oficialmente a principios de octubre. La convocatoria forma parte de la apuesta global de Giga por impulsar una infraestructura digital pública que garantice el acceso a la información, a la educación y al desarrollo de nuevas oportunidades para niños y jóvenes en todo el mundo.