Siga en 'streaming' la segunda jornada del VDS 2025

Las claves nuevo Generado con IA El VDS 2025 en Valencia continúa con su segunda jornada, destacando como un evento clave en tecnología europea. Más de 600 ponentes, incluyendo fundadores de 300 startups internacionales, participarán, abordando temas como inteligencia artificial y ciberseguridad. El evento se desarrolla en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, con 12,000 asistentes y un programa en siete escenarios diferentes.

Continúa este jueves en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la octava edición del VDS, una de las citas de referencia en el panorama tecnológico europeo y que reunirá en la capital del Turia a más de 600 ponentes, el 45% de ellos internacionales.

Con un programa muy completo, el evento sacará a relucir temas como la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, pasando por la longevidad, la ciberseguridad y las ciudades inteligentes.

En las conferencias y debates intervendrán más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 startups internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión.

Los 12.000 asistentes a la conferencia tecnológica internacional dispondrán de un programa de contenidos con más de 600 ponentes -el 45% internacionales- que se darán cita en Valencia los días 22 y 23 de octubre. El programa se desarrollará en siete escenarios: Main Stage, Santander Stage, Innovation Stage, Future Stage, Pitch Stage, Discovery Stage y Workshop Room.