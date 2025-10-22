Siga en 'streaming' la primera jornada del VDS 2025

Las claves nuevo Generado con IA La octava edición del VDS 2025 comienza en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El evento contará con más de 600 ponentes, el 45% de ellos internacionales, incluyendo fundadores de 300 startups. El programa abordará temas como la inteligencia artificial, tecnología aeroespacial, longevidad, ciberseguridad y ciudades inteligentes. Se espera la asistencia de 12.000 personas y se desarrollará en siete escenarios distintos.

Arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la octava edición del VDS, una de las citas de referencia en el panorama tecnológico europeo y que reunirá en la capital del Turia a más de 600 ponentes, el 45% de ellos internacionales.

Con un programa muy completo, el evento sacará a relucir temas como la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, pasando por la longevidad, la ciberseguridad y las ciudades inteligentes.

En las conferencias y debates intervendrán más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 startups internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión.

Los 12.000 asistentes a la conferencia tecnológica internacional, dispondrán de un programa de contenidos con más de 600 ponentes -el 45% internacionales- que se darán cita en Valencia los días 22 y 23 de octubre. El programa se desarrollará en siete escenarios: Main Stage, Santander Stage, Innovation Stage, Future Stage, Pitch Stage, Discovery Stage y Workshop Room.