Siga en 'streaming' la primera jornada del VDS 2025
Arranca una nueva edición de uno de los eventos de referencia para el ecosistema startup europeo. Más de 600 ponentes, el 45% internacionales, se darán cita este miércoles y este jueves en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Juan Luis Hortelano: "VDS es la expresión de un sector que impulsa el futuro tecnológico desde Valencia"
Las claves
nuevo
Generado con IA
Arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia la octava edición del VDS, una de las citas de referencia en el panorama tecnológico europeo y que reunirá en la capital del Turia a más de 600 ponentes, el 45% de ellos internacionales.
Con un programa muy completo, el evento sacará a relucir temas como la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, pasando por la longevidad, la ciberseguridad y las ciudades inteligentes.
En las conferencias y debates intervendrán más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 startups internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión.
Los 12.000 asistentes a la conferencia tecnológica internacional, dispondrán de un programa de contenidos con más de 600 ponentes -el 45% internacionales- que se darán cita en Valencia los días 22 y 23 de octubre. El programa se desarrollará en siete escenarios: Main Stage, Santander Stage, Innovation Stage, Future Stage, Pitch Stage, Discovery Stage y Workshop Room.