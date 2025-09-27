Más de 2.500 profesionales se dan cita en Sevilla para constatar que el ecosistema tech vuelve a tomar velocidad

Tras un periodo de estancamiento, en 2024 la inversión en el ecosistema emprendedor tecnológico creció un 60 por ciento, alcanzando los 2.920 millones. El mejor dato desde 2021, año del frenazo inversor, y que logró insuflar así algo de aire (además de dinero) en el sector.

Desde entonces el ecosistema ha retomado su dinamismo y el rumbo, con el viento en popa y a toda vela, hacia mejores puertos. Eso es lo que al menos en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, la cuarta edición de Al Andalus Innovation Venture ha mostrado, logrando transmitir la buena salud del ecosistema o, lo que es más preciso, cómo el capital que hace posible que sus ideas lleguen a ser realidad está volviendo.

Y es que, con el Guadalquivir como escenario, durante los días 24 y 25 de septiembre, más de 2.800 asistentes, un total de 810 startups y 250 corporaciones y 192 inversores, se han dado cita, descubriendo y compartiendo experiencias sobre algunos de los principales retos y oportunidades del presente en áreas clave como la inteligencia artificial, el hidrógeno verde, la salud mental del emprendedor o el rol de la mujer en el ecosistema.

Los gemelos digitales de mercados de consumo de la Universidad de Granada, las gigafactorías de IA que plantea Atos Iberia, la plataforma de Renaiss.ai que permite a empleados operar con modelos de IA como GPT, Claude o Gemini de forma segura y el proyecto de Guadaltel que ha logrado reducir hasta en un 80 % los tiempos de tramitación de procedimientos administrativos, dieron voz a la inteligencia artificial protagonista del segundo día del encuentro.

Destacable también fue la mesa redonda dedicada a la mujer emprendedora, en la que Patricia López Trabajo (fundadora y CEO de MyHixel), Estefanía Ferrer (fundadora y CEO de Lico Cosmetics), Isabel Pérez (CEO de Chibika Capital Realtrack Systems y fundadora de RealTrack Systems) e Inés Herrero (fundadora de Biomixing) compartieron las barreras y desigualdades que aún existen como mujeres para, por ejemplo, acceder a financiación.

“Al hombre se le presupone el potencial, pero la mujer tiene que demostrarlo”, afirmaba Isabel Pérez que además explicaba cómo “es genial que cada vez sea mayor el número de emprendedores pero lo verdaderamente necesario son más inversores que lo impulsen, así como mayor visibilidad de referentes femeninos”.

“Lo más duro no es empezar sino mantenerse y la resiliencia se convierte en el mejor aliado para ello”, apuntaba por su parte Inés Herrero que traía al debate una conclusión compartida por el resto de participantes: la necesidad de crear una cultura emprendedora en nuestro país.

Algo que reiteraba Estefanía Ferrer que apuntaba que "hay que enseñar a los niños desde pequeños lo que significa emprender”.

Reflexiones imperiosas si tenemos en cuenta que, de acuerdo con los datos del Informe Nacional de Empresas Tecnológicas e Innovadoras publicado por El Referente, en colaboración con su plataforma de datos Ecosistema Startup, de los 13.300 fundadores de empresas tecnológicas en España, el 83% son hombres (11.003) y solo el 17% son mujeres (2.297).

Invertir en salud mental

Y entre rondas de financiación, escalabilidad y planes de inversión, el programa de Al Andalus Innovation Venture acogía un tema tan poco abordado normalmente como esencial: la salud mental de los emprendedores.

Una mesa redonda en la que, entre otros, Javier Arroyo, cofundador de Smartick, explicaba cómo ha tenido que aprender a gestionar el estrés mediante rutinas, buena alimentación, hábitos saludables y una mejor relación con sus emociones.

O Javier de la Torre, fundador de Lean Finance, reconociendo que “el síndrome del impostor te acompaña todo el tiempo, porque se supone que tienes que saber de todo” así como el hecho de que muchos emprendedores sienten que su vida entera depende de su startup lo que hace muy complicado gestionar la autoestima y las relaciones personales.

Un programa salpicado de “pitches” en las que las startups han tenido la oportunidad de presentarse a público e inversores, el gran objetivo del evento y que se materializaba en reuniones en cualquier stand, rincón y momento de networking.

Preguntados por dichos encuentros, como periodista, he podido constatar hablando con varios de ellos que para la mayoría de los emprendedores este evento les parece una oportunidad de oro y “de hacer callo” ya que “muchos de los inversores son duros de roer y esta es una forma también de aprender cómo venderles nuestra idea, qué destacar y qué no”.

En el otro lado, también, me explicaba Emili Curià, director de Inversiones del fondo Inclimo, que aseguraba que “las startups nos necesitan pero tanto como ellas a nosotros” y nos daba alguna pista sobre qué perfil les resulta más atractivo: “En nuestro caso tienen que tener un impacto positivo en el medio ambiente, que resuelvan un problema real y valoramos mucho a las personas que tienen detrás”.

Un evento que crece año tras año y que también es muestra de cómo la colaboración público-privada es esencial para avanzar en el emprendimiento español. Así, Al Andalus Venture Capital 2025 ha contado con el apoyo de instituciones públicas como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Gobierno de Aragón, el ICEX, la SETT, la Junta de Castilla y León, ENISA o el Gobierno de Estonia y empresas como Renaiss AI, Cervezas Victoria, Cinfa, Acciona o Enagás, entre otras.

“Para ser emprendedor primero hay que soñar, y creer firmemente en que vas a salir adelante. Luego, el éxito se basa un 33% en inteligencia, un 33% en trabajo y el resto es suerte”, afirmaba en la inauguración del evento Antonio Catalán, fundador de NH Hoteles y de AC Hotels by Marriott. Unas palabras que bien pueden resumir el espíritu de lo vivido en la cuarta edición del Al Andalus Venture Capital.