Siga en directo: transición digital en los 40 años de la adhesión de España a la UE

El eventoreunirá a startups, inversores y empresas para analizar los retos y oportunidades de la digitalización en Europa. Será un espacio clave de debate y networking que mirará hacia el pasado, pero sobre todo hacia el futuro.

expertos representantes de la Comisión Europea compartirán su visión sobre la innovación y el papel de las startups.

La primera mesa redonda analizará el papel de las startups en la transición digital y sostenible de Europa, con la participación de Paula Sánchez, CEO de CoCircular, Helena Ortiz, Ecosystem Relation Manager de Opentop Valenciaport Innovation Hub, y Judith Saladrigas, Socia del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD.

La mañana avanzará con 'Europa como hub global de innovación: ¿estamos preparados?', un debate con Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia y CEO de Europa Travel; Miguel Ferrer, cofundador de Dinamo.io y Senior Advisor de ADIGITAL; Agustín Baeza, director de Programas y Comunicación de Fundación ESYS; y Ángela Castelló, CRO de Startup Valencia.

La última mesa redonda, titulada 'Startups, IA y transformación digital en la economía europea', contará con la participación de Sandra Figaredo, CEO de Innsomnia y secretaria directiva de AMETIC; Alejandro Valiente, Product Owner de Operaciones en Iris Global, Grupo Santa Lucía; Malcolm Bain, socio de Across Legal; y Beatriz Aznar, redactora en Disruptores de El Español.

Por último, se celebrará la clausura bajo el título 'Hacia una Europa más digital y competitiva', a cargo de Nacho Mas, CEO & Executive VP de Startup Valencia. Finalmente, tendrá lugar el vino de honor y la sesión de networking.