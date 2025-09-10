Startup Valencia celebra el 40 aniversario de adhesión de España a la UE con el foco en la transición digital

Un evento celebrado por Startup Valencia en sus instalaciones de la Marina de Valencia.

El pasado mes de julio se cumplieron 40 años de la firma del tratado de adhesión de España a la Unión Europea, adhesión que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Seguramente, nadie por aquel entonces pensaba en la innovación como lo hace ahora, ni en nuestro país ni en el Viejo Continente. Ni que decir tiene que el impacto de la tecnología era mínimo en comparación con el actual.

Luchar por el interés común en asuntos como la agricultura o la inmigración, por poner sólo dos ejemplos, fue uno de los avances que suponía entrar a formar parte del club europeo, pero con el paso de las décadas se ha ido demostrando que no fue mala idea incorporarse a la Unión Europea para combatir y diseñar estrategias conjuntas en torno a materias como la inteligencia artificial o la ciberseguridad, en aquel momento prácticamente invisibles y hoy omnipresentes.

La Ley de Inteligencia Artificial es el gran estandarte, pero otros cuerpos normativos como la Ley de Servicios Digitales o el Reglamento de Ciberresiliencia demuestran que la lucha por el bien común en Europa en torno a la digitalización no solo ha despertado, sino que está más viva que nunca.

En este contexto, y para conmemorar esta efeméride, Startup Valencia organiza con la colaboración de Innsomnia y DISRUPTORES, y el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una jornada monográfica en Valencia.

El evento 'Transición Digital y perspectivas de futuro en el 40º Aniversario de la adhesión de España a la UE' reunirá a startups, inversores y empresas para analizar los retos y oportunidades de la digitalización en Europa. Será un espacio clave de debate y networking que mirará hacia el pasado, pero sobre todo hacia el futuro.

“Europa nos ha demostrado en estas cuatro décadas que sólo desde la unión podemos afrontar con éxito los grandes retos globales. La digitalización y la innovación tecnológica no entienden de fronteras, y por eso resulta clave reforzar el papel de las startups como motor de transformación en un continente más competitivo y conectado”, comenta Nacho Mas, CEO & Executive VP de Startup Valencia

Con ponencias, mesas redondas y casos de éxito, expertos representantes de la Comisión Europea compartirán su visión sobre la innovación y el papel de las startups. La inscripción a la jornada está abierta.

El programa

La cita está dirigida a innovadores y creadores de proyectos tecnológicos, a profesionales de tecnología y transformación digital, a estudiantes y jóvenes talentos interesados en innovación, y a profesionales comprometidos con la digitalización sostenible.

En cuanto a la agenda, abrirán el encuentro la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de Startup Valencia y co-fundador de Blinkfire Analytics, Juan Luis Hortelano.

A partir de ese momento, el debate. Sentará las bases de la discusión Jorge Cánovas, del Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las PYMEs (EISMEA), con la conferencia titulada '40 años juntos en Europa: logros y retos digitales'.

La primera mesa redonda analizará el papel de las startups en la transición digital y sostenible de Europa, con la participación de Paula Sánchez, CEO de CoCircular, Helena Ortiz, Ecosystem Relation Manager de Opentop Valenciaport Innovation Hub, y Judith Saladrigas, Socia del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD.

La mañana avanzará con 'Europa como hub global de innovación: ¿estamos preparados?', un debate con Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia y CEO de Europa Travel; Miguel Ferrer, cofundador de Dinamo.io y Senior Advisor de ADIGITAL; Agustín Baeza, director de Programas y Comunicación de Fundación ESYS; y Ángela Castelló, CRO de Startup Valencia.

La última mesa redonda, titulada 'Startups, IA y transformación digital en la economía europea', contará con la participación de Sandra Figaredo, CEO de Innsomnia y secretaria directiva de AMETIC; Alejandro Valiente, Product Owner de Operaciones en Iris Global, Grupo Santa Lucía; Malcolm Bain, socio de Across Legal; y Beatriz Aznar, redactora en Disruptores de El Español.

Por último, se celebrará la clausura bajo el título 'Hacia una Europa más digital y competitiva', a cargo de Nacho Mas, CEO & Executive VP de Startup Valencia. Finalmente, tendrá lugar el vino de honor y la sesión de networking.