Los nueve magníficos del emprendimiento de los Rural Startups Awards 2024

Los Rural Startup Awards, premios impulsados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow, han dado a conocer a los nueve finalistas de la I edición, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Congresos de Oviedo (Asturias).

Estos nuevos galardones, inspirados en el éxito de los Women Startup Awards, nacen con el objetivo de crear referentes y acortar la brecha territorial en el emprendimiento innovador, promoviendo el desarrollo económico, social y medioambiental de las zonas rurales.

"En España enfrentamos grandes desafíos como la brecha digital y la despoblación en áreas rurales. Y es que apenas el 10% de iniciativas rurales están asociadas a tecnologías avanzadas, lo que subraya la necesidad de actuar de manera urgente", señala Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

La startup Agrolinera es finalista en la categoría 'Sostenibilidad'.

"Es primordial invertir en innovación para fortalecer el tejido económico, social y medioambiental de estas zonas", ha añadido.

En esta primera edición se han presentado cerca de 200 candidaturas. De estas, nueve han alcanzado la fase final, distribuidas en tres categorías: Agrotech, que premia las soluciones innovadoras aplicadas al sector agroalimentario; Turismo Rural, enfocada en iniciativas que promuevan el turismo responsable y auténtico; y Sostenibilidad, destinada a ideas que impulsen el uso de tecnologías verdes, la economía circular o las energías renovables.

Los finalistas, procedentes de Adra (Almería), Castellón de la Plana (Castellón), Ciudad Real, Cuenca, Golmayo (Soria), Granada, Llanera (Asturias), Madrid, y Turleque (Toledo), son según Carlos Mateo,"ejemplo de transformación inteligente, con la capacidad de actuar como agentes del cambio e impulsores del talento".

Con finalistas en Agrotech son; la startup Abastores, de Turleque (Toledo). Su proyecto emprendedor se ha convertido en la primera lonja online de materias primas agrícolas, que revoluciona el mercado con precios diarios basados en operaciones reales y ofrece un canal seguro de venta para los agricultores.

Turicleta compite en la sección 'Turismo Rural'.

También compite en esta categoría Agerpix, de Golmayo (Soria), una empresa que promueve la adopción de últimas tecnologías para optimizar tanto la producción frutícola como la cadena logística. Y cierra los candidatos a la mejor startup en Agrotech Ikos Advanced, de Adra (Almería). Esta empresa impulsa la agricultura 4.0, proporcionando a los agricultores datos en tiempo real para optimizar la gestión de sus cultivos y tomar decisiones más informadas.

En la categoría de Turismo Rural, los candidatos son CultuAR (AR Vision), de Granada. Se trata de una plataforma que combina tecnologías inmersivas para explorar destinos rurales y promover el turismo sostenible, contribuyendo a la conservación del entorno.

Ecostarts, de Madrid, también compite en esta sección con su certificación hotelera de sostenibilidad basada en el impacto ambiental por estancia para promover un turismo más responsable y ecológico. Y cierra el trío de aspirantes la startup Turicleta, de Ciudad Real, con su sistema de alquiler de bicicletas eléctricas para fomentar el cicloturismo.

Por último, los aspirantes en la sección de Sostenibilidad son Agrolinera, de Llanera (Asturias) con su propuesta de recogida, logística y valorización de residuos ganaderos y lácteos. La startup digitaliza el proceso de recogida de sueros y purines para hacer eficiente su recogida, mantener su valor y que las explotaciones de ganadería tradicional puedan crecer y ser rentables, reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental.

Tecnología de Tecnobosque, finalista en 'Sostenibilidad'.

También compiten en esta categoría CoCircular, de Castellón de la Plana (Castellón) con un proyecto que facilita la gestión circular de residuos, a través de la tecnología. Su plataforma, basada en inteligencia artificial, digitaliza la gestión circular de los residuos optimizándola a lo largo de toda la cadena de valor.

Y cierra el trío de aspirantes Tecnobosque, proyecto natural de Cuenca. Utiliza drones e inteligencia artificial para crear cortafuegos preventivos aplicando sustancias retardantes y bloqueantes del fuego sin impacto medioambiental.

Espicha gratuita para celebrar la I edición

El Palacio de Congresos de Oviedo será el escenario de la primera edición de los Rural Startup Awards (#RuralStartupAwards). La gala de entrega de premios, que se celebrará el 16 de diciembre, reunirá a representantes institucionales, startups, corporaciones e inversores con el objetivo de promover la colaboración entre los principales actores del ecosistema emprendedor y la comunidad local.

Pero, además, desde las 18.00, el Palacio de Congresos se convertirá en lugar de encuentro gastronómico y de celebración, con una espicha gratuita en la que participarán algunas de las empresas que están marcando el futuro de la alimentación.

Apoyo de expertos del ecosistema emprendedor

El jurado ha estado compuesto por profesionales relevantes del ecosistema emprendedor de distintas disciplinas, géneros, edades y experiencias. Un jurado diverso que garantiza la neutralidad en la evaluación de cada inscripción.

Ellos son: Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC; Inmaculada Moretón, directora de comunicación de ENISA; Pablo Rodero, presidente del European Pellet Council - AVEBIOM; Alejandra Cruz García, Innovation Specialist de ONU Turismo; Catalina Valencia, Head of Community de KM ZERO; Fernando Garrido, director del área de Programas Públicos de EOI; Juan Antonio Tejada, presidente de Málaga Tech; José Manuel Santamans, consejero de Innsomnia; María Calvo, presidenta de FADE; Fernando Corral, vicepresidente de OTEA; Carlos Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Isabel Santos, vicepresidenta del Clúster TIC Asturias; Pablo García, presidente de AJE (Ceaje) Asturias; Carlos Romero Dexeus, director de Tourism Research, Development & Innovation en SEGITTUR; Raúl Jiménez, director gerente de la Agencia Digital de Andalucía; Ignacio Azorín, director general de Innovación de la Comunidad de Madrid; y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

Financiados por la Unión Europea Next Generation EU – dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial EOI, los Rural Startup Awards refuerzan el papel de la colaboración público-privada y la innovación abierta en la transformación del ámbito rural. Además, cuentan con el apoyo de sponsors como: Spain Up Nation, Enisa, ONU Turismo, Innsomnia, KM Zero, Ametic, Avebiom, Clúster TIC Asturias, Málaga Tech, FADE, Otea, JTI, la Cámara de Comercio de Oviedo, Segittur, la Comunidad de Madrid, Ceaje y la Agencia Digital de Andalucía. La Asociación Española de Startups, organizadora del evento junto a la agencia Yellow, tiene como misión convertir España en un referente mundial de emprendimiento innovador e inclusivo.