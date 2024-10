DISRUPTORES analizará en el VDS cómo construir el ecosistema ideal para el crecimiento de las startups

DISRUPTORES celebrará este miércoles, 23 de octubre, una mesa redonda alrededor de la construcción de ecosistemas y comunidades de emprendimiento que promuevan el crecimiento de las startups, en el marco del Valencia Digital Summit 2024.

El encuentro 'Building ecosystem with startups', que será moderado por Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES, contará con representantes de todos los engranajes que conforman la colaboración entre startups y corporaciones para explorar los elementos que garantizan el éxito de estas sinergias.

La mesa redonda, que se llevará a cabo en el primer día de esta séptima edición del VDS, contará con Diego Calascibetta, Group VP Business Development & Partnerships y Global Head of Fintech Station de Banco Santander; Cristina Gómez-Gordo, Innovation Lead & Partnerships Manager de GSK y Francesc Pons, General Manager de Innsomnia Business Accelerator.

Estos expertos pondrán en común qué retos se presentan a la hora de generar este caldo de cultivo perfecto para el éxito de las soluciones y la construcción de una comunidad de emprendimiento estable y beneficiosa.

A su vez, como representantes de grandes corporaciones, los ponentes compartirán casos de éxito nacidos dentro de su propia marca, como Santander X 100, la comunidad global de las startups más destacadas de Santander X o la iniciativa El·las, el hub de GSK enfocado en el cáncer ginecológico.

Por su parte, en nombre de Innsomnia, Francesc Pons hablará sobre el papel de los hubs de innovación a la hora de identificar las necesidades de los emprendedores y promover una oferta de servicios completa, que además facilite una conexión efectiva entre corporación y solución innovadora.

Esta séptima edición del VDS, 'Abrazar la evolución: invertir en los líderes del mañana', reunirá durante dos días en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a más de 600 líderes mundiales que analizarán el impacto de la innovación y la tecnología en la sociedad, con claves como la sostenibilidad, la salud o la influencia de la inteligencia artificial.

Además de las actividades programadas, el VDS contará con un side event organizado por Sesame y patrocinado por Startup Valencia, en colaboración con Innsomnia, Sabadell BStartup, Wolters Kluwer, Mindcloud, Oracle NetSuite, OvhCloud, Aktion Legal y Gourmet Catering & Eventos. El afterwork convocará a 300 personas del ecosistema de la innovación en este arranque de la última edición del VDS.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conectar, intercambiar ideas y crear sinergias después de una intensa jornada en el Valencia Digital Summit. Este afterwork, que pretende convocar a más de 300 personas, se presenta como una gran oportunidad para compartir experiencias, aprender de otros apasionados por la tecnología y disfrutar de conversaciones que pueden dar lugar a nuevas colaboraciones y proyectos.

Gracias a estos partners, el evento promete ser un punto de encuentro esencial para todos aquellos que forman parte del ecosistema de la innovación y tecnología.

La compañía tecnológica también participará en el Valencia Digital Summit con la presencia de Carlos Edo, CRO de Sesame en el debate From Series B to Industry Disruption: Founders Scaling for Global Success y Leticia Gonzalbez, CMO en la mesa redonda con el nombre Mental Health and Enterpreneurship: Overcoming Challenges.