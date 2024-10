Sesame reunirá a líderes del sector tecnológico con un 'afterwork' en el marco del evento internacional VDS

Sesame, la startup valenciana de gestión de recursos humanos, continúa liderando el mundo de la tecnología y la innovación y va a organizar un gran afterwork tech en Valencia, una cita única que reunirá a líderes tecnológicos, inversores y referentes del sector en la capital valenciana.

Este evento se celebrará el próximo 23 de octubre a partir de las 19:00h en las oficinas de Sesame, ubicadas en el epicentro innovador de La Marina de Valencia. coincidiendo con el arranque del Valencia Digital Summit en el que Sesame también estará presente.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conectar, intercambiar ideas y crear sinergias después de una intensa jornada en el Valencia Digital Summit. Este afterwork, que pretende convocar a más de 300 personas, se presenta como una gran oportunidad para compartir experiencias, aprender de otros apasionados por la tecnología y disfrutar de conversaciones que pueden dar lugar a nuevas colaboraciones y proyectos.

El afterwork tech cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, encabezados por Startup Valencia como patrocinador principal, así como Innsomnia, Sabadell BStartup, Wolters Kluwer, Mindcloud, Oracle NetSuite, OvhCloud, Aktion Legal y Gourmet Catering & Eventos.

Gracias a estos partners, el evento promete ser un punto de encuentro esencial para todos aquellos que forman parte del ecosistema de la innovación y tecnología.

La compañía tecnológica también participará en el Valencia Digital Summit con la presencia de Carlos Edo, CRO de Sesame en el debate From Series B to Industry Disruption: Founders Scaling for Global Success y Leticia Gonzalbez, CMO en la mesa redonda con el nombre Mental Health and Enterpreneurship: Overcoming Challenges.

Revolución de los RRHH

Sesame es el software de recursos humanos centrado en redefinir la experiencia del empleado. Permite digitalizar los procesos de recursos humanos más rutinarios para que managers y profesionales de RRHH puedan poner en el centro el talento, el desarrollo profesional y el bienestar de sus equipos para así hacer crecer su negocio y construir una cultura corporativa exitosa.

En la actualidad cuentan con más de 8.000 clientes y 300.000 usuarios en más de 30 países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.