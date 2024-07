Steve Chen, Randi Zuckerberg y Juan Antonio Samaranch, ponentes destacados de VDS

Ya falta menos de tres meses para la celebración de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia los días 23 y 24 de octubre, y ya se van conociendo algunos de los ponentes más destacados que han confirmado su asistencia a la séptima edición de la cita en la capital del Turia.

Encabezando el listado de ponentes confirmados de VDS se encuentran dos figuras destacadas del ámbito tecnológico a nivel mundial con vínculos en grandes compañías tecnológicas como Facebook o YouTube y un referente en el Comité Olímpico Internacional con una dilatada trayectoria ligada a la innovación y el desarrollo de soluciones disruptivas: Steve Chen, Randi Zuckerberg y Juan Antonio Samaranch, según han informado fuentes de Startup Valencia.

Steve Chen es cofundador y ex director de tecnología de YouTube, compañía que revolucionó el intercambio de videos en línea y ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del panorama digital. Chen compartirá sus conocimientos y experiencias como creador de uno de los sitios web más visitados del mundo.

La fundadora y directora ejecutiva de Zuckerberg Media y HUG, Randi Zuckerberg, aportará su amplia experiencia en los inicios de Facebook, actualmente llamada Meta, y en la creación y desarrollo de Facebook Live bajo su liderazgo.

Desde su perspectiva como líder y defensora del papel de las mujeres en el ámbito de las criptomonedas, NFT y Web3, sus conocimientos ofrecerán una visión singular sobre la intersección de la tecnología, el arte, los medios y la innovación; así como sobre el rol de la mujer en estos sectores.

Por su parte, Juan Antonio Samaranch Salisachs es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, donde ha desempeñado un importante papel en la integración de los avances tecnológicos en los Juegos Olímpicos para mejorar la experiencia de los atletas y la participación de la audiencia a través de soluciones innovadoras.

Sus ideas profundizarán en cómo la tecnología está transformando el mundo de los deportes y las importantes oportunidades que se avecinan para esta industria.

Temas destacados en VDS2024

La inteligencia artificial será uno de los temas destacados en esta séptima edición de VDS. El evento tecnológico internacional pretende dar respuesta a las necesidades que genera en el mercado esta tecnología, que está revolucionando el mundo en todos los aspectos: desarrollo, integración, aplicación e inversión.

Para ello, contará con la participación de compañías con trayectoria internacional como Hugging Face, Stability IA, Microsoft, IBM, Cloudera, Shutterstock, Mastercard, Intel, Babel, Eleven Labs, Multiverse o Freepik.

Multitudinario público durante la sexta edición de VDS en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

El evento ofrece a sus participantes oportunidades únicas para establecer nuevos contactos a través de sus seis escenarios, en los que se expondrán temas tan de actualidad junto a la inteligencia artificial como la sostenibilidad, el sector audiovisual, la salud, el futuro del trabajo o la mujer en la tecnología.

También se dará a conocer el talento emprendedor y tecnológico tanto nacional como internacional gracias a su competición internacional de startups, que este año ha recibido más de 800 solicitudes de más de 65 países diferentes.

"El objetivo de VDS es empoderar a la próxima generación de emprendedores fomentando conexiones con visionarios de la industria, brindar inspiración y facilitar vías para la creación de redes" Patricia Pastor, presidenta de VDS

Además, se prevé la asistencia de más de 700 inversores con activos bajo gestión de más de 200 mil millones de euros. Entre los fondos internacionales que ya han confirmado su participación destacan Blue Opal Capital, Pegasus Tech Ventures, Katapult VC, Kvanted Ventures, CCEP Ventures, SoftBank Investment, Techstars e IDC Ventures.

Como explica Patricia Pastor, presidenta de VDS, "el objetivo de este evento tecnológico internacional es empoderar a la próxima generación de emprendedores fomentando conexiones con visionarios de la industria, brindar inspiración y facilitar vías para la creación de redes, la financiación y la expansión empresarial".

Para Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, la entidad organizadora del evento, "la calidad de los ponentes que participan en VDS, los inversores que asisten y los espacios de networking que se generan posicionan a este encuentro como un destino clave para las startups en busca de capital y alianzas estratégicas, así como para agentes de ecosistemas innovadores, gobiernos y cualquier apasionado de la tecnología".

VDS es uno de los eventos tecnológicos internacionales más importantes del sur de Europa y una plataforma que transforma Valencia en hub tecnológico global. Organizado por Startup Valencia, VDS reúne anualmente a las mejores startups del mundo junto con las empresas e inversores más influyentes en el incomparable marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Una próxima edición para revalidar cifras récord

VDS2024 aspira a revalidar las cifras de récord de las últimas ediciones. Se estima que esta séptima edición acogerá a más de 12.000 profesionales de más de 100 países diferentes; más de 700 inversores con activos bajo gestión por valor de más de 200.000 millones de euros y contará con la participación de más de 600 reconocidos ponentes y más de 2.500 startups, fomentando un entorno de colaboración en el que la innovación y la inversión se unan para empoderar a los líderes del mañana.

Cabe recordar que Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus by LLYC, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank Dayone, CDTM y Naturgy, como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Tbig Finance, Next Tier Ventures, Urban Sports Club y Qonto, como Supporters.