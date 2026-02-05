Reciclaje a cambio de beneficios y un robot que salva medusas se imponen en el Donostia Innovation Challenge

Las claves nuevo Generado con IA Más de 300 jóvenes de nueve centros educativos de San Sebastián participaron en la novena edición del Donostia Innovation Challenge. Los proyectos ganadores fueron Ekopay, que convierte el reciclaje en saldo para el transporte público, y Jellybot, un robot que recoge medusas de manera ecológica. El programa promueve el talento joven y el contacto con empresas locales, integrando tecnologías como impresión 3D, inteligencia artificial y robótica avanzada. Además de los ganadores principales, se reconocieron proyectos en categorías como impacto social, innovación, viabilidad económica y valores actitudinales.

El uso de tecnologías disruptivas para desarrollar soluciones innovadoras que permitan la mejora de la ciudad es el reto que lanza anualmente el Ayuntamiento, a través de Fomento de San Sebastián, con Donostia Innovation Challenge.

En su novena edición han participado más de 300 jóvenes de nueve centros educativos de secundaria y formación profesional donostiarras. Incentivar el talento, el trabajo en equipo y las capacidades vinculadas a la innovación son los retos de este programa y para ello, los equipos participantes han integrado una de las cinco tecnologías disruptivas que marcan nuestro presente y futuro: Impresión 3D, Robótica Avanzada, Realidad Mixta, Inteligencia Artificial e Internet of Things (IoT).

Para la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, "este programa no sería posible sin la implicación de las empresas y entidades del ecosistema local, a las que quiero agradecer especialmente su labor de mentorización".

Según explicó, "gracias a su acompañamiento, los y las jóvenes no solo desarrollan proyectos tecnológicos, sino que establecen un primer contacto con el tejido empresarial de la ciudad, generando vínculos que refuerzan el talento local y su arraigo en San Sebastián".

De septiembre a diciembre, los más de 300 estudiantes de los nueve centros educativos participantes han desarrollado sus proyectos con la supervisión de otras nueve entidades colaboradoras, para optar al premio en dos categorías: secundaria/bachiller y formación profesional.

Del total de 62 proyectos presentados, Fomento de San Sebastián con el asesoramiento de las entidades colaboradoras, ha seleccionado tres finalistas en cada categoría que han sido presentados ante un jurado profesional en la final del Kursaal.

Los finalistas al mejor proyecto Donostia Innovation Challenge 2025 en la categoría de Secundaria/Bachiller fueron el proyecto Inclusiread (colegio St. Patrick’s), Edanahi (Alza BHI) y Ekopay (Ekintza) y en la categoría de Formación Profesional fueron Berpiz Tu! (Cebanc), Txemafoñi (Ceinpro) y Jellybot (Easo Politeknikoa).

Tras la presentación realizada por los finalistas, el jurado, compuesto por una persona representante de Biogipuzkoa, Connect Group, Vicomtech, Ceit y Donostia Sustapena ha decidido otorgar el primer premio en cada categoría a los proyectos Ekopay y a Jellybot.

El objetivo de Ekopay se basa en convertir el reciclaje en un beneficio directo para la persona usuaria: los materiales reciclados se registran y se transforman en saldo que puede utilizarse en el transporte público. Por su parte, Jellybot propone un robot autónomo y ecológico para recoger medusas sin dañarlas y devolverlas al mar abierto. Así, protege el ecosistema marino de manera eficiente y segura.

En la final del Kursaal, también se entregaron otros reconocimientos. El premio al mejor diseño de proyecto fue para Oski (Nazaret). El premio al proyecto con mayor impacto social fue para Jmal (Axular). El premio al proyecto más innovador se lo llevó Okulens (Ceinpro). El premio a la viabilidad y gestión económica fue para Enigma (Easo Politeknikoa) y el reconocimiento a valores actitudinales fue para Donostia IA (St. Patrick’s).

Donostia Innovation Challenge forma parte de la estrategia de Fomento de San Sebastián de apostar por los y las jóvenes, ofreciéndoles acciones que provoquen el interés por las vocaciones STEAM y generando oportunidades para que su desarrollo personal y profesional lo realicen en nuestra ciudad.