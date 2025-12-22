El eje Vizcaya-Guipúzcoa consolida al País Vasco como referente en cuántica en un año que trae nuevas estrategias

Responsables de IBM y de la clase política vasca, durante la inauguración del ordenador cuántico.

La consolidación de la estrategia Biqain y la apertura del IBM Quantum System Two marcan un año clave para la región, que también ha desarrollado casos de uso en IA, sostenibilidad y tercera edad.

La computación cuántica ha sido uno de los temas referenciales del año en el País Vasco. Y lo ha sido gracias al potencial que van acumulando la provincia de Vizcaya y la de Guipúzcoa, más concretamente sus capitales, Bilbao y San Sebastián, que se han convertido en dos ciudades a las que hay que mirar sí o sí para resumir los grandes logros de esta tecnología en nuestro país en este 2025.

En tierras vizcaínas, la consolidación de la estrategia Biqain (promovida por la Diputación de Vizcaya), y, en tierras donostiarras, la inauguración del primer IBM Quantum System Two de Europa, han marcado el paso.

Con respecto a este último hito, del que se ha venido hablando desde principios de año pero que no se abrió oficialmente hasta el pasado mes de octubre, conviene decir que sitúa al País Vasco en una posición referencial en el sector.

San Sebastián ya es la tercera ciudad en el mundo, junto con Nueva York y Tokyo, en tener el modelo de ordenador cuántico más potente de IBM. Solo este titular ya ofrece una idea real de lo que estamos hablando.

Se trata de una infraestructura tecnológica de primer nivel preparada para hibridar los tres tipos de computación: la clásica, la cuántica y la de inteligencia artificial (en 2027). Este ordenador es el de mayor capacidad y potencia de los desarrollados hasta la fecha por IBM, con 156 qubits -la unidad de medida en cuántica- y el nivel de escalado previsto es tal que en 2029 la cifra de qubits ascenderá a 10.000.

En cuanto a su aplicación práctica, el País Vasco estrena un ordenador casi sin parangón en el resto del mundo que debería propulsar la I+D+I en muchos ámbitos. La cuántica, cabe recordar, es el instrumento por el cual el ser humano puede resolver problemas cada vez más complejos que hasta ahora suponían un muro. La medicina o los nuevos materiales aplicados a sectores diversos de la economía son las áreas en las que están depositadas muchas esperanzas en este sentido.

Pero no sólo de cuántica vive ni San Sebastián -cuya Sociedad de Fomento de San Sebastián ha vuelto a vivir un año con mejoras en apoyo al emprendimiento y a la innovación- ni el País Vasco. El gobierno regional volvió del verano con una batería de propuestas estratégicas que hablan a las claras de su vocación de futuro.

Serán tres las estrategias que ha ido presentando el ejecutivo autonómico. Y no son estrategias menores. Se trata de una dedicada a la inteligencia artificial, otra dedicada al dato y una última que tiene que ver con la transformación digital de la administración.

Por cierto, en materia de inteligencia artificial, el Gobierno Vasco también ha trabajado desde el punto de vista de la soberanía. Y es que tras haber presentado en los últimos años Itzuli -el traductor inteligente- y Latxa -el LLM-, este año ha anunciado Euskorpus.

El objetivo de las tres herramientas es el mismo: que el euskera gane protagonismo en el ámbito digital; es decir, que al generar contenido, al dialogar con ella o al analizar documentos, la inteligencia artificial domine este idioma minoritario en el mundo como domina el más utilizado en tecnología: el inglés.

En este sentido, el proyecto Euskorpus es una iniciativa público-privada liderada por Euskorpora, asociación sin ánimo de lucro constituida en enero de 2024 para gestionar y desarrollar datos lingüísticos en euskera aplicables a tecnologías digitales.

Por cierto, hemos hablado de Guipúzcoa y Vizcaya. La tercera provincia vasca, Álava, también ha emergido este año en materia de sostenibilidad. Y es que una sociedad coparticipada por el Gobierno Vasco ha avanzado en la construcción de una planta que triplicará la generación solar actual e incluye proyectos disruptores en biodiversidad. Al mismo tiempo, nacerá un laboratorio de planificación energética.

El mayor parque fotovoltaico del País Vasco cuenta con una potencia instalada de 24 megavatios (MW) y está ubicado en Ribera Baja (Álava). Pero este proyecto está a punto de verse superado por otro que quintuplicará esa potencia hasta los 125,89 MW.

Este parque estará ubicado en otra localidad alavesa, Armiñón, y su implantación va a generar o está generando ya una tormenta perfecta que, como no podía ser de otra manera, tiene a la innovación como uno de sus pilares.

Por último, volviendo a la provincia de Vizcaya, encontramos un caso de uso de administración digital digno de mención que ha visto la luz este año, el proyecto etxeTIC, que combina la innovación tecnológica con el cuidado de las personas mayores y las personas dependientes.

etxeTIC es un servicio gratuito de apoyo a los cuidados para la permanencia en el hogar que busca mejorar la calidad de vida objetiva (cómo está el usuario) y percibida (cómo se siente) de las personas en situación de dependencia y sus personas cuidadoras. Y todo ello, evidentemente, gracias a la aplicación de tecnologías disruptivas.