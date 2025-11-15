Entender la IA, potenciar el talento y crecer como ciudad innovadora en Europa, claves de la WeekInn de San Sebastián

Por duodécimo año consecutivo, San Sebastián celebra su Semana de la Innovación, ya conocida como la WeekInn. Desde hace unos años, el Ayuntamiento donostiarra, a través de la Concejalía de Economía y Empleo Local y de la sociedad Fomento de San Sebastián, ha consolidado este evento como un escaparate ya no solo para las empresas emergentes locales, sino para la propia ciudad en su vocación internacional. La promoción del talento joven es otra de las características que diferencian esta semana de otras de las que se celebran a lo largo y ancho del país.

El caso es que es justo hoy cuando se da inicio a las actividades programadas para la WeekInn 2025, que se prolongarán hasta el próximo 21 de noviembre.

En las once ediciones anteriores ha contado con la colaboración de entidades nacionales e internacionales, organizando más de 400 actividades en diferentes espacios de la ciudad y con una amplia participación ciudadana. Y la colaboración volverá a ser clave este año.

La edición de este año presenta una programación renovada con el objetivo de conectar con las y los más jóvenes. La WeekINN arrancará con el Festival de Innovación FomoINN en el Kursaal, y finalizará con los premios DonostiaINN, que este año, además, cumplen su décimo aniversario. La Semana de la Innovación es, en definitiva, el escaparate que propone Fomento de San Sebastián para acercar la ciencia y la innovación a la ciudadanía.

Para la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, "la WeekINN es una gran oportunidad para que la ciudadanía conozca y participe activamente en una San Sebastián innovadora, abierta y con talento".

San Sebastián es una ciudad que "cuenta con un ecosistema científico y tecnológico de primer nivel, con centros, empresas y profesionales que sitúan a la ciudad en el mapa europeo de la innovación".

Este año, además, el festival pone el foco en la juventud, "porque son ellos y ellas quienes representan el futuro de nuestra ciudad; queremos acercarles la ciencia y la innovación desde la creatividad, el aprendizaje y la participación, mostrándoles que aquí tienen un espacio para desarrollar su talento y sus inquietudes".

Por ello, indica Oyarbide, "la programación de esta edición es amplia y diversa, pensada para todos los públicos, y que permitirá profundizar en ámbitos tan actuales como la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas o la inteligencia artificial, entre otras áreas de gran interés".

La WeekInn arranca este fin de semana en el Kursaal con el festival FOMO Inn, un evento de innovación abierto y multidisciplinar, diseñado por y para jóvenes, que mezcla creatividad, tecnología y ocio para visibilizar el talento emergente, generar oportunidades de encuentro y colaboración y fomentar las vocaciones STEAM.

Entre otras actividades, contará con talleres de tecnología, videojuegos, Minecraft, vuelos de drones y experiencias interactivas para acercar la innovación a niñas, niños y sus familias; actividades para adolescentes con experiencias con gafas de realidad virtual, simuladores, Roblox y Tinkercad; construcción de brazos robóticas, carreras de drones y robótica polimérica; y charlas a cargo de jóvenes emprendedores, que compartirán sus proyectos, experiencias y aprendizajes en emprendimiento, creatividad y tecnología.

Los días 17 y 18 de noviembre de nuevo el Kursaal (y el Reale Arena) será el escenario para evento, el Cyberfront, que sitúa a Euskadi en el mapa europeo de la ciberseguridad avanzada, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas. Su objetivo, anticipar el futuro digital y hacerlo más seguro, más humano y consciente.

El día 17, expertos, startups e inversores se reunirán en el Kursaal para analizar la ciberseguridad desde diferentes prismas mientras que el 18, en el Reale Arena, jóvenes, emprendedores y familias se formarán sobre la implementación de la ciberseguridad en nuestra vida cotidiana.

Cyberfront está organizado por Cluster GAIA y CyberEUS, junto a Cybertix Simulation Technologies y EXVOLUTION, con la colaboración de Fomento de San Sebastián y el INCIBE. La entrada es gratuita y abierta a todas las personas interesadas en descubrir cómo la innovación tecnológica y la seguridad digital marcarán el futuro de nuestras ciudades.

Novedades y colaboradores

Una de las novedades de la presente edición de la WeekInn se celebrará también en el Kursaal. La inteligencia artificial será protagonista de una jornada divulgativa y con entrada libre, dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de acercar la IA al público de forma sencilla, desmitificar conceptos y mostrar aplicaciones reales que ya están transformando nuestra sociedad.

El evento está organizado en colaboración con BAIC (Basque Artificial Intelligence Center) y busca generar un diálogo abierto y accesible sobre cómo la IA impacta en nuestra vida cotidiana y en la soberanía tecnológica del territorio.

Tras una jornada inspiradora de la mano de Mathieu Carenzo, emprendedor y business angel con más de veinte años de experiencia que se celebrará el día 19 de noviembre en EKINN, llegará uno de los momentos importantes de la WeekInn, la celebración del congreso internacional, que este año lleva por título 'Talent-based Science Cities'.

El congreso abordará cómo reforzar la competitividad de las ciudades europeas en la atracción y fidelización del talento investigador en un contexto global de transformación continua.

El encuentro reunirá a representantes de ciudades como Grenoble, Espoo, Turín o Bolonia, además de redes europeas como Eurocities, la más influyente de Europa y que la integran más de 200 ciudades de 38 países europeos, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad de vida posible a los 130 millones de personas a la que prestan servicio, que debatirán cómo construir entornos urbanos capaces de atraer y fidelizar talento científico y de impulsar la innovación como motor de crecimiento.

La sesión de apertura 'Ciudades científicas basadas en el talento desde una perspectiva europea' correrá a cargo de Manuel Heitor, ex Ministro portugués de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. También estarán presentes, entre otras personalidades, André Sobczak, secretario general de la red Eurocities, o Jesús Valero, director General de Tecnalia.

El colofón a la XII WeekINN lo pondrá la gala de entrega de los Premios a la Innovación Empresarial Donostia INN que este año cumplen 10 años.

La XII Semana de la Innovación, WeekINN, será posible gracias a la colaboración de empresas y startups como ViveBiotech, Naru, Multiverse, Trebe o Scott&Irwin; Centros Tecnológicos como CFM o IIS Biogipuzkoa; Agentes del mundo de la Educación como Tecnun, Tecnun eRacing, MotoStudent o Musika Eskola; y Asociaciones como BAIC, Emakumeak Zientzian, La Cueva del Talento o CyberEUS.

Las diferentes actividades también cuentan con la colaboración de Janus Lester, Nerea Zusberro, Nextor Otaño, Sara Rekalde, Iker Ruiz, Usue Mori, Oihan Vega y Maddi Arzallus.