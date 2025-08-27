El País Vasco prepara un inicio de curso de impacto con tres nuevas estrategias: IA, datos y transformación digital

Una región que es, sin duda, uno de los referentes a nivel tecnológico ya no solo en España sino en Europa, no podía ser ajena a cierto componente estratégico. El Gobierno Vasco, en este sentido, prepara un inicio de curso bastante impactante.

Ni una ni dos. Serán tres las estrategias que presentará el ejecutivo autonómico desde que acabe el verano hasta que finalice el año. Y no son estrategias menores. Se trata de una dedicada a la inteligencia artificial, otra dedicada al dato y una última que tiene que ver con la transformación digital de la administración.

Sobre la de inteligencia artificial, hoy en día rara es la institución autonómica que no ha desarrollado un documento de este tipo o incluso, como en el caso de Galicia, una ley. Se trata de poner negro sobre blanco una serie de preceptos relacionados con la tecnología del momento, para que la ética y el buen uso de la información estén en la base de su utilización.

El gobierno autonómico, con esa estrategia, pretende establecer la política IA en el sector público, definiendo los servicios convergentes, así como los estándares tecnológicos de IA en general.

A pesar de no contar con estrategia, las políticas de IA del Gobierno Vasco no se han descuidado. De hecho, el uso de la IA en los servicios públicos y la publicación del registro de algoritmos IA ha situado al País Vasco a la vanguardia en cuanto a regulación y transparencia en el uso de la IA en el sector público.

Se trata de sistemas de apoyo a decisiones, servicios de atención o evaluación en materia de salud, vivienda, educación o atención a la ciudadanía. El uso de la IA ha permitido simplificar procesos internos en aras a mejorar los servicios o la atención ciudadana ofrecida.

La segunda estrategia es la de la Gobernanza de los Datos viene a ampliar y apoyar la estrategia del dato y la labor de la Oficina del Dato. El objetivo es impulsar el uso de la IA y de los datos para mejorar los servicios, agilizar procesos y diseñar servicios a medida.

El Gobierno Vasco también ha anunciado que en el último trimestre del año 2025 verá la luz la Estrategia de Transformación Digital del conjunto del sector público, centrada en impulsar unos servicios públicos ágiles y eficaces, procesos eficientes y personas preparadas y con mentalidad digital.

Por lo tanto, esta estrategia buscará también capacitar al personal público para facilitar su trabajo y, en definitiva, ofrecer un mejor servicio a todas las personas que viven en este territorio.

También se está avanzando junto con el resto de las administraciones vascas (Diputaciones y Ayuntamientos) en la construcción de una única carpeta ciudadana para realizar trámites de distinta tipología.

"En plena transformación digital de la sociedad, resulta imprescindible adaptar la administración a las nuevas necesidades y demandas del siglo XXI. Impulsar una administración más ágil, moderna, digital, que pone la tecnología al servicio de las personas, ha sido uno de los cometidos y objetivos perseguidos por el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno durante este primer año de legislatura", explican fuentes autonómicas.

Todo ello, con un único propósito: "Simplificar la administración y mejorar y fortalecer los servicios públicos para facilitar el día a día de las personas".

Un ejemplo de todo lo anterior se observa al ver cómo se ha avanzado este primer año en la Wallet NIK Cartera Digital con la incorporación de más municipios al servicio y la consulta de la información sobre las EPSV en la APP.

'Wallet NIK Cartera Digital'

Concretamente, durante este año se han incorporado 15 nuevos municipios a NIK. Esta aplicación permite a las personas usuarias disponer de tarjetas o carnes de diferentes administraciones o servicios públicos en el móvil de forma segura gracias a la identificación por medio de la BakQ (tarjeta sanitaria, tarjeta del polideportivo, de la biblioteca…), además de poder consultar datos económicos o simular una pensión en caso de contar con una EPSV.

El uso de NIK sigue creciendo de forma sostenida: 14.000 personas utilizan NIK cada semana, 140.000 personas al mes y más de 340.000 personas han descargado ya su tarjeta de salud digital (tarjeta sanitaria).

Asimismo, se han elaborado los nuevos planes estratégicos de EJIE, Sociedad Informática del Gobierno Vasco, e Itelazpi, Sociedad Pública de infraestructuras de telecomunicaciones de Gobierno Vasco, para la convergencia tecnológica del Gobierno, para unos servicios más eficientes, accesibles, seguros que mejoren la calidad de vida de las personas.

Todas estas iniciativas responden a la apuesta del Gobierno Vasco por invertir en nuevas capacidades digitales para innovar, mejorar y fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia un nuevo modelo de atención más personalizado, integral, centrado en las personas y el bien común.